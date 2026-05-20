Kia vernieuwt Niro

De vernieuwde Niro blijft trouw aan zijn karakter en maakt tegelijkertijd direct indruk met het 'Opposites United' design van de nieuwste generatie. Hij valt op met de voortaan verticaal georiënteerde koplampen, geheel in lijn met de andere nieuwe modellen van het merk. Ook de achterzijde is vernieuwd. De volledig nieuwe achterklep sluit aan op de eveneens vernieuwde lichtsignatuur en zorgt voor een strak en modern geheel. Door de kentekenplaatbehuizing naar onderen te verplaatsen oogt de achterzijde rustiger en komt de breedte van de crossover sterker naar voren.

Vernieuwd interieur met Navigation Cockpit

Ook het interieur van de Niro sluit voortaan aan bij de designtaal van de nieuwste modellen van het merk. Blikvangers in het interieur zijn het opnieuw ontworpen dashboard en de vernieuwde middenconsole. De Niro beschikt voortaan over de 12,3-inch connected car Navigation Cockpit (ccNC), de digitale interface die navigatie en connectiviteitsdiensten samenbrengt in één omgeving. Dankzij Over-the-Air updates blijven zowel het navigatiesysteem als de voertuigsoftware bovendien up-to-date. Tot de mogelijke opties van de nieuwe Niro behoren onder meer Digital Key 2.0, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een Head-Up Display en een draadloze oplader voor smartphones.

Leverbaar in Nederland vanaf eind juni

Kia Nederland verwacht de eerste exemplaren van de Niro Hybrid vanaf eind juni 2026 te kunnen leveren. De prijzen, uitvoeringen en definitieve specificaties worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.