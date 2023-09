Kia lanceert nieuwe Editions voor Niro EV

Kia Niro privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 410,-

De nieuwe Niro EV Light Edition staat tijdelijk aan de basis van het aanbod. Deze nieuwe uitvoering heeft een adviesprijs van € 39.995,- en is standaard voorzien van adaptieve cruise control, een 10.25 inch full map navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, Dual Zone Climate Control en een achteruitrijcamera. Tot de veiligheids- en assistentiesystemen behoren onder meer Multi-Collision remassistentie, actieve rijnbaanassistentie en vermoeidheidsherkenning inclusief waarschuwing bij vertrekkende voorliggers.

De Niro EV Light Edition is voorzien van een 64.8 kWh-batterij en heeft een theoretisch rijbereik van 460 km. Onder optimale omstandigheden duurt laden aan een snellader, dankzij onder meer de batterijverwarming, 43 minuten om van 10-80% op te laden.

De Niro EV Light Edition heeft een productvoordeel van € 3.500,- en is met SEPP-subsidie al te koop vanaf € 37.045,- of te private leasen vanaf € 459,- per maand waarbij de rijder de eerste 48 maanden van het 60 maanden durende contract € 399,- per maand betaalt. Zakelijke rijders profiteren van een bijtelling vanaf € 210per maand.

Niro EV Edition Advanced

Kia lanceert naast de Light Edition ook een Edition Advanced van de Niro EV. Deze speciale uitvoering is rijker uitgevoerd en heeft een productvoordeel van € 2.000,-. Bovenop de uitrusting van Light Edition biedt hij onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, voorstoel- en stuurwielverwarming, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en een draadloze smartphonelader. Hij heeft ook vijf extra ADAS-systemen waaronder snelwegassistentie, kruisend verkeersassistentie en dodehoekassistentie.

Hij onderscheidt zich van buiten met zijn elektrisch inklapbare buitenspiegels, privacy glass, dakrails en dual projectie LED-koplampen. Het interieur is afgewerkt met verfijnde materialen waaronder stoelbekleding in lederlook.

Met zijn vanafprijs van € 44.995,- komt ook deze Niro EV in aanmerking voor de SEPP-subsidie. De Edition Advanced is met deze subsidie voor particuliere rijders verkrijgbaar vanaf € 42.045,-. Private leasen start bij € 439,- per maand, dit bedrag is inclusief overheidssubsidie en geldt voor de eerste 48 maanden van het 60 maanden durende contract. De laatste 12 maanden betaalt de rijder € 499,- per maand. Zakelijke rijders tellen bij vanaf € 244,- per maand.

De nieuwe Editions van de Niro EV zijn vanaf vandaag te bestellen bij de Nederlandse Kia-dealers.