Kia Niro nu ook als Cargo

De Niro EV Cargo is geschikt voor het emissievrij rondbrengen van bijvoorbeeld pakketjes, pizza's, bloemen of boodschappen. De elektrische besteller van Kia heeft een 64,8kWh accu en een theoretisch bereik van 460 km. Met een beschikbaar vermogen van 150 kW en een maximumkoppel van 255 Nm kunnen ondernemers zich onder alle omstandigheden moeiteloos en geraffineerd door elke milieuzone voortbewegen. Om tijd te besparen, kan de Niro EV Cargo onder optimale omstandigheden aan een snellader in 43 minuten van 10-80% worden opgeladen.

Door zijn volledig elektrische aandrijflijn zijn niet alleen de onderhouds-, maar ook de energiekosten lager. Op fiscaal vlak geldt een lagere bijtelling bij privégebruik en, tot eind 2024, de vrijstelling van MRB.

Met Kia Charge hebben Kia-rijders toegang tot een Europees netwerk van inmiddels zo'n 400.000 oplaadpunten waarbij met één app en één pas kan worden geladen en betaald. Naast deze laadservice, maakt Kia Nederland ook verschillende laadoplossingen voor thuis of op kantoor mogelijk.

De Niro EV Cargo is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, variërend van de DynamicLine tot de luxe ExecutiveLine. De nieuwste Cargo van Kia is te bestellen vanaf € 38.230,*. Net als elke andere Kia wordt ook de nieuwe Niro EV Cargo geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie.