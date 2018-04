Diversen | In veel autotests wordt tegenwoordig gemeld dat de de besproken auto "Apple Carplay" en "Android Auto" ondersteunt. Soms wordt dit terloops aangevuld met de melding dat de auto daarom "dus" klaar is voor de toekomst. Maar wat doen Apple Carplay en Android Auto precies? Autozine probeerde het uit met vele telefoons en nog veel meer auto's...

De gedachte achter zowel Android Auto als Apple Carplay is dezelfde: door een mobiele telefoon te koppelen aan de elektronica van een auto, zijn alle functies van die telefoon beschikbaar in de auto. En door die functies te bedienen via het beeldscherm van de auto, zijn ze ook veilig te gebruiken tijdens het rijden.

En dat is lang niet het enige voordeel: een vast ingebouwd audio-, communicatie- en navigatiesysteem ("infotainment") wordt tegelijkertijd met een nieuwe auto ontwikkeld. Echter, de digitale techniek ontwikkelt zich zo snel dat zo'n systeem vaak al verouderd is wanneer die auto op de markt verschijnt. Het "updaten" van auto-elektronica is veel minder eenvoudig dan het bijwerken van de software op een smartphone. Dus door de smartphone in te zetten als "brein" van de auto, blijft dit bij de tijd.

Ook niet onbelangrijk: wie een oudere auto heeft, of een nieuwe auto zonder ingebouwd infotainment, kan ook gebruik maken van Apple Carplay en Android auto. Diverse fabrikanten van autoradio's maken achteraf in te bouwen systemen die Apple Carplay en Android auto ondersteunen. Voor deze test is ook een Alpine iLX-700 geprobeerd, die in de praktijk even goed functioneert als de vaste systemen van de autofabrikanten.

Een laatste voordeel: menigeen is al vertrouwd met de werking van de mobiele telefoon en heeft zijn of haar gegevens opgeslagen op de mobiele telefoon. Wanneer de telefoon in de auto kan worden gebruikt, weet men direct hoe het werkt en zijn alle gegevens direct beschikbaar.

Maar... de smartphone is in alle gevallen alleen het brein van de auto. Het beeldscherm en de luidspreker van de telefoon worden niet gebruikt. Het schermpje van de telefoon is te klein om veilig af te kunnen lezen tijdens het rijden en de luidspreker van te lage kwaliteit om te kunnen genieten van muziek. In plaats daarvan worden de beelden van de mobiele telefoon getoond op het beeldscherm van de auto. Het geluid van de mobiele telefoon (instructies navigatie, muziek, telefoongesprek) klinkt door de luidsprekers van de auto.

MirrorLink

De voorloper van Android Auto, genaamd "MirrorLink", beperkte zich tot het omleiden van de uitvoer van de telefoon. Al snel bleek dat dit niet werkbaar was. Applicaties op de mobiele telefoon willen bij voorkeur zoveel mogelijk informatie tegelijk tonen en daarom gebruiken ze kleine lettertjes en kleine symbooltjes. In een rijdende auto moet het beeldscherm juist zo min mogelijk afleiden en dus moet alleen de essentiële informatie groot worden getoond.

Al snel kwamen de ontwikkelaars tot de conclusie dat applicaties op maat moesten worden gemaakt voor gebruik in de auto. De ontwikkeling van MirrorLink werd daarom stopgezet. Trap er dus niet in als autoverkopers ondersteuning voor MirrorLink nog steeds als verkoopargument gebruiken!

Als alternatief kwam Google met Android Auto en Apple met Apple Carplay. Hierbij worden applicaties zo aangepast dat ze veilig zijn te gebruiken in een rijdende auto.

Apple Carplay

In de praktijk bestaat er een wereld van verschil tussen beide. Apple Carplay is een echt Apple-product: sluit het aan en het functioneert. Zodra de iPhone wordt aangesloten, verschijnt het bekende bureaublad van de telefoon in vereenvoudigde uitvoering op het beeldscherm van de auto. Dit geeft meteen een vertrouwd gevoel, alhoewel direct blijkt dat slechts een klein deel van de applicaties verschijnt. Dit komt omdat Apple nauwelijks externe ontwikkelaars toelaat op Carplay.

Voor navigeren is er maar één optie: Apple Maps. Voor chatten zijn er twee opties: iMessage en WhatsApp. Voor muziek zijn er iets meer mogelijkheden: naast Apple's eigen iTunes en Podcast-applicatie zijn o.a. ook Spotify en TuneinRadio beschikbaar.

In alle gevallen is de gebruikersinterface sterk vereenvoudigd. Het aantal menu's en knoppen is minimaal. Zelfs een bestemming invoeren in Apple Maps is niet mogelijk. De gebruiker wordt bijna gedwongen gebruik te maken van Apple's digitale assistent Siri. Deze begrijpt gesproken commando's en beschikt over een zekere mate van intelligentie. Bij de opdracht "navigeer naar Jan" raadpleegt Siri het adressenboek, zoekt het adres van Jan en voert dat als bestemming in in het navigatiesysteem. Evenzo volstaat het om te zeggen: "speel muziek van Madonna". Omgekeerd kan Siri inkomende berichten van iMessage voorlezen en kunnen antwoorden worden gedicteerd.

In de praktijk plant Apple Maps goede routes en zijn de instructies duidelijk, inclusief rijstrookindicatie. Wanneer het echter lastiger wordt, bijvoorbeeld wanneer een elektrische auto een laadpunt zoekt, haken Apple Maps en Siri af. Ook valt op dat Apple's eigen applicaties veel stabieler zijn dan die van derden. Spotify weigerde in de auto regelmatig dienst, terwijl het luttele minuten later thuis moeiteloos dezelfde muziek afspeelde.

De weergave van Apple Carplay in steevast gestoken scherp en zo fraai, dat het alleen al om die reden de voorkeur verdient boven een ingebouwd navigatiesysteem.

Android Auto

Android Auto begint met een probleem: alhoewel het al jaren uit is, is Android Auto officieel nog steeds niet in Nederland beschikbaar. Op de standaard manier downloaden van Google Play kan daarom niet.

Op fora circuleren gecompliceerde oplossingen waarbij Internetverkeer wordt omgeleid, zodat Google "denkt" dat de gebruiker in een ander land is (waar Android Auto wel kan/mag worden gedownload). Ook circuleren er losse "apk"-bestanden, maar de vraag is hoe veilig die zijn aangezien de bron onbekend is. Autozine koos voor een low-tech oplossing: vanuit een hotel in Duitsland werd Android Auto rechtstreeks en zonder moeilijke vragen uit de Play Store geïnstalleerd.

Maar dan is het probleem nog niet opgelost. In tegenstelling tot Apple Carplay, vraagt Android Auto wél speciale instellingen en zijn zowel een USB-kabel als een Bluetooth-connectie met de auto vereist. In de praktijk zijn vaak meerdere pogingen nodig voordat de auto en de Android-telefoon samenwerken. Daarbij valt op dat de implementatie van Android Auto per automerk verschilt. Bij Chevrolet moest aan het begin van vrijwel iedere rit opnieuw en moeizaam verbinding tot stand worden gebracht, bij Mercedes-Benz en Lexus verliep dit juist automatisch en onmerkbaar.

Terwijl Apple voor een PC-achtig bureaublad met iconen kiest, kiest Google voor een opzet die meer lijkt op die van een traditionele autoradio. Android Auto heeft menu's voor navigatie, muziek en communicatie. Het grote voordeel van Android auto is dat de gebruiker steeds een favoriete app kan kiezen. De eerste keuze voor navigatie is Google Maps, dat veel betere wegenkennis en kennis van speciale bestemmingen heeft dan Apple Maps.

Daarnaast is het onvolprezen "Waze" beschikbaar: een navigatiesysteem waarbij gebruikers samen files vermijden en "punten" behalen voor het melden van bijzondere situaties. Helaas is Waze via Android Auto veel minder betrouwbaar dan direct op de mobiele telefoon. Het liep tijdens dit onderzoek zelfs meer dan eens vast.

Ook als het gaat om muziek biedt Android Auto volop keuze in applicaties. Bovendien is het geheugen van Android-telefoons in de regel uitbreidbaar met SD-kaartjes, terwijl een iPhone is beperkt tot de capaciteit van het ingebouwde geheugen.

Naast Apple Carplay voelt Android Auto als een zegen. Ook de kwaliteit van de digitale assistent is beter dan die van Apple. Google is een betere verstaander is heeft meer intelligentie als het gaat om "vrije formulering" van de opdracht.

Toch was de vreugde maar van korte duur. Android Auto kent meer storingen dan Apple Carplay, zowel bij het aansluiten als bij het gebruik. Bovendien past Android Auto de uitvoer minder goed aan aan het beeldscherm van de gebruikte auto. Soms levert dat onscherp beeld op, soms blijft een deel van het beeldscherm ongebruikt (en/of wordt het opgevuld met een Android-logo).

Hardware

Niet alleen de software, ook de hardware kan problemen geven. Mobiele telefoons zijn namelijk niet bedoeld voor intensief rekenwerk. En dat is precies wat locatiebepalen door middel van GPS vereist. Een PC heeft een koeling en kan zoiets lang volhouden, maar een telefoon kan oververhit raken en onherstelbaar beschadigen. Ook is het niet bevorderlijk voor de levensduur van de batterij van een telefoon om bij 100% lading nog steeds aansloten te blijven aan een USB-kabel.

Daarbij is niet ieder beeldscherm in de auto ideaal voor Android Auto of Apple Carplay. Bij veel grote auto's is het interieur zo ruim opgezet dat de bestuurder het beeldscherm niet kan aanraken zonder los te komen uit de stoel. Daarom kiezen sommige merken (o.a. Audi) niet voor een aanraakgevoelig beeldscherm ("touch screen"), maar voor bediening middels een druk/draai-knop. Dit werkt uiterst onhandig, omdat applicaties op een telefoon juist zijn gemaakt voor een touch screen.

Kosten

Tenslotte de kosten. De kosten van het dataverkeer voor de navigatiefuncties zijn in de praktijk verwaarloosbaar. Dankzij de roaming-regels van 2017 is ook navigeren met de smartphone door Europa geen bezwaar. Luisteren naar streaming-audio kan wél veel dataverkeer en de bijbehorende kosten met zich meebrengen.

Tenslotte zijn de eerste automerken gesignaleerd die misbruik maken van hun positie. Zo is BMW voornemens geld te vragen voor het gebruik van Apple Carplay en Android Auto. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld, want beide systemen zijn mede in het leven geroepen om geld te besparen.

Conclusie

Android Auto en Apple Carplay maken het mogelijk om een traditioneel audio-, communicatie- en navigatiesysteem in de auto te vervangen door een mobiele telefoon. Dat bespaart geld en geeft in de regel meer flexibiliteit omdat de applicaties op een mobiele telefoon makkelijk zijn aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk deugt het concept achter beide systemen daarom. Sterker nog: dankzij de snelle updates en permanente Internet-verbinding is een mobiele telefoon vaak beter!

Na een klein jaar gebruik is geen winnaar aan te wijzen. Apple kiest voor schoonheid en betrouwbaarheid, maar dat gaat ten koste van keuzevrijheid. Android biedt juist wel keuze, maar is minder mooi en minder betrouwbaar. Omdat Android Auto officieel niet in Nederland wordt ondersteund, vraagt het installeren enige "vindingrijkheid", maar daarna doet het wat het belooft.

Op dit moment (begin 2018) is er geen winnaar aan te wijzen, maar zoals voor alle applicaties op de mobiele telefoon geldt: een update is eenvoudig te installeren. Terwijl een vast systeem in de auto in de loop der tijd veroudert, wordt een oplossing met Apple Carplay of Android auto met de tijd alleen maar beter.