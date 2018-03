Diversen | Elektrisch rijden biedt alleen maar voordelen. Het is comfortabel, voordelig en milieuvriendelijk. Nederland telt vele oplaadpunten en dankzij goede onderlinge samenwerking van aanbieders van energie kunnen klanten overal terecht. Maar geldt dat ook in het buitenland? Autozine verlegt de grenzen en verkent het buitenland per elektrische auto.

Een korte zoekopdracht naar "elektrische auto opladen in het buitenland" levert vele resultaten op. En allemaal geven ze hetzelfde antwoord: er zijn in het buitenland heel veel oplaadpunten, dus ga gerust op vakantie met uw elektrische auto. Helaas blijken deze artikelen te zijn geschreven door redacteuren die hun bureau nooit hebben verlaten.

Duitsland

Zodra de Autozine-redactie daadwerkelijk per elektrische auto de grens naar de oosterburen oversteekt begint het... In Duitsland zijn laadpassen van verschillende partijen niet onderling uitwisselbaar. Iedere deelstaat ("Bundesland") heeft een eigen energiemaatschappij. Wie klant is bij maatschappij A, kan alleen laden bij oplaadpunten van dat bedrijf. En de kans dat partij A ook laadpassen accepteert uit Nederland is gering. Het laadpunt mag er dan zijn, als het niet bruikbaar is voor gasten dan komt er snel een einde aan de vakantiepret!

Om dit probleem op te lossen is "e-clearing.net" in het leven geroepen. Dit netwerk wil buitenlandse aanbieders van energie onderling koppelen, zodat hun klanten in het buitenland kunnen laden. Op het moment van schrijven (voorjaar 2018), staat dit initiatief echter nog in de kinderschoenen. Als goedmakertje staan er in midden Duitsland veel gratis snelladers langs de snelweg (o.a. rond Keulen en Düsseldorf), maar de vraag is hoe lang deze gratis blijven.

Wie een laadpas heeft van een bedrijf dat Europees actief is, heeft de meeste kans van slagen. Echter, ook hier loert het gevaar. Zo gebruikt Autozine een laadpas van NewMotion, maar blijkt dat datzelfde bedrijf in Duitsland geen fysieke laadpas gebruikt om te betalen, maar alleen de eigen app. Wie daar niet op is voorbereid (app geïnstalleerd, login/wachtwoord ingevoerd, klaar voor Internet-toegang in het buiteland), kan alsnog niet laden.

Belgiƫ

In België is elektrisch laden vrijwel even goed geregeld als in Nederland. Op een enkele uitzondering na werken alle partijen samen en zijn laadpassen uitwisselbaar. Dit betekent dat laadpassen van grote Nederlandse partijen ook in België werken. Als er al een probleem is, dan is het het welbekende taalprobleem in België.

Scandinaviƫ

Noorwegen heeft de meeste elektrische auto's en de beste laadinfrastructuur ter wereld. De Noren zijn hier al mee begonnen in 1990 en hebben nu zo veel ervaring met het bouwen van laadpunten, dat ze inmiddels ook dominant zijn in Zweden en Finland. De belangrijkste partij in Scandinavië is Charge & Drive. Ook buitenlanders kunnen hier een abonnement aanvragen (website in het Engels beschikbaar), daarna ligt Scandinavië open voor toeristen met een elektrische auto.

Omdat de meeste laadpunten in Scandinavië snelladers zijn, betekent een stop om te laden niet noodzakelijkerwijs een verloren middag.

Engeland

Don't go there. Dat is de beste manier om de situatie omtrend elektrisch rijden in Engeland te omschrijven. Aanbieders van energie en laadpunten zijn zo gefragmenteerd dat de Britten noodgedwongen met hele verzamelingen laadpassen en apps gewapend op reis moeten.

De meest praktische oplossing is om in Engeland gebruik te maken van hotels die beschikken over privé-laadpunten voor gasten. Op die manier worden problemen met laadpassen simpelweg voorkomen. Van de grote boekingssites biedt alleen Hotels.com de mogelijkheid om te zoeken naar hotels met laadpunten. Daarnaast zijn er enkele sites die alleen hotels met laadpunten aanbieden, maar hun aanbod is uiterst gering.

Frankrijk

In Frankrijk werkt "Corri-Door" samen met het Nederlandse Newmotion. Daardoor is laden eenvoudig. Bovendien kan men bij een nabij gelegen tankstation een tegoedkaart kopen om ter plaatse te laden. Een adder onder het gras is dat men soms niet per kilowattuur, maar per tijdseenheid afrekent. Als de auto minder stroom opneemt of het punt minder afgeeft, kan dat duur zijn.

Let op: de laadpunten zich in Frankrijk ondersteunen in enkele gevallen alleen stekkers voor elektrische auto's van Frans fabrikaat ("type 3"). Bovendien zijn de instructies in de regel in het Frans. Nationalisme troef!

Japan

Een soortgelijke situatie geldt in Japan: nationalisme troef. Maar hier ervaart de Autozine-redactie het juist als een voordeel. Omdat Japan een eiland is, rijden er daadwerkelijk alleen elektrische auto's van Japans fabrikaat en is het Japanse stekker ("chaDeMo") de defacto standaard. Instructies zijn beschikbaar in het Japans en Engels. Buitenstaanders kunnen het laden ook betalen per credit-card, waardoor een elektrische reis overzees uiteindelijk minder avontuurlijk is dan in het nabije Frankrijk.

Tesla-land

Zoals altijd, verkeren Tesla-rijders in een bijzondere en vooral bevoorrechte positie. Tesla heeft een eigen netwerk van zogenaamde "superchargers" in heel Europa. Daardoor spelen problemen met laadpassen en stekkers niet voor Tesla-rijders. De laders van Tesla zijn razendsnel en zo geplaatst dat de gemiddelde Tesla gemakkelijk en snel door Europa reist. Tesla rekent direct met de Tesla-rijder af en voor veel klanten zijn superchargers zelfs gratis.

Conclusie

Hoe moeilijk of makkelijk het opladen van een elektrische auto over de grens is, hangt af van het land. Nederland loopt voorop met een goed, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken netwerk van laadpunten. Om het in cijfers uit te drukken: alleen al in Amsterdam zijn er 14.000 oplaadpunten, in Barcelona zijn dat er een schamele 14.

Grofweg geldt dat Noordwest-Europa de beste dekking heeft voor elektrisch rijden. Bovendien zijn in Noordwest-Europa de Nederlandse laadpassen veelal bruikbaar. Engeland is daarop een uitzondering: hier werken koppige aanbieders niet samen, waardoor zelfs Britse klanten noodgedwongen meerdere passen op zak hebben.

Tip: gebruik de app van de leverancier van uw laadpas. Als deze in het buitenland een laadpunt toont, dan accepteert dit laadpunt ook de laadpas van deze leverancier.