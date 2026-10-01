De SUV (Sports Utility Vehicle) begon ooit als luxe terreinwagen voor recreatief gebruik. De eerste Tucson had daarom stoere lijnen en een onverzettelijke uitstraling. Gaandeweg kreeg het avontuurlijke element steeds meer een ondergeschikte rol en werd de SUV een hoge, ruime personenauto. De tweede generatie (die onder de naam "ix35" door het leven ging) oogde al veel moderner en moest het vooral van de royale omvang en de daarbij behorende binnenruimte hebben.

De vierde generatie was welhaast een stijlicoon, waarbij alles draaide om het uiterlijk. Dat geldt ook voor deze nieuwe generatie, zij het dat de stijl iets meer ingetogen is met eenvoudige, welgekozen lijnen. LED-verlichting geeft vormgevers vrijheid om koplampen iedere denkbare vorm te geven en ook hier heeft Hyundai slim gebruik van gemaakt. Door de koplampen (in feite de dagrijverlichting) hoog in de neus onder te brengen oogt de nieuwe Tucson zelfs stoerder dan voorheen. Ook aan de achterzijde is de verliching bepalend voor het karakter van de auto. Zo maakt de Tucson gebruik van indirecte verlichting, terwijl op andere plekken doelbewust een grote afstand is bewaard tussen de lamp en de lens voor een bijzondere uitstraling.

Interieur

De grootste ontwikkeling zit in de vormgeving van het interieur. Hier heeft Hyundai zich namelijk overduidelijk laten "inspireren" door de iCockpit van Peugeot. De Tucson heeft een klein stuurwiel, zodat de bestuurder er gemakkelijk overheen kan kijken. Daarom kan boven de stuurkolom een klein, slank beeldscherm worden geplaatst waarop de meest essentiële informatie voor de bestuurder wordt getoond. Dankzij deze plaatsing vraagt het minder inspanning om de blik te verplaatsen van het landschap voor de auto naar het beeldscherm. Dit is vergelijkbaar met het gemak van een head-up display, maar dan met veel eenvoudigere middelen.

De vorm en de plaatsing van de stoel zijn zo gekozen dat de bestuurder in een actieve houding wordt gedwongen. Dat garandeert dat het beeldscherm boven de stuurkolom door iedereen kan worden afgelezen en geeft betere controle over de auto. Zelfs de basisvorm van de stoelen is anders dan anders en met name de hoofdsteunen vragen enige gewenning omdat ze het achterhoofd continu schampen. De vorm van de voorstoelen heeft ook invloed op de ruimte achterin. De beenuimte is hier prima, maar het bovenste deel van de voorstoelen komt onwennig dicht bij de gezichten van de achterpassagiers.

Omdat Hyundai toch bezig was, is gekozen voor een bijzondere middentunnel. Deze lijkt te zweven, waardoor er onder (berg)ruimte vrij komt. Alhoewel dit artikel is gebaseerd op een eerste kennismaking met een prototype in een studio, kan nu al worden vastgesteld dat de Tucson alleen al vanwege het bijzondere interieur een gevalletje van haat of liefde is. Vanwege de overvloedige ruimte rondom de stoelen, de duidelijk zichtbare motorkap en de hoge zit voelt de Tucson groot en machtig.

Uitrusting

De Tucson is het eerste model van Hyundai met een nieuw infotainment-systeem. Dit keer is niet gekozen voor een breed beeldscherm, maar juist voor een centraal, vrijstaand display. Daarop draait een audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat Hyundai zelf heeft ontwikkeld op basis van een eveneens zelf gebouwd besturingssysteem. Met de privacy zit het dus wel goed. De bediening is vergelijkbaar met die van een mobiele telefoon of tablet, inclusief een eigen winkel voor applicaties. Daarin zijn ook applicaties van bekende aanbieders zoals Spotify te vinden.

Hyundai had al een eigen sleutel ontwikkeld waarmee de auto is te ontgrendelen via een mobiele telefoon. De Tucson maakt gebruik van versie 2.0 van deze sleutel.

Alleen hybride

Hyundai kiest ervoor om elektrische en conventioneel aangedreven modellen strikt te scheiden. De IONIQ 5 is een zeer grote hatchback en de IONIQ 6 is een sedan. Hyundai heeft geen middelgrote elektrisch aangedreven SUV en helaas is de Tucson alleen beschikbaar als hybride. Daarom zal de Tucson in Nederland naar verwachting veel duurder zijn in aanschaf en gebruik dan de IONIQ-modellen. Vanwege de nieuwe belastingmaatregelen is de Tucson zelfs zo goed als onbereikbaar voor zakelijke rijders.

Conclusie

Hyundai behoort tot de meest succesvolle merken in Nederland. Dat is te danken aan het feit dat de fabrikant niet alleen met de tijd mee gaat, maar de trend zelfs weet te voorspellen. Dat bewees het merk destijds met de eerste Tucson. Die begon als een avontuurlijke gezinsauto en veranderde gaandeweg in een stijlicoon. Het huidige tijdsbeeld vraagt om meer bescheidenheid en ook daarin gaat de Tucson keurig mee. Hyundai is er zelfs in geslaagd om de Tucson met eenvoudige middelen toch een sterker karakter te geven.

Tegelijkertijd zet Hyundai een gewaagde stap door te kiezen voor een opzet met een klein stuurwiel, een beeldscherm boven de stuurkolom en een stoel de bestuurder in een actieve houding dwingt. Hiermee weet de Koreaanse fabrikant zich nadrukkelijk te onderscheiden van de concurrentie (behalve van Peugeot, dat deze opzet heeft bedacht) en kan eenvoudig proefzitten in een showroom al doorslaggevend zijn.

Als het om de techniek gaat volgt Hyundai de trend ook, echter op wereldschaal. Wereldwijd zijn benzine- en hybridemotoren onverminderd populair, maar in West-Europa is elektrisch rijden inmiddels de norm. Omdat er geen elektrisch aangedreven versie van de Tucson is, is het model hier zo goed als kansloos. Particulieren zullen een elektrische auto kiezen omdat die voordeliger is in aanschaf en gebruik. Zakelijke rijders zullen voor elektrische aandrijving kiezen omdat dat fiscaal aantrekkelijker is. Wat er voor de Tucson resteert is het karakter. En met de nieuwe huisstijl en de gewaagde opzet van het interieur heeft de Tucson op dat gebied veel gewonnen.