XPeng (spreek uit: Shawpong) maakt er geen geheim van: het ziet Tesla als grote voorbeeld omdat dat merk elektrisch rijden populair heeft gemaakt. En omdat de Model Y het populairste model is van Tesla, ziet XPeng dat als het logische middel om eenzelfde succes te behalen. De G6 is daarom geen SUV waarbij het draait om een stoere uitstraling of terreinwaardigheid. Net als de Model Y is de G6 eerder een zeer hoge coupé dan een lage terreinwagen.

Zoals gebruikelijk bij XPeng is de stijl uitgesproken modern, met vloeiende lijnen. De deurhendels zijn niet alleen verzonken om de stroomlijn te verbeteren, maar ook om het lijnenspel niet te verstoren.

De G6 heeft niet alleen de basisvorm van de Tesla Model Y, de afmetingen zijn tot de laatste centimeter gelijk! Echter, het platform en de gebruikte techniek zijn compleet anders. Daarom is de G6 uitzonderlijk ruim voor een auto van deze omvang. Zelfs als de bestuurder ver naar achteren zit, resteert achterin meer dan voldoende ruimte voor grote volwassenen. Dit gaat niet ten koste van de bagageruimte, want die is ook fors (571 liter). Er is geen bergruimte onder de motorkap, want XPeng heeft gekozen voor een zeer grote warmtepomp om het energieverbruik te beperken.

Uitrusting

De opzet van het dashboard is minimalistisch. Niet alleen het aantal knoppen is minimaal, er is zelfs bespaard op lijnen! Waar mogelijk zijn materialen uit één stuk gebruikt, zonder verschillende kleuren of texturen. Ondanks de geringe variatie is de cockpit van de G6 niet saai, maar juist futuristisch. Om kosten te besparen is er niet langer keuze tussen stoffen of lederen bekleding; vegan leder is nu standaard. XPeng doet echter meer dan alleen de concurrent imiteren. Amerikaanse fabrikanten worden bekritiseerd om hun bouwkwaliteit en daarom heeft XPeng extra werk gemaakt van de materiaalkeuze en afwerking. Ook de stoelen zijn van prima kwaliteit met een pasvorm voor lange Europeanen, niet voor brede Amerikanen. en blijven daarom comfortabel na vele uren rijden.

Achter het stuurwiel is een klein, maar breed, beeldscherm te vinden waarop de belangrijkste informatie voor de bestuurder is te vinden. De meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm. Daarop draait XPeng's eigen besturingssysteem voor audio, communicatie en navigatie. Dit is duidelijk beter dan tijdens de vorige test van een XPeng omdat het nu deels in het Nederlands is en Apple CarPlay / Android Auto ondersteunt. Voor de bediening heeft XPeng wederom goed naar de concurrentie gekeken en daarom doet het infotainment-systeem direct vertrouwd aan.

„Middels software kan heel veel aan de wens van de bestuurder worden aangepast, waardoor op de rijeigenschappen geen kritiek mogelijk is“

De spraakgestuurde "slimme" assistent spreekt voortaan Engels. Echter, omdat de testauto per ongeluk was voorzien van een beta-versie (versie 5.7.1-beta 1 voor interne tests door XPeng) kon het infotainment-systeem niet volledig worden getest. De Chinese fabrikant zegt voldoende lessen te hebben geleerd van de samenwerking met Dynaudio en is nu zelf in staat een vergelijkbare kwaliteit te leveren. Wat Autozine betreft overschat XPeng zichzelf hier dramatisch, want het audiosysteem heeft een rommelig, onevenwichtig geluid en mist helderheid.

Veiligheid

De XPeng G6 is grotendeels afgekeken van de Tesla Model Y, maar op het gebied van veiligheid heeft de fabrikant een vondst geleend van Hyundai / Kia. Zodra de richtingaanwijzer wordt geactiveerd wordt op het centrale scherm beeld van de dodehoek getoond. Uiteraard voldoet de G6 aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid van de Europese Unie. Deze systemen functioneren redelijk, zijn niet te indringend (bescheiden geluid) en zijn eenvoudig uit te schakelen. Bij de eerste waarschuwing verschijnt direct een dialoog met de mogelijkheid om volgende waarschuwingen te onderdrukken. Slim bedacht!

In China is de G6 voorzien van lidar (een combinatie van laser en radar), waarmee het extra ver vooruit kan kijken. In Europa zal de G6 alleen worden voorzien van camera's en radar, want de Europese Unie staat minder verregaande zelfrijdende functies toe dan de Chinese overheid. Toch belooft XPeng dat de ontwikkeling van de eigen software zo snel gaat, dat het in staat is om op termijn zelfrijdende functies van niveau 3 aan te bieden (geheel zelfstandig van A naar B rijden, met de bestuurder paraat om in te grijpen) zodra de Europese wetgever dat toestaat. Daarom is ook de Europese G6 voorzien van een razendsnelle beeldverwerkingschip ("GPU") van fabrikant nVidia.

Elektrische auto

De G6 deelt het platform met de veel grotere G9 en dat betekent dat deze middenklasser de techniek van het topmodel biedt. De batterij gebruikt 800 volt, wat sneller laden en ontladen (lees: presteren) mogelijk maakt. Hier deed de testauto wat de fabrikant belooft: laden lukte met de beloofde pieksnelheid van ruim 200 kW, waarna tot zo'n 80% lading een snelheid van 170 kW werd aangehouden. In de tijd die het de testrijder kostte om een lunch te kopen en te verorberen, was de G6 daarom van 15% tot 90% geladen! Daarbij toont de G6 zeer gedetailleerde informatie over het laadproces, zodat de bestuurder ziet wanneer de laadsnelheid afneemt en het verstandig is om verder te rijden.

De XPeng G6 is leverbaar als "Standard Range" (66 kWh batterij) en "Long Range" (88 kWh batterij). Voor de proefrit is die laatste ingezet, waarmee onder ongunstige weersomstandigheden zo'n 540 km op een volle accu kon worden afgelegd (fabrieksopgave: 570 km).

De Long Range versie heeft een 281 pk / 440 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. In de eco-modus is de G6 daarmee vlot en daadkrachtig. Door te kiezen voor de sportstand staat de auto merkbaar op scherp en is de reactie op het stroompedaal scherp en venijnig. Evenzo kan worden gekozen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoe sterk de auto inhoudt. In de maximale stand kan worden gereden met één pedaal.

Weggedrag

De G6 is niet alleen gebouwd om de Europese markt te veroveren. Het model is nu al in China te koop. Daar verschillen de specificaties en voorkeuren. Daarom is de G6 zo ontworpen, dat het karakter eenvoudig is aan te passen aan de wensen van bepaalde markten. Dat geldt niet alleen voor het karakter van de motor, maar ook voor de fijnregeling van de besturing en het onderstel. De G6 heeft daarom naar keuze een "zweverig" weggedrag met gevoelloos lichte besturing tot een stevig onderstel met sportieve besturing.

En dit is tekenend voor de G6: steeds wanneer iets tegen de zin van de testrijder was, bleek het mogelijk het karakter van de auto aan te passen. XPeng heeft het origineel daarom niet alleen aangepast, maar zelfs verbeterd.

Conclusie

XPeng volgt een eenvoudig recept: neem een succesvol model van de concurrentie (de Tesla Model Y), leer ervan, verbeter waar mogelijk en breng het vervolgens voor een lagere prijs op de markt. Echter, de kopie is niet perfect en de beoogde verbeteringen doen niet altijd wat XPeng belooft. Het infotainment-systeem wordt met iedere update merkbaar beter, maar nog steeds blijft het ver achter bij de gevestigde orde. Echter, de recent toegevoegde ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto is een pleister op de wonde (alhoewel het weinig doet voor de slechte klank van het audiosysteem).

Op andere punten weet XPeng precies wat de zwakke punten van de concurrentie zijn en komt daar met effectieve verbeteringen. Zo is de bouwkwaliteit van de G6 onberispelijk, is de ruimte uitmuntend en kan de auto nog sneller opladen dan de tegenstrever. Middels software kan heel veel aan de wens van de bestuurder worden aangepast, waardoor op de rijeigenschappen geen kritiek mogelijk is. Tenslotte gaat XPeng mee in de prijzen-oorlog en biedt het de G6 zo mogelijk nog voordeliger aan dan het origineel. Voor zolang het duurt plukt de koper daar de vruchten van!