Leapmotor is een nieuw Chinees automerk met een unieke samenwerking met de gevestigde orde in Europa. Leapmotor maakt namelijk deel uit van Stellantis en dat is tevens het moederbedrijf van onder andere Opel, Peugeot, Citroën, Fiat en Alfa Romeo. Op basis van de kennis van de Europese partners is besloten om de C10 naar Europa te halen en om de auto aan te passen aan de Europese smaak.

De C10 is daarom een goed ogende, middelgrote SUV waarmee Leapmotor zich richt op het felst bevochten deel van de markt. En daarom is de meest succesvolle auto in dit segment, de Tesla Model Y, als voorbeeld genomen. De C10 is vrijwel even groot, heeft een soortgelijke moderne en gestroomlijnde uitstraling en bedient zich van een minimalistische stijl.

Ruimte en uitrusting

Dat komt voorin in het interieur tot uiting, waar het aantal knoppen, hendels en displays minimaal is. Ook luchtroosters zijn aan het oog onttrokken om tot een extreem strakke en opgeruimde cabine te komen. De cabine oogt daarom niet alleen heel ruim, maar is dat ook. De ruimte voorin is gemiddeld, die achterin uitstekend. Daarbij heeft de C10 een forse bagageruimte en volop bergruimte in het interieur.

Vrijwel alle functies worden via een centraal beeldscherm bediend. Hierop draait "LeapOS" (versie 4.0), Leapmotors eigen versie van Android. De Chinese fabrikant heeft de gratis beschikbare broncode van Android genomen en op basis daarvan een eigen systeem gemaakt dat compatibel is met Android, maar geen Google-diensten bevat. Op die manier kan het beter op maat worden gemaakt, is de privacy gewaarborgd en is het systeem meer toekomstbestendig.

„Het is waar dat de C10 REEV een enorme actieradius heeft en altijd de rust en souplesse van elektrisch rijden biedt“

Echter, tijdens de proefrit drong het gevoel zich op dat het infotainment-systeem nog in ontwikkeling is. Zo meldt het navigatiesysteem bij iedere afslag, hoe klein ook, dat de hoofdweg moet worden gevolgd. Soms wel iedere 10 seconden! De "slimme" assistent verstond geen enkel commando en het klimaatcontrolesysteem werkt alleen naar behoren in de automatische stand. Apple CarPlay en Android Auto worden niet ondersteund en de klank van het audiosysteem is matig.

De actieve veiligheidsvoorzieningen zijn veel te scherp afgesteld, zo klinkt al een waarschuwing als de C10 binnen 30 cm van de belijning op het wegdek komt! Als de bestuurder zonder richting aan te geven nog dichter bij de belijning komt, stuurt de auto actief tegen. Nog geen minuut na aanvang van de rit verscheen al de suggestie om pauze te nemen vanwege onrustig rijden. Het systeem leert dus niet van veranderingen gedurende de rit. Alle functies kunnen worden uitgeschakeld, maar dit is omslachtig en kan deels alleen met stilstaande auto.

Range Extender in theorie

De aanleiding om opnieuw met de C10 op pad te gaan is de introductie van de zogenaamde "REEV"-versie. Dit staat voor "Range Extender Electric Vehicle" en is een variant op de veel bekendere plug-inhybride. Na opladen wordt bij een plug-inhybride het eerste deel van de rit elektrisch gereden. Wanneer de batterij leeg is, neemt een benzinemotor de aandrijving over en dient de elektromotor alleen nog ter ondersteuning.

Ook een range extender wordt opgeladen, waarna volledig elektrisch kan worden gereden. Wanneer de batterij leeg is, drijft de benzinemotor de wielen echter niet direct aan. In plaats daarvan wordt de benzinemotor gebruikt als aggregaat om stroom op te wekken voor de elektromotor. De C10 REEV rijdt daarom altijd elektrisch, alleen komt die elektriciteit soms van een benzinemotor.

In theorie biedt dit diverse voordelen. Omdat de benzinemotor de wielen niet direct aandrijft, kan de motor constant binnen het meest efficiënte toerengebied draaien. Op papier is een range extender daarom zuiniger dan een (plug-in) hybride. Daarbij is de souplesse van de elektromotor altijd beschikbaar en is het karakter van de auto dus niet afhankelijk van de actieve motor.

Range Extender in de praktijk

Tijdens de proefrit kon 139 km worden afgelegd op de batterij (fabrieks-specificatie: 146 km). Het is hoorbaar dat de benzinemotor daarna inschakelt, maar storend is dat niet. De benzinemotor levert 50 kW vermogen en dat is voldoende om de elektromotor onder alle omstandigheden te ondersteunen en tegelijkertijd zelfs de batterij op te laden. Precies zoals Leapmotor belooft, behoudt de C10 REEV ook met lege batterij het sprintvermogen en de ultieme souplesse van de elektromotor.

Met een kalme rijstijl over een route van zo'n 400 km over binnenwegen en snelwegen kwam het testverbruik uit op 6.5 liter per 100 km. Dat is helaas veel meer dan met een (plugin)hybride.

Ook heel jammer: in tegenstelling tot de volledig elektrische C10 laat de REEV-versie zich niet rijden met één pedaal (intrappen voor accelereren, loslaten voor remmen). Volgens de technici heeft de REEV zoveel reserve voor handen, dat een dergelijke energie-besparende functie overbodig is. Bovendien zou rijden met één pedaal veel gewenning vragen. Echter, wat Autozine betreft ontbreekt hiermee één van de grote voordelen van elektrisch rijden. Nadat de redacteur dit meldde bij de fabrikant, werd het verzoek direct toegevoegd aan een lijst van verbeterpunten voor de komende software-update.

Weggedrag

De C10 REEV is al zo'n anderhalf jaar te koop in China. De auto is nu pas beschikbaar in Europa omdat Leapmotor de auto samen met de partners van Stellantis heeft aangepast aan de Europese voorkeur. En met succes! Het onderstel biedt comfort op slecht wegdek, rust op de snelweg en stabiliteit in de bocht.

Conclusie

Met de C10 REEV belooft Leapmotor een groter bereik, terwijl alle voordelen van elektrisch rijden behouden blijven. Helaas worden die beloften in de praktijk niet allemaal waargemaakt. Het is waar dat de C10 REEV een enorme actieradius heeft en altijd de rust en souplesse van elektrisch rijden biedt. Echter, het verbruik is hoger dan van een vergelijkbare (plug-in)hybride.

De volledig elektrische C10 verdient daarom de voorkeur. De REEV is vooral bedoeld als alternatief in gebieden waar elektrisch laden (nog) niet goed mogelijk is.

Daarbuiten had de elektronica van de testauto diverse kinderziekten. Denk daarbij aan te scherp afgestelde veiligheidsvoorzieningen, een klimaatcontrolesysteem dat alleen onder bepaalde voorwaarden naar behoren functioneert en een slimme assistent die niets begrijpt. Echter, al die zaken kunnen worden opgelost met software-updates. En de ervaring met Chinese fabrikanten leert dat daar sneller en effectiever werk van wordt gemaakt dan bij de gevestigde orde. Het mechaniek kan niet worden aangepast met software-updates en dat hoeft ook niet. In mechanisch opzicht (weggedrag, ruimte, remmen) deugt de C10 REEV.