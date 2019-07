Autotest | Schoonheid is belangrijk. De eerste kennismaking is bijna altijd met het uiterlijk. Maar wat volgt daarna? Een relatie met een mooie partner is gedoemd te mislukken als die schoonheid een slecht karakter heeft. De "DS 3 Crossback" maakt een geweldige eerste indruk met de vormgeving, maar hoe is deze Franse schone in de dagelijkse omgang?

SUV's zijn groot, stoer en onoverwinnelijk. En precies daarom kiest DS voor een compleet andere insteek! Allereest is de "3 Crossback" geen SUV, maar een crossover. Een SUV is een luxueuze terreinwagen, terwijl een crossover een hoge personenauto is met stijlelementen van een terreinauto. En dat maakt het makkelijker om er een eigen interpretatie aan te geven!

DS kiest voor een gedrongen vorm, want deze Crossback is een stuk korter dan de directe concurrenten. Tegelijkertijd is de auto even hoog en nog breder (iets om rekening mee te houden bij parkeren!). De vormgeving is extravagant, waarbij het lijkt alsof de vormgevers er geen genoeg van konden krijgen. Hoe langer naar de auto wordt gekeken, hoe meer details er zijn te ontdekken. Vormen verwijzen naar elkaar, lopen in elkaar over of creëren patronen die door de hele auto heen terugkomen.

Enkele zaken van belang: de deurhendels verzinken in de portieren om de stroomlijn te verbeteren. Dat maakt de auto stiller en zuiniger. De knik in de achterste zijruiten is niet uniek, maar meestal loopt het hoge deel over in de achterzijde van de auto. DS kiest voor het omgekeerde en dat heeft twee voordelen: kleine kinderen behouden hun zicht vanaf de achterbank en de bestuurder heeft vrij zicht schuin achter de auto bij manoeuvreren.

Interieur

Iedere DS 3 Crossback heeft twee uitrustingsniveaus. Het ene bepaalt hoe de auto er van buiten uitziet, het andere bepaalt de sfeer in het interieur. De testauto is een "Grand Chic" aan de buitenkant en zoals de naam al aangeeft staat dat voor een chique uitstraling. Binnenin is gekozen voor "Opera", hetgeen verwijst naar een wijk in Parijs. Het interieur staat bol van de verwijzingen naar de modewereld. Dat geldt niet alleen voor de gebruikte materialen en stiksels. Zelfs het aluminium van de knoppen op de middentunnel is bewerkt als een chic horloge!

En het "feest" beperkt zich niet tot de aankleding. Het dashboard heeft dezelfde lijnen als de buitenkant van de auto. Zo is het patroon van rechthoeken doorgevoerd tot de omlijstingen, de vorm van de knoppen en de graphics van de boordcomputer. Het zal daarom niet als een verrassing komen dat de DS 3 Crossback de inzittenden ieder moment van iedere rit het gevoel geeft iets bijzonders te rijden. Alhoewel tijdens de testperiode geen enkele buitenstaander van het merk "DS" had gehoord, was iedereen er wél meteen van overtuigd dat dit geen doorsnee auto is.

Vorm voor functie?

Met zoveel aandacht voor de vorm bestaat het risico dat de functie wordt vergeten. En dat is deels het geval. De zit voorin is prima, en opnieuw anders dan anders. De stoelen staan hoog boven het asfalt, maar tegelijkertijd diep het in het koetswerk en veel minder rechtop en in een SUV. Dit gaat ten koste van de beenruimte achterin, die beduidend kleiner is dan bij andere auto's in dit segment. Ook de bagageruimte blijft achter bij het gemiddelde.

Bij de bediening ging vorm eveneens voor functie, maar met enig logisch nadenken kunnen alle functies worden gebruikt zonder het instructieboekje te raadplegen. De uitrusting is modern en compleet voor een auto met dit prijskaartje. Zowel de bestuurders-assistenten als het infotainment-systeem (incl. Apple Carplay en Android Auto) staan op het niveau dat mag worden verwacht anno 2019. Informatie voor de bestuurder wordt getoond op een display achter het stuurwiel én op een head-up display. De bestuurder kan kiezen welke informatie waar wordt getoond, zodat de techniek echt meerwaarde biedt. De DS 3 Crossback overtuigt uiteindelijk als "premium"-product, maar doet dat wel op geheel eigen wijze.

Rijeigenschappen

Het ligt voor de hand te verwachten dat een chique Franse auto uiterst comfortabel is en over het wegdek zweeft, zeker omdat het merk DS zijn naam dankt aan een legendarisch model van Citroën. Het nieuwe DS heeft echter een heel andere visie op comfort.

„Alleen door meer tijd met de auto door te brengen, toont deze zijn ware charme“

De 3 Crossback is het tweede model van DS dat niet is gebaseerd op een bestaand model van Citroën. De technici hadden daarom de vrijheid om de auto een heel eigen karakter te geven. DS kiest niet voor zachte vering, maar juist voor een geavanceerd onderstel. Onregelmatigheden in het wegdek worden keurig geabsorbeerd, hetgeen wel hoorbaar maar niet voelbaar is. Even makkelijk laat de DS zich zonder enig drama sportief door een bocht sturen. Het koetswerk blijft daarbij keurig in balans, alleen vanwege de hoge zit lijkt de auto iets over te hellen. De besturing is direct en mede dankzij het kleine stuurwiel zijn slechts weinig stuuromwentelingen nodig om een bocht te sturen.

Omdat weinig moeite nodig is om te sturen en omdat het onderstel uiterst verfijnd is, weet de DS 3 Crossback wederom te overtuigen als een hoogwaardig product.

Benzinemotor

De DS 3 Crossback is de eerste auto die op een nieuw platform van de PSA-groep (Peugeot, Citroën, Opel) staat. Dit platform is ontworpen om ruimte te bieden aan zowel traditionele verbrandingsmotoren als aan elektrische aandrijving. De eerste exemplaren van de 3 Crossback worden met benzinemotor geleverd, omdat daar wereldwijd nog steeds de meeste vraag naar is. Het platform is niet gemaakt voor vierwielaandrijving. Ondanks zijn avontuurlijke uitstraling, biedt deze Crossback daarom alleen voorwielaandrijving.

De testauto is voorzien van een 1.2 liter driecilinder benzinemotor. Deze wordt al vele jaren toegepast in andere modellen, maar is voor de 3 Crossback nog sterker gemaakt. Voortaan levert deze relatief kleine motor 155 pk / 240 Nm. Daarbij is nog meer geluidsisolatie toegepast om te verhullen dat dit slechts een driecilinder is.

Na een koude start klinkt een gesmoord geluid en stampt de driecilinder als een dieselmotor. En net als een dieselmotor pakt de krachtbron goed op bij lage toerentallen. De standaard gemonteerde 8-traps automaat ("EAT8") schakelt niet schokvrij, alhoewel dit soepeler wordt naarmate de motor warmer wordt. Een vreemd detail: wanneer de motor juist zeer warm is en de koeling actief wordt, lijkt het wel alsof er een brommer start. Zelden maakte de actieve koeling van een (premium) auto zoveel lawaai!

In de regel is een kleine motor levendig, maar niet erg krachtig. In de DS 3 Crossback is dit precies andersom! Dit is absoluut geen speelse auto die zich gemakkelijk laat verleiden. Dankzij het forse koppel worden prestaties echter met groot gemak neergezet, niet alleen in de stad maar ook op de snelweg. Op het geluid na, lijkt het daarom alsof er een veel grotere motor onder de kap ligt. Bovendien maakt dit de DS 3 Crossback groots en volwassen.

In de sportstand wordt de 3 Crossback nauwelijks sneller, maar wel onrustiger zodat deze sneller lijkt. In de eco-modus vallen de prestaties zo sterk terug, dat de bestuurder de auto continu moet aansporen om zelfs maar een kruissnelheid vast te houden. Door dit terugvallen en vervolgens weer accelereren, is het verbruik uiteindelijk zelfs hoger dan in de neutrale stand. Een week rijden leverde een gemiddeld verbruik van 1 op 17.2 op. Dat is iets minder zuinig dan de folder belooft, maar zuiniger dan concurrenten met soortgelijke prestaties (en soms veel complexere techniek).

Binnen afzienbare tijd komt ook de versie met elektrische aandrijving op de markt, de "e-tense". Die zal nog beter presteren en zal dat met nog meer gemak doen. Daarbij heeft de e-tense geen uitstoot en dat zal de DS 3 Crossback tot een nog grotere schoonheid maken!

Conclusie

Biedt de DS 3 Crossback meer dan alleen een mooi gezichtje? Ja zeker, maar het vraagt een wat langere proefrit om daar echt overtuigd van te raken. Aanvankelijk is de DS 3 Crossback alleen maar extravagant, maar daarmee nog niet aantrekkelijk.

Alleen door meer tijd met de auto door te brengen, toont deze zijn ware charme. De ergonomie is eerst vreemd, maar eenmaal vertrouwd juist heel doordacht. De benzinemotor is niet levendig, maar overtuigt uiteindelijk met daadkracht, rust en efficiency (helaas blijft de automaat een twijfelgeval). De DS 3 Crossback laat zich zo makkelijk besturen en vangt oneffenheden in het wegdek zo effectief op, dat de bestuurder het nauwelijks merkt en dus ook niet waardeert. Bovendien kost het enige tijd om door de bijzondere presentatie heen te kijken en meer te letten op de rijeigenschappen. Dan blijkt dat deze schoonheid niet alleen bovengemiddeld goed rijdt, maar dat ook nog eens met flair doet.