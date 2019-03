Autotest | U wilt een middelgrote SUV. Geen probleem, want er is keuze genoeg. Maar wanneer u of uw werkgever eisen stellen aan de uitstoot, dan wordt die keuze een stuk beperkter. Diesel wordt in de ban gedaan en benzinemotoren stoten (te) veel uit. Wellicht is de Lexus UX 250h een slim alternatief?

Het gaat bij een SUV (Sports Utility Vehicle) om de ruimte en de uitstraling. En daar is de UX (Urban eXplorer) meteen anders dan anders. De Lexus UX is namelijk geen SUV, maar een "cross over". Dat wil zeggen dat dit geen luxe terreinauto is, maar meer een hoge personenauto. Een tussenvorm dus.

Door de terreinwaardigheid te vergeten kregen de ontwerpers meer vrijheid. Maximale hellingshoeken of bodemvrijheid konden worden ingeruild voor stroomlijn en schoonheid. Want uiterlijk staat bij Lexus hoog in het vaandel! Om de UX een gespierd uiterlijk te geven is gekozen voor relatief veel metaal en minder glas. De neus wordt gedomineerd door een enorme grille, die bij de hier gereden luxe uitvoering een patroon heeft dat welhaast een driedimensionaal beeldhouwerk vormt. De achterzijde is bijzonder dankzij de LED achterlichten met kleine vleugeltjes voor windgeleiding en een doorlopende balk van 120 kleine LEDs van links naar rechts.

Ruimte

De stijl van het interieur laat zich het best omschrijven als typisch Japans, met de warmte van de natuur afgewisseld met high-tech elementen. De vormgevers wilden de buitenwereld naadloos laten overlopen in het interieur, zoals Japanse woningen vaak schuifdeuren hebben waarmee de huiskamer naadloos overloopt in de tuin. Dat is in de UX gerealiseerd door de vorm van de motorkap terug te laten komen in het dashboard, waardoor deze met enig inlevingsvermogen inderdaad een geheel vormen.

Daarbij is de bovenkant van het dashboard van deze luxe versie van de UX bekleed met Japans rijstpapier ("washi"). Dat geeft een unieke en vooral rustieke uitstraling. De overige materialen zijn van hoge kwaliteit en ook de afwerking staat op het niveau dat van een merk als Lexus verwacht mag worden. Zelfs het solide geluid van het openen en sluiten van de portieren draagt er aan bij dat de UX meer is dan een doorsnee SUV.

Wat de UX ook anders maakt, is de zithouding. De gemiddelde SUV heeft een hoge instap en een hoge zit, waardoor de bestuurder een machtig gevoel heeft. Omdat de UX veel minder in de hoogte is gebouwd, is de zit relatief laag. Het dashboard is juist hoog en daarom geeft de UX in plaats van een onoverwinnelijk een geborgen gevoel. Uiteraard kunnen de stoelen in hoogte worden versteld om tot een hogere zit te komen. Echter, het stuurwiel is maar beperkt verstelbaar en met de bestuurdersstoel in een hoge stand ligt het stuurwiel bijna op de knieën van de chauffeur. De ruimte achterin is redelijk, maar wie veelvuldig met vier volwassenen reist doet er verstandig aan om te kiezen voor Lexus' grotere SUV, de NX.

Uitrusting

Lexus is een "premium" merk en dat staat behalve voor hoge kwaliteit ook voor een rijke uitrusting. De testauto is een "Executive Line" en die beschikt over ander andere een elektrisch bedienbare achterklep, stoelen met verwarming en koeling, een head-up display en een hoogwaardig audiosysteem. Dat laatste is ontwikkeld in samenwerking met specialist Mark Levinson en kenmerkt zich door een glashelder en rustig geluid. Het is echter zo bescheiden, dat het vollere en meer commerciële geluid van het standaard audiosysteem sommigen meer zal aanspreken dan de "schone" hifi-weergave van Mark Levinson. Om er voor te zorgen dat van ieder detail van de muziek genoten kan worden, is de UX met high-end audio voorzien van dubbelglas en dat maakt de auto significant stiller dan een standaard uitvoering.

Heel handig is de bediening van het audiosysteem middels knoppen op de middentunnel. Precies waar de pols van de bestuurder rust, zijn knoppen te vinden voor het volume en voor zenderselectie. De bediening van de rest van het infotainment-systeem is juist heel onhandig: met een touchpad. Zo'n aanraakgevoelig paneeltje werkt prima bij een laptop, maar is in een rijdende auto een crime. Lexus verklaart dat de functies die met de touchpad worden bediend vooral belangrijk zijn als de auto nog stilstaat (invoeren bestemming, selecteren van instellingen), maar in de praktijk zijn er veel functies die ook rijdend gebruikt worden (kiezen radiozender, uitlezen verbruiksgegevens). Dan vraagt het bedienen van de boordcomputer zoveel concentratie, dat het zelfs afleidt van het rijden en dus gevaar oplevert.

Dat is jammer, want Lexus legt juist veel nadruk op (actieve) veiligheid. Diverse veiligheidsvoorzieningen die bij de concurrentie optioneel zijn, zijn bij de UX standaard. Denk daarbij aan semi-zelfrijdende functies waarmee de UX automatisch afstand houdt, remt voor gevaar (auto's, fietsers en voetgangers), kleine stuurcorrecties uitvoert en verkeersborden leest. Al deze functies werken naar behoren. Dat wil zeggen: ze beperken zich tot assisteren en verder is nauwelijks merkbaar dat ze op de achtergrond de veiligheid bewaken.

„De UX 250h biedt volop comfort en prima prestaties tegen een laag verbruik en vraagt daarbij geen enkele aanpassing van de bestuurder“

Weggedrag

De Lexus UX is leverbaar in een sportieve versie ("F-Sport") die is afgestemd op dynamisch rijgedrag en op een luxe versie waarbij comfort centraal staat. De F-Sport is voorzien van een adaptief onderstel dat het weggedrag aanpast aan de situatie. De hier gereden luxe versie heeft een onderstel dat niet instelbaar is. Desondanks wist het standaard onderstel meer comfort te bieden dan het variabele onderstel in de comfort-stand, terwijl het standaard onderstel in dynamiek nauwelijks onderdoet voor het adaptieve onderstel in de sport-stand.

Omdat deze crossover lager is dan een SUV, ligt het zwaartepunt ook lager en dat is onmiddellijk merkbaar. De UX is zeer stabiel en reageert goedmoedig op lastige situaties. Zelfs wanneer kalm wordt gereden, is altijd merkbaar dat de UX tot heel veel in staat is en dat draagt bij aan het superieure gevoel dat hoor bij Lexus.

Hybride

De belangrijkste manier waarop Lexus zich onderscheidt, is met de aandrijving. Vrijwel iedere Lexus is voorzien van een hybride-motor. Dat wil zeggen dat de UX wordt aangedreven door een combinatie van een benzine- en een elektromotor. Afhankelijk van de situatie zorgt één van beide voor de aandrijving, of werken de motoren samen. De benodigde energie voor de elektromotor wordt gewonnen tijdens remmen of uitrollen (bewegingsenergie wordt omgezet in elektriciteit), waardoor de UX nooit aan het stopcontact hoeft te worden geladen. Moederbedrijf Toyota heeft al decennia-lang ervaring met hybrides, maar voor de UX heeft het een geheel nieuwe aandrijflijn ontwikkeld. Deze is sterker dan de voorgaande generaties en legt nog meer nadruk op elektrisch rijden (tot 115 km/u), zodat het verbruik verder daalt.

Wanneer twee motoren samen voor de aandrijving zorgen, is de uitdaging om het samenspel tussen die motoren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Lexus gebruikt daarvoor een "planetair stelstel" en slaagt in die opzet in de zin dat nooit voelbaar is wanneer welke motor actief is. Het nadeel van deze techniek is dat het dieper intrappen van het gaspedaal tot gevolg heeft dat de motor onmiddellijk meer toeren maakt, maar de gebruikelijke acceleratie even op zich laat wachten. Lexus en Toyota weten dit "rubberen gevoel" in het gaspedaal steeds beter te onderdrukken, maar het is nog steeds aanwezig.

De nieuwe aandrijflijn levert 184 pk / 190 Nm en daarmee is de "UX 250h" op papier voldoende snel. Door de manier waarop de prestaties worden neergezet, voelt de UX echter minder scherp of machtig dan soortgelijke auto's die dezelfde prestaties met een traditionele motor realiseren. Bij kalm rijden geeft de hybride-aandrijving juist een rust en souplesse waar een conventionele verbrandingsmotor niet tegenop kan.

Helaas bleek het door Lexus beloofde verbruik van 1 op 22 tijdens de diverse testritten lastig te realiseren. Reken in de praktijk op een verbruik rond de 1 op 16. Dat is minder zuinig dan beloofd, maar wel vergelijkbaar met de dieselmotor die Lexus met de hybride-aandrijving wil vervangen.

Conclusie

Is de Lexus UX 250h het slimme alternatief voor wie een SUV zoekt met een lage uitstoot? Ja, en wel op een geheel eigen manier. De mix van elektrische aandrijving en een benzinemotor biedt voor velen het beste van twee werelden. Voor veel kopers is een elektrische auto een stap te ver (lange levertijden, wennen aan opladen), terwijl een brandstofslurpende SUV echt niet meer kan. De UX 250h biedt volop comfort en prima prestaties tegen een laag verbruik en vraagt daarbij geen enkele aanpassing van de bestuurder.

Daarbij biedt de UX alle luxe en verwennerij die hoort bij Lexus. De UX heeft een rijke uitrusting met veel aandacht voor actieve veiligheid, een verfijnd onderstel, uitstekende stoelen en een uitmuntend audiosysteem. Dit alles wordt aangekleed in onmiskenbaar Japanse stijl met een unieke combinatie van natuurlijke warmte en high-tech. Kortom: zakelijk verantwoord genieten!