Rij-impressie | De uitspraak luidt: "als het niet kapot is, repareer het dan niet". De Volkswagen Tiguan is al sinds 2016 een verkoopsucces. Vanwege de leeftijd is het tijd voor een verjongingskuur, maar gezien het succes brengt dit risico met zich mee. Hoe heeft Volkswagen de succesvolle SUV aangepast voor modeljaar 2021?

De aanpak die Volkswagen heeft gekozen voor de facelift van de Tiguan is een heel voorzichtige. Het uiterlijk is zo subtiel aangepast, dat het nauwelijks opvalt. De verschillen zitten in de neus en de koplampen (LED). De motorkap loopt minder af bij het uiteinde en dat geeft een stoere aanblik. Met deze aanpassingen volgt de Tiguan niet de stijl van de laatste modellen van Volkswagen, maar juist die van het vlaggenschip van Volkswagen: de Touareg.

Ook nieuw voor modeljaar 2021 is de hier getoonde kleur: "Night Shade Blue metallic" en dat staat de auto wat Autozine betreft goed. Dit is niet zo'n uitgesproken kleur dat het ooit afbreuk kan doen aan de restwaarde, maar wel zo sprekend dat het meer karakter geeft.

Let op dat de testauto een zogenaamde "R-Line" is. Die is herkenbaar aan een andere grille met grotere luchtinlaat voor een sportievere uitstraling. Een 10 mm verlaagd onderstel en 19 inch velgen zijn standaard op de R-Line, maar houd er rekening mee dat de bijbehorende brede banden voor een fors hoger verbruik zorgen (en daarmee meet CO2-uitstoot en -belasting).

Ruimte en uitrusting

De belangrijkste aanpassing voor 2021 zit in de uitrusting. Zo is de Tiguan voortaan leverbaar met de laatste generatie van Volkswagen's digitale cockpit. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm, met als voordeel dat de inhoud hiervan naar wens kan worden aangepast.

Middels het centrale beeldscherm kan de nieuwste generatie van Volkswagens audio-, communicatie- en navigatiesysteem worden bediend (zoals ook in de Golf 8 is te vinden). De menu's hiervan zijn logisch ingedeeld en het systeem reageert vlot op commando's. Het voldoet allemaal ruimschoots, maar in de praktijk grijpt menigeen toch snel naar de mobiele telefoon met Apple CarPlay (eventueel draadloos) of Android Auto. Op de telefoon draaien immers nog recentere applicaties die bovendien een nog betere koppeling hebben met actuele gegevens van internet. Het geluid van het nieuwe audiosysteem van Harman Kardon is helder, beschaafd en daarom ook aangenaam op de lange afstand.

Ook nieuw is "Travel Assist" dat de bestuurder assisteert in sturen, gasgeven en remmen. Dit functioneert niet beter of anders dan bij andere merken. Het zorgt er simpelweg voor dat de Tiguan weer bij de tijd is.

Veel functies worden voortaan bediend met "sliders" in plaats van knoppen. Daarmee volstaat het om slechts te vegen over een knop om bijvoorbeeld de verwarming te bedienen of radio harder danwel zachter te zetten. Deze sliders zijn erg gevoelig, waardoor de bediening aanvankelijk enige gewenning vereist. Daarna functioneert het naar behoren, alhoewel het weinig voordeel biedt boven de oude bediening.

„De Tiguan was altijd een auto die het niet van extremen moet hebben, maar juist van een goede score op alle punten.“

Rijeigenschappen

Volkswagen heeft inmiddels een geheel elektrische SUV met grofweg dezelfde omvang als de Tiguan geïntroduceerd. Wie daar nog niet klaar voor is, kan vanaf begin 2021 kiezen voor de Tiguan plug-inhybrid ofwel de half elektrische Tiguan.

Juist omdat er nu meerdere moderne alternatieven voor handen zijn, heeft Volkswagen geen investeringen meer gedaan in de conventionele aandrijflijnen. Wie kiest voor benzine of diesel krijgt ook in modeljaar 2021 dezelfde motoren die al leverbaar waren bij de introductie van het model in 2016. De cijfers van het verbruik en de uitstoot verschillen echter omdat inmiddels een andere meetmethode wordt gehanteerd.

Voor deze test is gekozen voor de meest populaire krachtbron: de 1.5 liter viercilinder benzinemotor met 150 pk (er is ook een versie met 130 pk). Deze motor is kenmerkend voor het karakter van de Tiguan: het draait niet om prestige, maar om functionaliteit. De 1.5 TSI is sterk genoeg om te presteren zonder daar grote inspanningen voor te doen, waardoor de Tiguan comfortabel en relatief zuinig is (testverbruik: 6.2 liter per 100 km). Er is altijd de nodige reserve voor handen, maar geen overmacht. De automaat doet wat een automaat moet doen: het rijden makkelijker maken en het werk zo onopvallend mogelijk doen.

Ook het weggedrag is precies zoals het hoort: niet uitgesproken hard, zacht, sportief of comfortabel, maar onder alle omstandigheden prima. Dat geeft een vertrouwenwekkend karakter en maakt duidelijk dat het nauwelijks nodig is om de rijstijl aan te passen aan de hoge bouw van de auto (een hoge auto heeft een hoger zwaartepunt en dat vereist in veel gevallen een kalme rijstijl). Dit alles zorgt ervoor dat de Tiguan geen uitgesproken karakter heeft en geen feest is om te rijden. Het zorgt er des te meer voor dat de Tiguan een trouwe partner en een dienstbare gezinsauto is.

Conclusie

De Tiguan behoort wereldwijd tot de best verkopende modellen van Volkswagen en daarom is de verjongingskuur ("facelift") voor modeljaar 2021 uiterst voorzichtig aangepakt. De Tiguan was altijd een auto die het niet van extremen moet hebben, maar juist van een goede score op alle punten. Het doel was om dat evenwicht te behouden. Daarom is de Tiguan alleen bij de tijd gebracht waar dat echt nodig was, namelijk met de actieve veiligheid en het infotainment-systeem. Wie heel goed oplet ziet ook subtiele wijzigingen in de vormgeving.

De motoren en het onderstel zijn ongemoeid gelaten. Dit is mede gedaan met het oog op de komst van de ID.4. Met deze elektrisch aangedreven SUV richt Volkswagen zicht op klanten die het beste en het nieuwste zoeken. De Tiguan is juist bedoeld voor hen die alles liever bij het vertrouwde laten, zonder daarbij achter te lopen. Het functioneert, dus waarom wijzigen?

plus Ruim en functioneel

Doordachte ergonomie

Prima rijeigenschappen min Weinig vernieuwend

Geen voordelen boven de Volkswagen ID.4

