Autotest | Het is een voldongen feit: de Volkswagen Golf zet de standaard. De Golf is de meest verkochte auto in zijn soort en bepaalt dus als vanzelf de norm. De Golf is zo succesvol omdat Volkswagen als geen ander weet wat "het volk" wil. Echter, daarin ontstaat nu een tweedeling. Het ene deel van het volk wil een vertrouwde auto, het andere wil vernieuwing. Hoe lost Volkswagen dat probleem op?

In 2020 introduceert Volkswagen twee nieuwe auto's. De eerste is de achtste generatie van de Golf. De tweede is de ID.3. Beide auto's zijn ongeveer even groot en even duur, maar richten zich op twee verschillende doelgroepen. Met de ID.3 slaat Volkswagen een nieuwe weg in, met een compleet nieuwe ontwerpstijl en elektrische aandrijving. De ID.3 is daarom de Volkswagen van de toekomst. Voor wie zich prettiger voelt bij het vertrouwde van vandaag, is er de Golf 8.

De Golf 8 is in één oogopslag herkenbaar als een Golf, maar dan wel een moderne Golf. Het lijnenspel is scherper geworden, terwijl de buitenmaten vrijwel gelijk zijn gebleven. Dat komt ook terug in het interieur, waar de ruimte voorin uitstekend is en de ruimte achterin precies voldoende voor volwassenen. Dankzij de royaal bemeten stoelen voelt de Golf groter dan sommige andere auto's die in feite even ruim zijn.

Digitaal dashboard

De Golf 8 beschikt over een zogenaamd "digitaal dashboard". Dat betekent dat alle klokken van weleer zijn vervangen door beeldschermen. Het voordeel hiervan is, dat de bestuurder zelf kan kiezen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Net als op een smartphone kunnen icoontjes worden versleept om te bepalen hoe het beeldscherm wordt ingedeeld.

Het nieuwe "infotainment"-systeem (audio, communicatie en navigatie-systeem) van Volkswagen werkt iets anders dan dat van andere merken, maar na enig experimenteren wijst het zich vanzelf en kan iedereen de vele mogelijkheden maximaal benutten. Dit systeem is te bedienen door het beeldscherm aan te raken of door gebaren te maken. Dit laatste werkt een stuk beter dan bij de laatste generatie van de Golf 7, waardoor het tijdens de testritten ook meer werd gebruikt. Niet revolutionair, maar wel handig: alle knoppen op het dashboard zijn nu aanraakgevoelige paneeltjes, waarbij het volstaat om met de vinger te slepen om bijvoorbeeld de temperatuur te veranderen.

De enige tegenvaller: de spraakgestuurde assistent van Volkswagen blijkt zeer beperkt van begrip te zijn. Het is in feite niet meer dan een manier om de functies die beschikbaar zijn via het menu met vrij geformuleerde spraakcommando's te bedienen. Voor het opvragen van allerhande informatie moet de app van Alexa worden geïnstalleerd. Echter, omdat Volkswagen geen toegang verleent tot gegevens van de auto kan Alex niet samenwerken met de auto. De bestuurder zit daarom met twee assistenten die ieder een beperkte functionaliteit bieden.

Wel heel fijn: Volkswagen voorziet naast FM en DAB+ radio ook in internet-radio en dat werkt in de praktijk uitstekend (geen haperingen en prima geluidskwaliteit). Het optionele hoogwaardige audiosysteem van Harman Kardon heeft een helder, detailrijk en beschaafd geluid.

Motoren

Het grote verschil tussen de Golf 8 en de ID.3 zit in de aandrijving. De ID.3 is een elektrische auto. De Golf 8 is voorzien van conventionele verbrandingsmotoren. Voor deze test is gereden met de 1.5 TSI, de 1.5 TSI en de 1.5 e-TSI benzinemotor. Het verschil tussen deze drie motoren zit in het vermogen en in de eventuele assistentie door een elektromotor ("mild hybrid").

De 130 pk / 200 Nm sterke versie van de 1.5 TSI is ongewijzigd overgenomen uit de vorige Golf. Het vermogen is ruimschoot voldoende om mee te komen met de verkeersstroom, maar bijvoorbeeld op de snelweg of in de bergen moet iets worden aangedrongen om stevig door te rijden. Daarbij valt op dat de koppeling een wat lange slag heeft en dat de auto wat aarzelend op gang komt. Wanneer de motor eenmaal op toeren is, heeft deze juist heel veel souplesse en kan in hoge versnellingen bijzonder langzaam (lees: stil en zuinig) worden gereden. Op een veeleisend parcours met bergen en stadsverkeer kwam het testverbruik met deze motor uit op 5.9 liter per 100 km.

Ook de 150 pk / 250 Nm sterke variant van de 1.5 TSI heeft een andere turbo en ander motormanagement dan de 130 pk sterke versie. Ook deze sterkere variant komt iets aarzelend van de plek, maar heeft daarna duidelijk meer vermogen en heeft geen enkele moeite met hoge snelheden op de buitenweg of steile hellingen in de bergen. Door te kiezen voor de sport-stand reageert de motor directer op het gaspedaal en bijt deze ook beter door wanneer meer vermogen wordt gevraagd. Het testverbruik, op eenzelfde traject als afgelegd met de lichtere motor, kwam uit op 6.1 liter per 100 km.

Veruit de fijnste motor is de 1.5 e-TSI. Deze wordt bijgestaan door een kleine elektromotor en daardoor biedt deze precies het vermogen waar de andere varianten tekort schieten. Het is alsof een onzichtbare hand een duwtje in de rug geeft in lastige situaties. De e-TSI presteert met veel meer gemak en tilt de hele auto daarom naar een hoger plan. Tijdens remmen en uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit, zodat de e-TSI nooit aan het stopcontact hoeft de worden opgeladen. De mild-hybrid aandrijving zorgt bovendien voor een lager verbruik: 5.1 liter per 100 km op hetzelfde traject als met de andere versies.

Weggedrag

Zowel de Golf 7 als de Golf 8 zijn gebaseerd op hetzelfde "MQB-A" platform. Volgens Volkswagen is hier tussentijds echter zoveel aan veranderd, dat het intern spreekt van het "MQB-A'" (met een accentje) platform. Daarbij heeft de Golf 8 een compleet nieuwe wielophanging. Hiervoor is de techniek uit de grotere en duurdere Passat "geleend", terwijl deze voorheen werd beschouwd als te geavanceerd voor de Golf. Let op: alle uitvoeringen van de Golf hebben een nieuwe, geavanceerde voorwielophanging. Alleen de modellen met 150 pk vermogen of meer hebben ook een geavanceerde achterwielophanging. In de praktijk moet de bestuurder het heel bont maken om het verschil tussen beide te ervaren, maar dit is wel iets om rekening mee te houden bij het maken van een proefrit bij de dealer.

Het weggedrag is tevens verbeterd door te kiezen voor brede banden. Dankzij samenwerking met bandenfabrikanten zijn nieuwe banden ontwikkeld die ondanks de toegenomen breedte niet meer rolweerstand hebben en het verbruik dus niet negatief beïnvloeden. De bredere banden zorgen ook niet voor meer rolgeluiden. Misschien wel juist daarom valt op dat de buitenspiegels wel voor rijgeluiden zorgen op hoge snelheid.

In de praktijk is het weggedrag het sterkste punt van de Golf 8. Vanaf het eerste moment is het gevoel in het stuurwiel bijzonder goed en voelt de bestuurder aan waartoe de Golf in staat is. Excuses voor het cliché, maar in de bochten plakt de Golf 8 bijna aan de weg. Ook wie weinig gevoel voor auto's heeft, voelt dat de grenzen heel ver weg liggen en krijg als vanzelf heel veel vertrouwen in de auto. Wie meer gevoel voor auto's heeft, ervaart een gevoel van superioriteit zonder daarvoor hard te hoeven rijden. Het is duidelijk: Volkswagen bepaalt opnieuw de norm en die ligt weer een stuk hoger dan voorheen.

Conclusie

Volkswagen heeft het inspelen op de wens van het volk verheven tot een kunst. Met de Golf bewijst Volkswagen keer-op-keer exact te weten wat de klant wil. Met grote veranderingen in de (auto)wereld ziet Volkswagen zich echter genoodzaakt om in te spelen op twee soorten klanten. Daarom introduceert Volkswagen twee nieuwe middelgrote modellen. Wie op zoek is naar innovatie kan terecht bij de ID.3. Wie een vertrouwde maar moderne auto wil kan als vanouds terecht bij de Golf.

De ID.3 vertegenwoordigt de laatste stand van de techniek en breekt met alle tradities als het gaat om vormgeving, ergonomie en bediening. De Golf 8 gaat op zijn eigen manier met de tijd mee. De Golf kiest voor een vertrouwde verpakking en voor oplossingen die de auto niet duurder maken en geen enkele aanpassing van de bestuurder vragen. Daarom is de Golf 8 voorzien van vertrouwde benzinemotoren (rechtstreeks overgenomen uit de vorige Golf), maar dan met elektrische assistentie. Een meer geavanceerd onderstel zorgt voor uitstekende rijeigenschappen, waarmee de Golf zowel comfortabeler als dynamischer is geworden.