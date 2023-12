Bijzonder. Verstandig.

Het bijzondere komt van de vormgeving. Deze "Coupé High Rider" (C-HR) heeft de hoge bouw van een terreinwagen, de daklijn van een coupé en de afmetingen van een doorsnee hatchback. Dat niet alledaagse concept wordt aangevuld met een extravagant lijnenspel, een zelfverzekerde uitstraling en bij voorkeur een sprekende lakkleur. Bij de testauto zijn het dak en de achterkant in contrasterend zwart uitgevoerd voor een nog sterkere uitstraling.

Wat de C-HR echt bijzonder maakt, zijn de vele details. Zo is gekozen voor verzonken deurhendels om het lijnenspel niet te verstoren. De verbeterde stroomlijn is slechts een bijzaak. De achterlichten nemen bijna de gehele breedte van de auto in beslag, onderbroken door een (verlicht!) C-HR logo. Let ook op de achthoekige vorm van de grille die in allerlei andere details terugkomt!

Ruimte en uitrusting

Bij veel auto's met een uitgesproken lijnenspel gaat de vorm voor de functie. De C-HR is mede vanwege de aflopende daklijn zeker niet de ruimste auto in zijn soort, maar de hoofd- en beenruimte voorin is ruim voldoende. Met volwassenen voorin resteert net voldoende beenruimte voor nog eens twee volwassenen achterin.

Ten opzichte van het opvallende exterieur is de vormgeving van het interieur tam te noemen. Het volgt dezelfde beschaafde stijl als iedere andere Toyota. Ook de uitrusting is gelijk aan die van de andere modellen van Toyota. De C-HR biedt daarom alles wat mag worden verwacht van een moderne auto in dit segment.

Wanneer wordt gekozen voor een luxere uitvoering zijn ook zaken zoals een (monochrome) head-up display, JBL audiosysteem en camera's rondom beschikbaar. Die laatste functie toont een "doorzichtige" auto op het centrale beeldscherm, zodat de bestuurder precies ziet welke obstakels zich rondom de C-HR bevinden.

„Omdat de C-HR geen echte exoot is, kent de C-HR ook niet de luxeproblemen ervan“

De C-HR voldoet ook aan alle regels die de Europese Unie vanaf 2024 stelt en dat betekent dat ieder foutje en iedere slordigheid van de bestuurder direct wordt afgestraft. Een kilometer te hard resulteert direct in een waarschuwing. Een moment buiten de lijntjes wordt meteen gecorrigeerd. Dit is uiterst irritant, maar geen keuze van Toyota. Geheel volgens de regels zijn de systemen tijdelijk uit te schakelen (alles uit of alleen geluid uit), maar worden ze automatisch weel allemaal aangezet wanneer de auto opnieuw wordt gestart.

1.8 of 2.0 liter hybride?

Deze tweede generatie van de C-HR is leverbaar met een 1.8 en een 2.0 liter motor. Beide worden geassisteerd door een elektromotor voor betere prestaties, meer souplesse en een lager verbruik. Echter, de grotere benzinemotor wordt bijgestaan door een sterkere elektromotor met een batterij met een grotere capaciteit. De daadkracht en het uithoudingsvermogen van de elektrische assistent verschilt dus ook!

Beide hybrides laden de accu tijdens het rijden op door energie die vrijkomt tijdens uitrollen en remmen op te vangen. Deze gratis energie wordt gebruikt om korte afstanden (1 à 2 km) op lage snelheid elektrisch te rijden en om de benzinemotor te ondersteunen wanneer deze hard moet werken.

Het verschil tussen de 1.8 liter en 2.0 liter hybride is in de praktijk duidelijk merkbaar. Ongeacht de snelheid is merkbaar dat de 2.0 liter hybride minder hard hoeft te werken en daarom meer rust en comfort biedt. Het verschil zit daarom zeker niet alleen in het maximale vermogen, maar vooral in de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd.

Daarnaast is het verschil tussen beide hybrides in details merkbaar. Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, wordt eerst de elektromotor als dynamo gebruikt om vaart te minderen. Alleen wanneer dat echt nodig is worden de traditionele remmen gebruikt. Omdat de 2.0 liter hybride een sterkere elektromotor heeft, kan deze ook worden gebruikt om sterker op de motor af te remmen. Het rempedaal is daarom beter te doseren dan bij de 1.8 liter hybride. Dat geldt ook wanneer de computer energie terugwint door automatisch te remmen voor bochten of complexe verkeerssituaties; dit is minder duidelijk merkbaar en dus minder storend. voor de passagiers.

Omdat de 2.0 liter hybride minder hard hoeft te werken dan de 1.8 liter hybride, kon ook zuiniger worden gereden. Terwijl met de 1.8 liter hybride 4.6 liter per 100 km werd verbruikt, kwam het testverbruik met de 2.0 liter uit op 4.1 liter per 100 km. Beide op een veeleisend parcours (binnenwegen door de bergen met veel bochten), maar met lage snelheden. Bij intensief gebruik op de snelweg zal het verbruik hoger uitkomen omdat de bijdrage van de elektromotor dan veel kleiner is.

Weggedrag

Bij een bijzonder uiterlijk hoort ook een uitgesproken weggedrag. Toch heeft Toyota niet gekozen voor een hard onderstel of directe besturing. De C-HR is slechts een gezinsauto met een bijzonder jasje. Wel heeft Toyota het bestaande onderstel anders afgesteld, mede omdat de C-HR exclusief is gebouwd voor de Europese markt

Het resultaat is geen levendig of dynamisch karakter. De C-HR laat zich desgewenst rap over een bochtig circuit sturen en bewijst dan zeer capabel te zijn. Veel voldoening geeft dit echter niet omdat de auto nooit "tot leven komt". Daarom leent de C-HR zich het beste voor een vloeiende rijstijl, waarbij goed is te merken hoe mooi alle mechanische delen op elkaar zijn ingespeeld.

Conclusie

Is de Toyota C-HR tegelijkertijd bijzonder en verstandig? Ja, met de nadruk op het verstandige. De C-HR is niet bijzonder om te rijden, bedient zich niet van uitzonderlijke techniek en is geen exoot waarvan slechts een paar exemplaren zijn gebouwd. Wat de C-HR wel is, is een gezinsauto die zich dankzij uitgesproken uiterlijk positief weet te onderscheiden van de massa.

Omdat de C-HR geen echte exoot is, kent de C-HR ook niet de luxeproblemen ervan. Het bijzondere uiterlijk doet nauwelijks afbreuk aan de binnenruimte of de overzichtelijkheid. De uitrusting is modern en compleet. De hybride-aandrijving zorgt voor prima prestaties, volop comfort en een relatief laag verbruik.