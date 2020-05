Autotest | Het is meteen duidelijk: bij de nieuwe Seat Leon draait alles om vormgeving. Tot voor kort stond sportiviteit op de eerste plaats bij Seat en speelde het uiterlijk niet zo'n prominente rol als nu. Ook de elektronica zou vooruitstrevender zijn dan ooit, maar aan de rijeigenschappen maakt Seat weinig woorden vuil. De vraag is daarom: rijdt de vierde generatie van de Seat Leon zo goed als hij er uitziet?

Wie op de Leon afloopt wordt begroet met "Hola!". De instapverlichting onder de buitenspiegels is namelijk voorzien van een lensje waarmee deze Spaanse begroeting op de grond voor de portieren wordt geprojecteerd. De Leon is trots op zijn Spaanse herkomst en de ontwerpers laten op deze manier zien dat ze passie hebben voor hun werk.

Het lijnenspel is een combinatie van ronde vormen en scherpe randen, waardoor techniek en natuur in balans lijken te zijn. De motorkap is relatief lang, waarbij de spitse neus met koplampen die diep in het koetswerk liggen, de Leon een slanke en ranke uitstraling geeft. De naam "Leon" op de achterklep is geschreven in zwierige letters die helemaal bij de nieuwe ontwerpstijl passen.

Wat de Leon extra interessant maakt zijn de vele details. Hoe langer naar de auto wordt gekeken, hoe meer er opvalt. Let bijvoorbeeld op de slanke verbinding tussen de beide achterlichten, waardoor de Leon over de gehele breedte is verlicht. Favoriet bij de redactie zijn de knipperlichten in de koplampen die een opgaande lijn hebben en daarom over lijken te lopen in de knipperlichten in de buitenspiegels die juist een neergaande lijn hebben.

Ruimte

Aan de binnenkant van de auto houdt het enthousiasme van de vormgevers niet op. Seat volgt de trend om zoveel mogelijk zaken te bedienen via een beeldscherm en daarmee het aantal knoppen en hendels te beperken. Seat gaat hier echter nog verder in dan stalgenoten Volkswagen en Audi. Niet alleen zijn meer functies te bedienen middels het beeldscherm, de resterende knoppen zijn "verstopt". Zo zijn de knoppen voor het klimaatcontrolesysteem en het volume van de radio verwerkt in de rand onder het beeldscherm. Alleen een subtiele kleur maakt duidelijk dat dit knoppen zijn.

Een verlichte sierstrip loopt met een grote boog om het dashboard van het ene portier naar het andere. Als zich een voertuig in de dodehoek van de buitenspiegel bevindt dan lichten de hoeken van deze sierstrip oranje op om te waarschuwen voor gevaar. Heel fraai én duidelijk!

Omdat Seat samenwerkt met Volkswagen, Audi en Skoda gebruiken al deze merken hetzelfde platform ("MQB-evo") als basis voor hun middelgrote modellen. Toch weet Seat zich te onderscheiden met een prettige zithouding. Dat zit niet alleen in de stoel, maar ook in de positie van de A en B-stijl (de balken tussen de ruiten) ten opzichte van de bestuurder. Daardoor is het koetswerk goed te overzien en dat geeft rust en vertrouwen. Misschien is het omdat SUV's inmiddels populairder zijn dan de hatchbacks, maar tijdens de rit viel op dat de Leon een lage zit heeft en dat geeft een beter gevoel met de auto.

Het platform dat Seat gebruikt is in omloop met een lange en korte wielbasis. Seat kiest voor de lange versie en dat vertaalt zich in volop beenruimte achterin. Ook met een lange bestuurder voorin, hebben lange volwassenen achterin meer dan voldoende beenruimte. De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto van deze omvang.

Uitrusting

Eén van de punten waarmee de Leon vooruitgang wil boeken is "connectiviteit", ofwel het verbinden van de auto met de buitenwereld. Daarom is een geheel nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem ontwikkeld. Voor de vormgeving heeft Seat zich overduidelijk laten inspireren door Apple en Tesla. De symbolen zijn echter niet altijd direct duidelijk, waardoor het enige studie vraagt alvorens alle functies te kunnen gebruiken. Bovendien vereisen veel functies een internet-verbinding en die was in de testauto helaas niet geactiveerd.

Het beeldscherm achter het stuurwiel biedt de keuze uit drie basis-layouts, waarna de details door de bestuurder zelf kunnen worden gekozen. Hiermee maakt Seat maximaal gebruik van de vrijheid die een beeldscherm biedt boven ouderwetse klokken en werd deze "Digital Cockpit" echt als meerwaarde ervaren.

De mogelijkheden van het nieuwe infotainment-system laten weinig te wensen over, maar wie toch een tekortkoming vindt kan terugvallen op de eigen smartphone. Die kan worden gekoppeld via Apple Carplay (bedraad en draadloos) of Android Auto. In dit praktijk geeft dit echter een probleem: omdat zoveel functies van de auto worden bediend via het beeldscherm, zijn deze niet beschikbaar tijdens gebruik van Apple Carplay of Android Auto. Dan moet regelmatig worden gewisseld tussen de weergave van de telefoon en het Seat-systeem en dat is onhandig.

Assistenten

Seat heeft een slimme, spraakgestuurde assistent ontwikkeld die met de term "Hola, hola" geactiveerd kan worden. Deze is echter nog niet in alle talen beschikbaar en daarom moesten spraakgestuurde commando's in de Nederlandse testauto nog met vaste termen in een vaste volgorde worden gedicteerd.

Als het gaat om semi-zelfrijdende functies zet de Leon niet alleen stappen vooruit voor Seat, maar zelfs voor auto's in dit segment. De Leon kan namelijk op basis van informatie van sensoren en uit het navigatiesysteem vaart minderen bij het naderen van gevaarlijke verkeerssituaties. Denk daarbij aan kruispunten, rotondes of scherpe bochten. Tot nu toe konden alleen auto's uit een (veel) hoger segment dit. Het is niet alleen prettig dat de Leon met de bestuurder meedenkt, Seat heeft er ook nog eens voor gezorgd dat dit heel natuurlijk aanvoelt. Ook de stuurassistent doet het werk zo subtiel dat het nooit opdringerig is, maar juist een welkome aanvulling.

De enige kritiek op deze zelfrijdende functies is dat ze inconsequent zijn. Bij de ene rotonde remt de Leon zelf, op de andere beperkt het systeem zich tot de melding "laat het gas los" in het beeldscherm. Evenzo blijft de Leon op de snelweg soms zelf binnen de belijning van het wegdek en verschijnt op een ander moment de melding dat de bestuurder dit zelf moet doen. De proefrit vond plaats op een droge, heldere dag, dus het risico dat sensoren waren geblokkeerd door regen of vuil is nihil.

Rijeigenschappen

Seat kiest (samen met de zustermerken) voor een platform voor elektrische auto's en een apart platform voor auto's met verbrandingsmotor. Op die manier zeggen de fabrikanten optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden en vrijheden die een aandrijflijn biedt. Seat heeft inmiddels een middelgrote elektrische auto aangekondigd, de Leon blijft daarom de middenklasser met verbrandingsmotoren. Op de prijslijst staan benzine- en dieselmotoren, al dan niet met hybride-aandrijving.

De testauto is voorzien van een "1.5 eTSI"-motor en dat staat voor een benzinemotor met "mild hybrid"-techniek. Een mild hybrid kan de auto niet elektrisch aandrijven, maar kan wel middels een elektromotor assisteren wanneer de benzinemotor hard moet werken. De elektriciteit die daarvoor wordt gebruikt is eerder teruggewonnen tijdens remmen of uitrollen (vandaar de eerder genoemde automatische remfunctie) en is daarom "gratis". De elektromotor wordt ook gebruikt in het start/stop-systeem, dat net even soepeler en sneller werkt dan de voorgaande generaties. De automatische versnellingsbak doet zijn werk geheel onmerkbaar, waardoor het lijkt alsof de Leon één lange versnelling heeft.

Het vermogen van 150 pk / 250 Nm is ruim voldoende. Indien nodig komt de Leon rap uit de startblokken. In alle andere gevallen is er een aangename reserve, waardoor de motor in alle rust zijn werk doet. Via het centrale beeldscherm kan worden gekozen voor een economisch, sportief of comfortabel programma, waarbij de verschillen duidelijk merkbaar zijn. De meeste testkilometers zijn verreden in de standaard-modus, met de helft snelweg en de andere helft stadsverkeer. Dit resulteerde in een gemiddeld verbruik van 5.1 liter per 100 km en dat is keurig voor een auto als deze.

Weggedrag

Sportiviteit was altijd dé kenmerkende factor voor Seat en dus is de grote vraag of de Leon nog steeds weet te overtuigen als sportieve auto. De testauto is een "FR"-uitvoering met optionele adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Mede daarom is een sportieve ondertoon verzekerd.

De invulling van sportiviteit is echter anders dan voorheen. Traditioneel wordt sportief vertaald als opwindend en dynamisch. Bij de nieuwe Leon is sportief vooral capabel. Dat zit zo: wanneer kalm wordt gereden is nauwelijks merkbaar waartoe de Leon in staat is. Het onderstel en de besturing hebben geen uitgesproken karakter. De eerste indruk is daarom zelfs dat er weinig vooruitgang is geboekt ten opzichte van de vorige generatie. Echter, wanneer vlotter wordt gereden en dynamischer wordt gestuurd, blijken de grenzen heel veel verder te liggen. Waar andere auto's zich al schrap moeten zetten om een bocht te halen, blijft de Leon nog royaal binnen alle grenzen. Het risico bestaat dat dat de Leon minder opwindend maakt, maar in de praktijk zorgt dit juist voor een superieur gevoel.

Conclusie

Seat introduceert de vierde generatie van de Leon. Daarbij legt het merk meer dan ooit de nadruk op uiterlijk vertoon en dus rijst de vraag of de sportvitiet is vergeten. Een proefrit leert dat het antwoord in het midden ligt. Voor traditionele spanning en sensatie heeft Seat een eigen submerk in het leven geroepen: Cupra. De Leon vult sportiviteit daarom op een andere manier in. De Leon kiest voor een dynamisch lijnenspel, een uitstekende zithouding en een meer dan capabel onderstel. Alhoewel dat minder spannend is, zijn het wel zaken waar altijd van kan worden genoten en niet alleen tijdens een wilde uitspatting.

De Leon gaat verder met een uiterst doordachte, vernieuwende ergonomie. Ook dat lijkt misschien saai, maar gebruiksgemak bepaalt op de lange termijn of een auto bevalt of niet. Zaken zoals royale binnenruimte en een rijke uitrusting zorgen voor het nodige comfort. Tenslotte maakt moderne techniek het leven makkelijker en veiliger. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat de Leon nog beter rijdt dan hij er uitziet.

plus Doordachte ergonomie

Geslaagde vormgeving

Prima rijeigenschappen min Onhandig kleine buitenspiegels

Spraakherkenning maakt veel fouten

