Autotest | Gaandeweg worden alle auto's elektrisch. Voor wie die overstap om welke reden dan ook nog niet wil maken, is onder andere de Renault Captur leverbaar als "plug-in hybride". Naast deze half elektrische versie introduceert Renault nu ook een Captur met parallel hybride aandrijving. Waarom? En voor wie?

Het verhaal van de Captur begon in 2013. Renault merkte dat traditionele gezinsauto's langzaam uit de gratie raakten vanwege de uitstraling. Daarom nam de fabrikant een risico en verving de standaard gezinsauto door een exemplaar met de stoere uitstraling van een terreinwagen.

Het bleef echter bij de uitstraling van een terreinwagen. De nieuwe gezinsauto had geen vierwielaandrijving of andere (dure) techniek om terrein te rijden. En om zich niet compleet te vervreemden van de originele doelgroep werden de hoge schouderlijn en gespierde achterzijde gecombineerd met zachte lijnen voor een ontwapenende uitstraling. De visie van Renault bleek de juiste, want de Captur werd een regelrecht verkoopsucces.

Voor deze tweede generatie van de Captur is aan het concept iets toegevoegd. De Captur is flink gegroeid, waardoor de compacte SUV (Sports Utility Vehcile) tot de ruimste in zijn klasse behoort en zelfs concurreert met instapmodellen uit een hogere klasse.

Ruimte en uitrusting

Dat is onder andere te merken achter het stuur, want de nieuwe Captur zit en rijdt absoluut niet als een klein autootje. De ruimte voorin is riant en omdat zowel de stoelen als het stuurwiel goed verstelbaar zijn, kunnen bestuurders van uiteenlopend postuur een prima zitpositie vinden. Dankzij de groeistuipen is de ruimte achterin ook heel behoorlijk.

De uitrusting is modern en compleet. Zoals inmiddels gebruikelijk, worden middels een centraal geplaatst beeldscherm de meeste functies bediend, inclusief het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Bijzonder is dat Renault het beeldscherm in verticale stand monteert en dat biedt diverse voordelen. Bij gebruik van het navigatiesysteem is nu meer ruimte om te tonen hoe de route zich voor de auto ontvouwt en dat is veel zinvoller dan het tonen van het landschap naast de auto. Bij gebruik van Apple CarPlay / Android Auto resteert voldoende ruimte om boven en onder de weergave van de smartphone functies van Renault te tonen. Dat voorkomt onnodig wisselen tussen functies van de auto en de smartphone.

„De nieuw toegevoegde parallel hybride moet het vooral hebben van de prijs en het gebruiksgemak“

De testauto is voorzien van een optioneel audiosysteem van Bose. Dit klinkt meer ingetogen dan gebruikelijk bij dit merk en is daarom veel aangenamer op de lange afstand. Echter, door het gebrek aan helderheid onderscheidt het zich nauwelijks van standaard audiosystemen van andere automerken.

Hybride: de verschillen

Toen Renault de huidige generatie van de Captur en Clio introduceerde (onderhuids sterk verwant) werd de Captur leverbaar met plug-in-hybride aandrijving. De voordeligere Clio werd leverbaar met paralel-hybride aandrijving. In beide gevallen zorgen een benzine- en een elektromotor samen voor de aandrijving. Echter, een parallel hybride heeft een veel kleinere batterij en daarom kunnen slechts korte stukjes (1 a 2 km) geheel elektrisch worden afgelegd. Omdat de elektromotor voornamelijk assisteert, voldoet een kleinere accu. En omdat de accu klein is, kan deze geheel worden opgeladen met energie die wordt teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen.

De plug-inhybride kan zo'n 50 km geheel elektrisch afleggen en biedt dan alle voordelen van een elektrische auto (volmaakte rust, superieure souplesse, minimale gebruikskosten). Echter, de grotere accu moet met een stekker worden opgeladen. Bovendien hangt aan de grotere accu ook een groter prijskaartje, want de PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) kost zo'n 3.000 euro meer dan de hier gereden parallelle hybride. Aan de andere kant: dankzij de lage CO2-uitstoot kost de parallel hybride vrijwel hetzelfde als een Captur met automaat met (ongeveer) hetzelfde vermogen.

Hybride: rijden

Het verdelen van de aandrijving over de beide motoren, alsmede het terugwinnen van energie tijdens remmen en uitrollen, wordt geheel door de computer geregeld. De bestuurder hoeft slechts te kiezen voor een economisch of standaard rijprogramma. Het samenspel van de beide motoren is harmonieus, waarbij nooit voelbaar is welke motor wanneer voor de aandrijving zorgt. Echter, dit is wel hoorbaar. De elektromotor is veel stiller, alhoewel soms een lichte fluittoon hoorbaar is.

In tegenstelling tot veel andere hybrides kan het brein van de Captur zelfstandig bepalen dat extra elektriciteit moet worden opgewekt tijdens het rijden. Dan maakt de benzinemotor extra toeren en klinkt het alsof in een te lage versnelling wordt gereden. Dit vraagt enige gewenning of een druk op de eco-knop, waarna het extra laden meteen stopt.

Het vermogen van 145 pk is in de praktijk ruimschoots voldoende. De bestuurder heeft nooit het gevoel vermogen tekort te komen, en eenmaal op snelheid is altijd voldoende reserve voor handen om in alle rust langere afstanden af te leggen. Omdat de elektromotor ongeacht het toerental altijd het volledige vermogen kan leveren, biedt de Captur Hybrid merkbaar meer rust en souplesse dan de versie met alleen een benzinemotor.

Het testverbruik kwam uit op 5.1 liter per 100 km en dat is iets zuiniger dan de eerde geteste "Captur TCe 100" (6 liter per 100 km). Het is echter veel hoger dan het verbruik van de Captur plug-inhybrid. Kortom: de diverse aandrijflijnen doen precies wat ze beloven.

Weggedrag

De keuze voor een standaard benzinemotor of een hybride heeft weinig tot geen invloed op het weggedrag. Iedere Captur is dankzij de bovengemiddelde afmetingen uiterst stabiel voor een auto in dit segment. Het weggedrag is niet uitgesproken sportief of comfortabel, maar een geslaagde mix tussen beide. Ook hiermee biedt Renault precies wat de klant vraagt.

Conclusie

De Renault Captur was al leverbaar met standaard benzinemotoren en als plug-inhybride. Daar komt nu een parallel hybride bij. De plug-inhybride is in alle opzichten superieur: deze geeft het meeste comfort, het laagste verbruik en de beste prestaties.

De nieuw toegevoegde parallel hybride moet het vooral hebben van de prijs en het gebruiksgemak. De hybride kost vrijwel hetzelfde als de Captur automaat en verdient zichzelf daarom razendsnel terug. Ten opzichte van de standaard benzinemotor biedt de hybride meer comfort en een iets lager verbruik. Bovendien hoeft de parallel hybride niet te worden opgeladen aan een stekker en vraagt het rijden dus geen enkele inspanning van de bestuurder. Kortom: kleine moeite, groot plezier.

plus Prima weggedrag

Ruim en functioneel

Meer comfort, minder vebruik tegen een minimale meerprijs min (lichte) fluittoon hoorbaar van elektromotor

Camera leest ook verkeersborden voor parallelwegen

Bose-audiosysteem overtuigt niet als premium-product

