Helemaal nieuw is de naam "Frontera" niet. In de jaren '90 had Opel ook al een Frontera. Dat was een echte terreinwagen die ook op de openbare weg gebruikt kon worden. De nieuwe Frontera ziet er minstens zo stoer uit, maar is in feite bedoeld als gezinsauto die hoogstens een keer een drassige parkeerplaats ziet.

De Frontera onderscheidt zich niet alleen door zijn stoere uitstraling van de andere SUV's, maar ook met de stijl genaamd "bold + pure". Voor de Frontera kiest Opel een minimalistische stijl met grote oppervlakken die slechts door weinig lijnen worden onderbroken. De basisvorm met een lange motorkap en een nadrukkelijk aanwezige c-stijl (tussen de achterste zijruiten en de achterruit) geeft de Frontera de uitstraling van een krachtige terreinwagen.

Het avontuurlijke karakter is ook te danken aan de aankleding. Het meest in het oog springend zijn de dik aangezette wielkasten. Dankzij een extra sterke constructie mag het dak 200 kg dragen en daarom kan er een tent op het dak worden gemonteerd om op de Frontera te kamperen.

Ruimte

De hoekige vormen zorgen niet alleen voor een avontuurlijke uitstraling, maar maken het ook makkelijk om heel veel binnenruimte uit bescheiden buitenmaten te halen. De stijl van het exterieur wordt in het interieur voortgezet met rechte lijnen en platte vlakken. Ondanks het feit dat de Frontera een compacte SUV is, geven de hoge zit en het zicht op de motorkap het machtige gevoel een grote machine te besturen; precies waarom veel mensen graag een SUV rijden.

Toch zou de redacteur graag iets lager zitten, want nu zit de bestuurder meer op de auto dan erin. Bovendien zitten de zonnekleppen daarom continu in het zicht. Juist heel fijn: het midden van de voorstoelen is iets zachter dan de rest om de ruggengraat te ontlasten.

Uitrusting

Net als andere moderne Opels heeft de Frontera een opgeruimd dashboard met een minimum aan knoppen. Het stuurwiel is ongebruikelijk dun voor een moderne auto. De meeste functies worden bediend middels een centraal beeldscherm. De menu's daarop zijn al even recht-toe-recht-aan vormgegeven als de rest van de auto. Alhoewel Opel het niet bewust heeft gepland, is de eenvoud ook ervaren als een hint naar de eerste Frontera.

Uiteraard biedt de Frontera ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Minder gebruikelijk is dat dit ook draadloos kan. Wanneer wordt gekozen voor de basis-uitvoering is geen beeldscherm aanwezig, maar slechts een houder voor de smartphone. De ruimte daarnaast is, heel origineel, gebruikt voor een magnetisch klembord om foto's, papperassen of anders moois op te bevestigen.

De ruimte achterin is uitstekend voor een auto van deze omvang. En omdat de Frontera is bedoeld als gezinsauto, zijn bovenaan de achterzijde van de voorstoelen bergvakken voor telefoons te vinden. Minder handig: de achterste USB-aansluitingen zitten juist laag en centraal, dus een lange laadkabel is geen overbodige luxe. De enorme ruimte achterin gaat niet ten koste van de bagageruimte. Die is met 360 liter (1.600 liter met opgeklapte achterbank) ook groot.

Elektrisch en hybride

Opel kiest ervoor om alle modellen zowel met verbrandingsmotor als met elektrische aandrijving te leveren. De Frontera is daarom beschikbaar als mild-hybrid en als volledig elektrische auto. De elektrische Frontera biedt de keuze uit twee batterijen, voor een standaard en extra grote actieradius. Let op dat de Frontera op een ander platform staat (gedeeld met o.a. de Citroën e-C3) dan bijvoorbeeld de Opel Crosa-E en dus ook een nieuwe accu en aandrijflijn heeft (mede daarom weet de Frontera zoveel ruimte uit zulke compacte buitenmaten te halen).

Wanneer wordt gekozen voor de hybride, biedt de Frontera eveneens de keuze uit twee varianten. 48 volt techniek is bij beide standaard. Een Frontera met een verbrandingsmotor zonder elektrische assistentie wordt niet geleverd.

Zoals uit de foto's blijkt, is dit verslag gebaseerd op een eerste kennismaking met een handgemaakt prototype in een fotostudio. Testrijden kon daarom nog niet. De Frontera wordt in het najaar van 2024 verwacht, dan is ook de eerste proefrit gepland.

Conclusie

Met de Frontera wil Opel zich duidelijk onderscheiden van de eigen SUV's (Mokka en Grandland) en die van de concurrentie. Afgaande op de vormgeving is dat goed gelukt. De Frontera is niet de zoveelste "crossover", maar een echte SUV die met een avontuurlijke en onoverwinnelijke uitstraling.

Toch is de Frontera in feite een brave gezinsauto. Echter, dankzij de hoekige vormen kan Opel heel veel ruimte uit bescheiden buitenmaten halen. De hoge zit voorin zorgt voor een machtig gevoel, terwijl de zit achterin riant is voor een auto van deze omvang.

Voor de meer behouden koper is de Frontera beschikbaar als hybride. Voor de prijsbewuste en/of progressieve klant is de Frontera leverbaar als volledig elektrische auto.