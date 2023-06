Laagdrempelige revolutie

Toen de huidige generatie van de Astra in 2022 werd geïntroduceerd, werden drie aandrijflijnen aangekondigd: een traditionele benzinemotor, een hybride-motor en een elektromotor. En er werd nog iets belangrijks aangekondigd: ongeacht de gekozen motor ziet de Astra er hetzelfde uit. De Astra Electric is dus geen futuristisch ogende auto of druppelvormig product van de windtunnel.

Wel is de Astra een moderne auto, want het lijnenspel is strak en minimalistisch. Daarbij zorgt de zwarte band die de koplampen visueel met elkaar verbindt (en waar diverse sensoren achter zijn verborgen) voor een unieke uitstraling. De blauwe kleur geeft de testauto het nodige karakter.

Ruimte

Bij de vormgeving van het interieur stond "detoxing" centraal. Daarmee bedoelt Opel dat alles wat overbodig is en kan afleiden is komen te vervallen. Het enige decoratieve element is het zogenaamde "black panel": een zwart paneel waarin de klokken achter het stuurwiel en het centrale beeldscherm zijn gevat, waardoor ze één geheel lijken te vormen. Deze opzet zorgt voor een sobere uitstraling, maar ook voor een opgeruimd gevoel en een overzichtelijk geheel.

De ruimte voor- en achterin is uitstekend. Met de voorstoelen in de achterste stand kunnen zelfs lange bestuurders niet bij de pedalen! Zoals bij de meeste elektrische auto's zijn in de vloer batterijen verwerkt. Echter, deze zijn in twee stukken verdeeld waardoor in het midden voldoende ruimte overblijft voor de voeten van de achterpassagiers. In tegenstelling tot sommige andere elektrische auto's zitten de passagiers dus niet met opgetrokken benen achterin.

„Er hoeft maar een paar meter te worden gereden om te beseffen dat de "Electric" de Astra van de toekomst is“

Uitrusting

Omdat vanaf het eerste ontwerp rekening was gehouden met elektrische aandrijving, hoefden hiervoor achteraf geen aanpassingen te worden gemaakt. De uitrusting en bediening zijn daarom gelijk aan die van iedere andere Astra. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is compleet en werkt vlot.

Op het gebied van veiligheid biedt de Astra Electric alles wat mag worden verwacht, plus twee nieuwe functies (die later ook naar de andere Astra's komen). Voortaan kan de Astra assisteren bij passeren. Echter, hiervoor moet eerst richting aan worden gegeven en pas dan bepaalt de elektronica of het veilig is en stuurt de auto automatisch naar een andere rijstrook. Het probleem is dat ander verkeer kan schrikken als de Astra-rijder zomaar begint te knipperen. Een andere nieuwe functie is de slimme snelheidslimiet, die niet alleen verkeersborden leest, maar ook rekening houdt met het weer en de verkeerssituatie en aan de hand daarvan een advies geeft.

Elektrische auto

Stellantis, het moederbedrijf van Opel, heeft sinds kort een geheel nieuwe elektrische aandrijflijn en de Astra is het derde model dat daarvan profiteert. Zowel de batterij als de elektromotor zijn efficiënter dan voorheen, waardoor de prestaties beter zijn en de actieradius groter is dan bij eerdere modellen van Stellantis. Tijdens de test onder gunstige weersomstandigheden kon de Astra Electric 422 km afleggen op een volle batterij (officiële waarde: 418 km). Laden kan met maximaal 11 kW bij een publiek laadpunt en 100 kW bij een snellader.

Er hoeft maar een paar meter te worden gereden om te beseffen dat de "Electric" de Astra van de toekomst is. Dit model zet zich met een gemak in beweging die tot nu toe ongekend was voor de Astra. Bovendien reageert de auto lekker vlot op het stroompedaal, waardoor ook de souplesse veruit superieur is aan die van de conventionele Astra. Zeker in de sportstand zijn de prestaties prima, maar hier is merkbaar dat de motor met een kleine vertraging op de bestuurder reageert om deze tegen zichzelf te beschermen.

In de B-stand houdt de Astra Electric iets in bij het loslaten van het stroompedaal, waarbij bewegingsenergie wordt omgezet in elektriciteit. In vergelijking met andere elektrische auto's is dit effect echter gering. Rijden met één pedaal is daarom niet mogelijk. Opel maakt deze keuze omdat het te veel gewenning zou vragen van bestuurders die uit een conventionele auto komen. Dat is misschien waar, maar andere merken geven de bestuurder simpelweg de keuze om veel of weinig te "regenereren" en dan is iedereen tevreden.

Rijeigenschappen

Ondanks het feit dat alle Astra's (globaal) hetzelfde onderstel hebben en daarom dezelfde rijeigenschappen zouden moeten hebben, rijdt de Electric wel degelijk anders. Dat komt omdat het accupakket deel uitmaakt van de bodemplaat en daardoor is de Electric 31% stijver dan een conventionele Astra. Hierdoor stuurt de elektrische Astra strakker. Bovendien kan de wielophanging nog beter zijn werk doen omdat deze niet wordt verstoord door andere krachten en is de auto rustiger en stabieler.

Ook heel belangrijk: omdat er minder krachten op het koetswerk worden uitgeoefend, is de Electric nog stiller. Niet alleen de motor doet zijn werk onhoorbaar, maar ook de geluiden van de banden of rijwind zijn vrijwel afwezig.

Conclusie

Zal de Astra met de komst van de "Electric" wederom een verkoopsucces worden? Aan de techniek zal het niet liggen. De Astra maakt gebruik van de nieuwste elektrische aandrijflijn van moederbedrijf Stellantis. Daarom is de Astra Electric snel, stil, soepel en zuinig. De actieradius is ongeveer even groot als die van een auto met benzinemotor.

Bovendien weet Opel zich goed te onderscheiden van het bestaande aanbod. De directe concurrenten schreeuwen allemaal uit dat het elektrische auto's en wereldverbeteraars zijn. De Astra Electric ziet er juist hetzelfde uit als de varianten met verbrandingsmotor, biedt bovendien dezelfde ruimte en dezelfde bediening. Juist omdat de Astra ook leverbaar is met benzinemotor is het verschil tussen de diverse varianten ook het duidelijkst. Van alle elektrische auto's in het middensegment biedt de Astra de grootste sprong vooruit, terwijl de drempel tot elektrisch rijden juist het laagste is.

plus Bijzonder stil en soepel

Ruim en doordacht interieur

Grote actieradius, snel laden min Rijden met 1 pedaal niet mogelijk

Passeerhulp kan ander verkeer verwarren