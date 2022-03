Toontje hoger

Wat de Ariya bijzonder maakt is in één oogopslag duidelijk: deze middelgrote SUV heeft een bijna futuristisch uiterlijk! Nissan heeft gekozen voor abstracte vormen en bijzondere kleuren om duidelijk te maken dat dit de SUV van de toekomst is. Bovendien is direct duidelijk dat dit een elektrisch aangedreven SUV is, want de Ariya heeft een korte neus en daarom een extra groot passagierscompartiment.

Daarnaast heeft Nissan veel werk gemaakt van de stroomlijn. De Ariya is welhaast in de windtunnel vormgegeven, terwijl de hoge schouderlijn toch voor de gespierde uitstraling van een SUV zorgt. Details zoals de vloeiende lijnen, de gestroomlijnde velgen en het door LEDs omringde logo maken van de Ariya echt iets bijzonders.

Ruimte en uitrusting

De Ariya is in de hoogte gebouwd om ruimte te bieden aan batterijen in de vloer. De zit is daarom ook hoog en voor sommigen misschien zelfs te hoog. Ook in de laagste stand is de zit voorin ongebruikelijk hoog. Wanneer dan ook nog eens voor het optionele glazen panoramadak wordt gekozen, schampen lange bestuurders het dak. De ruimte achterin is uitstekend, want zelfs met een lange bestuurder voorin resteert volop beenruimte achterin. Dit alles gaat niet ten koste van de bagageruimte; ook die is flink.

De sfeer in de cabine is bijzonder, want aanvankelijk lijkt het dashboard uit één stuk te bestaan, zonder knoppen of andere bedieningselementen. Pas na het inschakelen van de auto lichten knoppen op. Deze zijn volledig vlak, maar voelen dankzij "haptische feedback" toch als echte knoppen wanneer ze worden ingedrukt. Zelfs de bergruimte voorin is bijzonder: onder het dashboard is een vrijwel onzichtbaar weggewerkt bergvak te vinden. Tussen de voorstoelen staat een elektrisch verstelbare middenconsole die volop ruimte biedt.

„nadat Nissan elektrisch rijden gewoon heeft gemaakt met de Leaf, maakt het elektrisch rijden nu juist bijzonder met de Ariya“

Uiteraard zijn het "blanco" dashboard en de bijzondere materialen waarmee het is afgewerkt slechts decoratie. De echte vernieuwing zit in de uitrusting. Een beeldscherm loopt, met een kleine onderbreking achter de rand van het stuurwiel, van achter het stuurwiel tot midden op het dashboard. Hierop draait een audio-, communicatie- en navigatiesysteem met bovengemiddeld fraaie graphics. Bovendien reageert het vlot en soepel op commando's, waardoor het duidelijk tot een nieuwe generatie behoort. Uiteraard heeft de Ariya een internetverbinding, zodat periodiek updates kunnen worden gedownload.

Laden en bereik

De Ariya zal leverbaar worden met de keuze uit een 63 kWh en 87 kWh batterij. Deze wordt actief gekoeld of verwarmd om optimaal te kunnen presteren, snel te laden en een lange levensduur te garanderen. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de Leaf, die alleen luchtgekoeld was. Laden kan aan het stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt (met een bovengemiddeld hoge snelheid van max 22 kW) en bij een snellader (maximaal 130 kW). Ook hier is Nissan een nieuwe weg ingeslagen, want de Leaf blijft eigenwijs de Japanse "ChaDeMo"-stekker gebruiken, terwijl de rest van de wereld "CCS" als standaard heeft omarmd. De Ariya is de eerste Nissan die CCS ondersteunt.

Afhankelijk van de gekozen batterij en de aandrijving (voor- of vierwielaandrijving) heeft de Ariya een bereik van 360 tot 500 km. De praktijk leert dat een actieradius van 300 km de ideale balans vormt tussen prijs, prestaties, gewicht en bruikbaarheid. Alleen wie vaak lange ritten maakt en deze echt niet kan onderbreken om bij te laden (vaak korter dan de gemiddelde lunch) kiest voor de versie met 500 km actieradius.

Rijeigenschappen

De Ariya is nog niet in productie en toch kon nu al worden gereden met de auto. Een met de hand gebouwd exemplaar dat de fabrikant gebruikt om het productieproces in te richten mocht namelijk worden getest op een afgesloten circuit. Het gaat hier dus om een eerste indruk op basis van een korte rit met een "tijdelijke auto". Dat is een vierwielaangedreven Ariya met de lichtste motor op de prijslijst.

Daarmee zet de Ariya zich soepel in beweging, waarna direct opvalt dat deze Nissan nog stiller is dan andere elektrische auto's. Daarom lijken de prestaties met nog meer gemak te worden geleverd. Zeker in de sportstand is zelfs deze minst snelle Ariya lekker gretig, alhoewel ook voelbaar is dat de aandrijflijn een flink gewicht in beweging moet brengen. De remmen hebben geen enkele moeite met de zware SUV, want de Ariya laat zich exact en met een korte remweg tot stilstand brengen.

Nissan geeft hoog op over het "e-Pedal" waarmee met één voet gereden kan worden. Echter, het enige verschil met andere merken is dat Nissan er een mooie naam aan geeft. Door het stroompedaal los te laten houdt de Ariya in en hoe abrupter dit wordt losgelaten hoe sterker wordt geremd (en energie teruggewonnen!).

Ondanks de bijzondere lijnen en de moderne techniek blijft de Ariya een gewone gezinsauto. Daarom heeft Nissan niet voor een uitgesproken weggedrag gekozen. De Ariya laat zich daarom eenvoudig rijden en voelt ondanks het futuristische uiterlijk meteen vertrouwd. En toch zit ook daar innovatie achter! Vanwege het hoge gewicht worden heel andere eisen aan een onderstel gesteld en het is duidelijk merkbaar dat Nissan inmiddels veel ervaring heeft opgedaan met elektrisch rijden. Terwijl andere fabrikanten nu hun eerste stappen op het gebied van elektrisch rijden zetten, is Nissan inmiddels bezig met het verfijnen ervan.

Conclusie

Wat maakt de Nissan Ariya bijzonder? De innovatie en de presentatie. De vormgeving, bediening en assistentie gaan op alle punten verder waar Nissan met de Leaf is gebleven. Ten opzichte van de Leaf maakt de Ariya een grote stap vooruit op het gebied van batterijtechniek (actief gekoeld en verwarmd) en laadmogelijkheden (CCS stekker). Door de keuze te bieden uit verschillende accu's en motoren is de Ariya op het beoogde gebruik af te stemmen, zonder te betalen voor capaciteit die niet gebruikt wordt.

De Ariya is vanaf de basis als elektrische auto ontworpen en dat zorgt voor heel veel binnenruimte. Daarbij maakt doordachte techniek het dagelijks leven met de Ariya aangenamer. Zeker voor een gezinsauto is dat van groot belang. De uitrusting is rijk en modern, waardoor een bijzondere prestaties het allemaal net even interessanter maakt.

Kortom: nadat Nissan elektrisch rijden gewoon heeft gemaakt met de Leaf, maakt het elektrisch rijden nu juist bijzonder met de Ariya. Of om in het thema te blijven: Nissan heeft meer noten op zijn zang en zingt met de Ariya een toontje hoger.