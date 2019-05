Autotest | Ze hebben een hoge instap, bieden volop ruimte en geven een veilig gevoel. Daarbij zien zogenaamde "Sports Utility Vehicles" (SUV) er ook nog eens stoer uit. Om in de smaak te blijven vallen, is de compacte SUV van Mitsubishi, voorzien van een nieuw uiterlijk. Is dat voldoende om tien jaar (!) na de introductie van de ASX nog steeds concurrerend te blijven?

Afgaande op de verkoopcijfers is het antwoord op die laatste vraag: ja. Wereldwijd is de ASX het derde meest verkochte model van Mitsubishi en ook in Nederland verkoopt deze compacte SUV tien jaar na de introductie van het model nog altijd beter dan sommige nieuwkomers. Dat is mede te danken aan het feit dat de ASX al twee keer eerder een facelift heeft ondergaan.

Uiterlijk en ruimte

Sinds de introductie van de ASX heeft Mitsubishi nog een compacte SUV geïntroduceerd: de Eclipse Cross. Terwijl de ASX hoog en hoekig is als een terreinwagen, is de Eclipse Cross meer een lifestyle auto waarbij vooral het uiterlijk telt. Voor modeljaar 2020 kreeg de ASX dezelfde moderne uitstraling als de Eclipse Cross, met behoud van het onderscheidende karakter van de ASX. Daarvoor zijn niet alleen de bumper of de grille vervangen, zoals gebruikelijk is bij een facelift, maar is een groot deel van het plaatwerk daadwerkelijk opnieuw ontworpen en dat betekent tevens investeringen in nieuwe machines in de fabriek. Het resultaat: de ASX ziet er, ondanks zijn leeftijd, modern uit en weet zich bovendien goed te onderscheiden van soortgelijke auto's van andere merken.

De ruimte voorin is goed, waarbij de zit sterk afhankelijk is van het gekozen uitrustingsniveau. Bij de elektrisch verstelbare voorstoelen is alleen de zithoek in te stellen, maar niet de zithoogte. Alleen de handmatig verstelbare stoelen zijn ook in hoogte verstelbaar. In beide gevallen is de zit nadrukkelijk hoog en daardoor ligt het dashboard iets lager dan gebruikelijk. Zelfs met panoramadak is de hoofdruimte voorin de ASX goed.

De hoofd- en beenruimte achterin zijn heel behoorlijk, zeker voor een compacte SUV. De bagageruimte is met 406 liter gemiddeld groot.

Uitrusting

Misschien wel de grootste zorg bij een auto die al tien jaar op de markt is, is de uitrusting. Mitsubishi voorziet in een keurig verzorgd infotainment-systeem, waarbij het navigatiesysteem voortaan is verzorgd door TomTom. Wie liever navigeert middels de mobiele telefoon kan dat doen via Apple Carplay of Android Auto. Het audiosysteem wordt, zoals gebruikelijk bij Mitsubishi, geleverd door Rockford Fosgate. Het geluid daarvan is rijk, helder en muzikaal.

Als het gaat om actieve veiligheid blijft de ASX iets achter bij de concurrentie. Dit is deels omdat Mitsubishi minder moderne techniek inzet, maar ook omdat het merk simpelweg kiest voor eenvoudigere componenten om de prijs laag te houden. Zo wordt alleen gewaarschuwd voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook, maar kan de ASX zelf geen stuurcorrecties uitvoeren. De ASX kan automatisch remmen voor gevaar, maar dit werkt alleen bij snelheden tot 10 km/u en voor objecten tot 4 meter voor de auto. Daarmee is dit systeem veel minder effectief dan bij andere merken.

„De nieuwe motor zorgt voor meer daadkracht en een grootser gevoel“

Rijeigenschappen

Omdat SUV's hoog zijn, ligt het zwaartepunt ook hoog en dat zorgt voor een minder goede wegligging. Daarbij is het lastig om een auto te maken die zich thuisvoelt op de verharde weg én in het terrein. Het vinden van de optimale combinatie tussen wegligging, comfort en veiligheid is de grootste uitdaging bij het ontwikkelen van een SUV. Juist op dit punt maken autofabrikanten bij de introductie van iedere nieuwe SUV steeds stappen vooruit.

De Mitsubishi ASX was bij de introductie van het model in 2010 sterk afhankelijk van de elektronische stabiliteits-systemen om een goede wegligging te kunnen bieden. Anno 2019 lijkt de ASX veel minder afhankelijk te zijn van de elektronica en is de auto van nature stabieler. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de twee- en vierwiel aangedreven varianten een heel ander gevoel in het stuurwiel geven, waarbij de tweewiel-aangedreven variant de voorkeur geniet.

Motor

Voor modeljaar 2020 is de Mitsubishi ASX voorzien van een nieuwe motor. Dat is deels gedwongen en deels omdat de markt daar om vroeg. Voorheen was de ASX voorzien van een 1.6 liter benzinemotor die Mitsubishi van een externe leverancier inkocht. Die motor is niet meer leverbaar en dus moest Mitsubishi op zoek naar een alternatief. De meest logische vervanger zou de 1.5 liter turbomotor uit de Mitsubishi Eclipse Cross zijn, maar het is technisch lastig om deze in de ASX te passen. Daarom is gekozen voor een eenvoudigere optie: in Amerika werd de ASX al geleverd met een 2.0 liter motor en die komt nu ook naar Europa. Een bijkomend voordeel: lang was er vraag naar een automatische versnellingsbak en die is met de komst van de Amerikaanse motor nu ook leverbaar.

De 2.0 liter viercilinder benzinemotor levert 150 pk / 195 Nm en dat is fors meer dan de motor die hij opvolgt (was 117 pk / 154 Nm). Wanneer wordt gekozen voor de handgeschakelde versnellingsbak is daar echter weinig van merkbaar. De nieuwe motor bouwt slechts langzaam een hoger toerental op en daarom duurt het vrij lang voordat het gevraagde vermogen daadwerkelijk wordt geleverd.

Wanneer wordt gekozen voor de automatische versnellingsbak, is exact diezelfde motor juist daadkrachtig en alert. Dat komt omdat de automaat in feite een continu variabele transmissie is die traploos steeds de ideale overbrengingsverhouding kan kiezen. De elektronica van deze zogenaamde "CVT" weet perfect in te spelen op het karakter van de motor, met als resultaat prima prestaties en relatieve rust op hoge snelheden (testverbruik op lange afstand: 8 liter per 100 km, op binnenwegen 6.7 liter per 100 km). Bij sommige merken geeft een CVT een zeurderig geluid bij accelereren en/of een rubber-gevoel in het gaspedaal. Mitsubishi weet beide problemen effectief te voorkomen.

Conclusie

Kan de Mitsubishi ASX tien jaar na de introductie van het model de concurrentie nog steeds aan? Ja, op de meeste punten is de ASX nog steeds een concurrerende auto. Maar... het karakter van de vernieuwde ASX is in de loop der jaren wel veranderd. Mitsubishi zoekt het in alle opzichten hogerop met grotere modellen, sterkere motoren en een meer uitgesproken vormgeving. Dat geldt nu ook voor de ASX.

De wegligging is gemiddeld, niet meer en niet minder dan dat. De nieuwe motor zorgt voor meer daadkracht en een grootser gevoel. Daarbij mag de ASX voortaan iets zwaardere aanhangers trekken (1.300 kg i.p.v. 1.200 kg) en is op veler verzoek een automatische versnellingsbak leverbaar.

Bij auto's zoals de ASX is het uiterlijk nog altijd van doorslaggevend belang. Daarom onderging de ASX meer dan alleen een facelift en is zelfs een groot deel van het plaatwerk vervangen. De ASX blijft stoer, maar heeft nu een uitgesproken en moderne uitstraling.