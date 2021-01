Rij-impressie | De vraag naar elektrische auto's neemt sterk toe. Logisch, want elektrische auto's zijn sneller, stiller, schoner en voordeliger per kilometer dan auto's met een verbrandingsmotor. Ook de vraag naar SUV's neemt toe. Dat danken deze Sports Utility Vehicles aan hun ruimte, stoere uiterlijk en eenvoudige instap. Daarom introduceert Mercedes-Benz nu een elektrisch aangedreven SUV: de EQA. En vanwege de grote vraag kon Autozine al een korte proefrit maken op de dag dat de EQA zijn wereldpremière beleefde.

Onder het label "EQ" introduceert Mercedes-Benz een reeks van elektrische auto's. Dit moeten uiteindelijk unieke modellen worden die vanaf de basis zijn ontworpen als elektrische auto's. Echter, de eerste generatie is gebaseerd op bestaande modellen met verbrandingsmotor. Voor de EQA is dat de compacte SUV van Mercedes-Benz: de GLA.

Het model van de toekomst

Toch is de EQA veel meer dan een elektrisch aangedreven versie van een bestaand model. De vloeiende lijnen, subtiele overgangen, gesloten grille en scherpe blik geven de EQA een veel modernere uitstraling dan de GLA. De EQA straalt uit dat dit het model van de toekomst is. Bovendien: de gladde vlakken geven de EQA een uitstekende stroomlijn (0.28 CD) en dat zorgt voor minder rijgeluiden en een lager energieverbruik.

Ondanks het feit dat de EQA is gebaseerd op de GLA, is de sfeer in het interieur heel anders. De lichte kleuren van de testauto geven een veel ruimer en "schoner" gevoel. Ook dat maakt duidelijk dat dit het model van de toekomst is. In vergelijking met andere SUV's in dit segment overtuigt de EQA met de kwaliteit van de materialen, de afwerkingskwaliteit en de aandacht voor details als echt "premium"-product.

De ruimte voorin is goed. De zit op de achterbank is ongebruikelijk laag voor een elektrische auto. Bij veel concurrenten is de zit achterin namelijk zeer hoog vanwege de batterijen onder de achterbank. De beenruimte achterin is ruim voldoende, waardoor de EQA ruim voldoende plaats biedt aan vier grote volwassenen. De bagageruimte is met een inhoud van 340 liter (1.320 liter met opgeklapte achterbank) juist klein voor een auto van deze omvang.

De uitrusting van de EQA is gelijk aan die van alle andere compacte modellen van Mercedes-Benz. Kenmerkend is "MBUX" (Mercedes-Benz User eXperience) dat bestaat uit een beeldscherm dat van achter het stuurwiel doorloopt tot halverwege het dashboard. Tot op zekere hoogte kan de bestuurder zelf kiezen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Functies kunnen worden bediend met toetsen op het stuurwiel, een bedieningspaneel op de middentunnel, door het beeldscherm aan te raken en middels gesproken commando's. Let op dat het begrip van gesproken commando's staat en valt met de aan- of afwezigheid van een internetverbinding.

Elektrische auto

De combinatie van de batterij en elektromotor zijn bepalend voor het karakter en de bruikbaarheid van een elektrische auto. Mercedes-Benz maakt daarbij een duidelijke keuze: veel van alles. "Veel" wil zeggen: geen recordwaarden, maar wel volop motorvermogen (190 pk / 375 Nm) en een actieradius die voldoende is om zorgeloos lange afstanden af te leggen (425 km volgens de WLTP norm).

Laden kan bij een publiek laadpunt (11 kW, 10% tot 100% in 5 uur en 45 minuten) of bij een snellader (100 kW, 10% tot 80% in 30 minuten). Wanneer het laden wordt betaald met Mercedes-Benz' eigen "Mercedes Me Charge"-dienst, wordt altijd groene stroom afgenomen. Zelfs als de aanbieder van een laadpunt grijze stroom levert, compenseert Mercedes-Benz dat later met groene stroom.

Elektrische motoren produceren van nature weinig geluid, maar zijn zeker niet geruisloos. Bovendien: door het wegvallen van de geluiden van een benzinemotor zijn geluiden van de banden of rijwind in sommige elektrische auto's duidelijker hoorbaar. In de EQA zijn deze geen van alle te horen. Tijdens het rijden is een licht zoemend geluid waarneembaar, maar per saldo hoort de EQA tot de stilste auto's in zijn soort.

Afhankelijk van de gekozen modus is de reactie op het stroompedaal beheerst tot ronduit brutaal. In dat laatste geval wordt het motorvermogen als een lawine op de voorwielen losgelaten, die het vervolgens met de grootst mogelijke moeite kunnen omzetten in prestaties. Wanneer juist kalm wordt gereden is de EQA soepeler, verfijnder en rustgevender dan iedere concurrent met verbrandingsmotor.

Weggedrag

Bij vrijwel alle elektrische auto's zijn de batterijen in de vloer verwerkt. Dat zorgt voor maximale binnenruimte, maar ook voor een gunstig zwaartepunt. Dit is bij de EQA niet anders. Wat wel anders is, is de werkwijze. De taak van traditionele dwarsdragers is namelijk overgenomen door de extra sterke behuizing van de batterijen.

Dit maakt de EQA veiliger en steviger. Het zorgt er ook voor dat de EQA zijn forse gewicht (ruim 2 ton) goed weet te verhullen. De grote elektrische SUV van Mercedes-Benz (de EQC) voelt door zijn gewicht groot en statig. De EQA daarentegen vertaalt het gewicht en het lage, centrale zwaartepunt in extra verfijning en tegelijkertijd een alerte reactie op de besturing,

Conclusie

Op de dag dat de EQA zijn wereldpremière beleefde, stelde Mercedes-Benz de auto direct aan de pers beschikbaar voor een eerste rij-indruk. Op basis van telefonische interviews met de technici, gevolgd door een korte proefrit (inclusief een nog veel kortere fotosessie) kan daarom nu al een eerste oordeel worden gegeven.

Ondanks het feit dat dit het elektrische instapmodel van Mercedes-Benz is, doet de EQA met techniek en verfijning nauwelijks onder voor de grotere modellen. Kenmerkend voor de EQA is de uitgekiende balans tussen batterij-capaciteit, motor en efficiency.

Daarmee biedt de EQA de rust, verfijning, prestaties en het comfort dat kenmerkend is voor een elektrische auto. Daar komen de luxe en de aandacht voor details bij die kenmerkend zijn voor Mercedes-Benz. Misschien wel de belangrijkste primeur: dankzij de doordachte opzet is de EQA zowel in aanschaf als gebruik voordeliger dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor!

plus Stil en comfortabel

Vlot, levendig en nul uitstoot

Voordeliger dan een Mercedes-Benz GLA min Relaftief kleine bagageruimte

Uitrusting afhankelijk van optie-paketten

Voorwielen kunnen vermogen nauwelijks verwerken

