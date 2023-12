Luxe voor beginners

Bij het ontwikkelen van een nieuwe auto zoeken fabrikanten altijd naar een balans tussen de prijs en het geboden product. Bij Lexus betekende dat tot nu toe dat er weinig beperkingen werden gesteld aan de kwaliteit, ruimte of techniek omdat de klant er graag voor wilde betalen. Bij de LBX ligt dat voor het eerst anders! De LBX moet alle luxe en exclusiviteit van Lexus bieden, maar in een compactere verpakking en tegen een lagere prijs.

Exclusiviteit: Vormgeving

Om van een compacte auto toch iets speciaals te maken, is veel werk gemaakt van de uitstraling. De LBX staat op hetzelfde platform als de Toyota Yaris Cross, maar om tot de proporties van een echte Lexus te komen is de LBX langer en breder. Bovendien is de motorkap relatief lang, voor een voorname uitstraling. Kortom: de LBX deelt geen centimeter plaatwerk met de soortgenoot van Toyota.

Ondanks het bredere en langere platform is de binnenruimte matig. De lange motorkap zorgt voor minder binnenruimte en ook de geavanceerde wielophanging vraagt veel ruimte. De hoofd- en beenruimte voorin zijn ruim voldoende, maar de beweegruimte rondom de voorstoelen is gering. Ondanks de hoge bouw biedt de LBX indien gewenst een lage zit als in een gewone hatchback. De ruimte op de achterbank is beduidend minder dan gemiddeld in dit segment. Zelfs de bergruimte in het interieur is klein (deurvakken, dashboardkastje).

Luxe: ruimte en techniek

Het wordt allemaal goedgemaakt met de exclusieve uitstraling van het interieur. Tenminste, wanneer de juiste opties worden gekozen. De proefrit ving aan met een grijze LBX met een zwart interieur. Dan is dit weliswaar een luxueus en volwassen autootje, maar iedere vorm van emotie ontbreekt. Kies daarom een exemplaar in een sprekende kleur met een uitgesproken interieur ("Relax" en "Elegant" zijn aan te bevelen). Dan biedt deze kleine Lexus dezelfde materialen en afwerkingskwaliteit als de grote modellen en dat maakt de LBX uniek in zijn soort.

„In de juiste uitvoering is de LBX luxueus en biedt de auto dezelfde finesse als een grote Lexus“

Ook veel van de luxe en veiligheidsvoorzieningen van de grotere modellen van Lexus zijn ook beschikbaar op de kleine LBX. Zelfs het fameuze audiosysteem van specialist Mark Levinson is leverbaar. De elektronica is zelfs gelijk aan die van de grote modellen van Lexus. De luidsprekers zijn echter iets eenvoudiger en de subwoofer is ondergebracht in de achterportieren om ruimte te besparen. De klank is warm en helder zoals gebruikelijk bij Mark Levinson, maar het verschil met de duurdere modellen is wel degelijk merkbaar.

Vanaf 2024 stelt de Europese Unie zeer hoge eisen aan de actieve veiligheid. De LBX voldoet hier aan, met als resultaat dat ieder slordigheidje van de bestuurder direct wordt afgestraft met alarmbellen en waarschuwingen. Alsof dat nog niet erg genoeg is, leest de LBX ook regelmatig borden voor bijvoorbeeld afslagen en waarschuwt dan dat de snelheid op de afslag wordt overschreden zonder de afslag te nemen! Deze bemoeizuchtige en kleinerende systemen domineerden de proefrit, maar helaas is dit vanaf 2024 standaard op alle nieuwe auto's en voldoet Lexus simpelweg aan de wet.

Hybride

Het platform waarop de LBX is gebouwd, is in de basis geschikt voor volledig elektrische aandrijving en voor West Europa zou dat veruit de meest logische aandrijvingsvorm zijn. Echter, wereldwijd is de vraag naar standaard hybrides nog steeds het grootst en daarom is de LBX alleen beschikbaar met hybride aandrijving. Bovendien is het platform na alle aanpassingen niet langer geschikt voor elektrische aandrijving.

De benzine- en elektromotor zijn in de basis gelijk aan die van de Toyota Yaris Cross. Echter, de benzinemotor is voorzien van balansassen en een andere ophanging om trillingen beter tegen te gaan. De batterij heeft een grotere capaciteit en de elektromotor is sterker. Op die manier kan meer energie worden teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen, terwijl de elektromotor vaker en meer daadkrachtig kan assisteren wanneer nodig.

In de praktijk komen deze verschillen goed tot hun recht. De driecilinder motor behoudt zijn kenmerkende roffel, maar iedere vorm van trilling is onderdrukt. Alhoewel de prestaties op papier niet bijzonder zijn, voelt de LBX in de praktijk vlot en levendig. Er is altijd een aangename reserve beschikbaar en de prestaties worden met groot gemak geleverd, zoals gebruikelijk in de hogere klasse. Indien gewenst kan de bestuurder schakelen middels hendels achter het stuurwiel, maar tijdens de test deed de automaat zijn werk zo goed, dat daar nooit behoefte aan is geweest.

Onder gunstige weersomstandigheden, en op een veeleisend parcours, werd een testverbruik van 5.2 liter per 100 km gerealiseerd. Dat is keurig en komt grofweg overeen met de belofte van Lexus.

Weggedrag

Een kleine auto kan de luxe bieden van een grote. En een kleine auto kan met de juiste aandrijving snel en comfortabel zijn. Echter, zelfs Lexus wordt beperkt door de wetten van de natuur. Ondanks een uiterst geavanceerd onderstel is in de praktijk overduidelijk dat dit een compacte auto is. Om tot een levendig weggedrag te komen kon Lexus de LBX bovendien niet volstoppen met geluidsisolatie. De LBX is daarom niet rustiger op slecht wegdek en daarom ook niet comfortabeler op de lange afstand dan andere kleintjes.

En toch is er een groot verschil met andere compacte auto's! Dat wordt duidelijk wanneer sportief wordt gereden. De communicatie met de bestuurder is bovengemiddeld goed en daarom is goed merkbaar dat de LBX uiterst capabel is. In situaties en bij snelheden waar andere compacte auto's het merkbaar moeilijk krijgen, gedraagt de LBX zich even kalm en voorspelbaar als altijd. Op nog hogere snelheid neemt de gretigheid toe, terwijl de waardigheid behouden blijft. Dan biedt de LBX dezelfde combinatie van rust en een sportieve ondertoon die van oudsher kenmerkend is voor iedere Lexus.

Conclusie

Lexus maakt een opmerkelijke stap door niet de zoveelste grote auto te introduceren, maar door te kiezen voor een model in het één-na kleinste segment van de markt. De eerste vraag is daarom: waarom? Het antwoord: om mensen die nu een grote en luxueuze auto rijden een compacter, voordeliger en milieuvriendelijker alternatief te bieden. In dat opzicht heeft de LBX een grote kans van slagen. In de juiste uitvoering is de LBX luxueus en biedt de auto dezelfde finesse als een grote Lexus.

De tweede vraag is: is de LBX een volwaardige Lexus? Ja en nee. Een compacte auto heeft niet het weggedrag van een limousine. Op de lange afstand en op slecht wegdek rijdt de LBX als een doorsnee compacte crossover. Echter, bij een sportieve rijstijl is merkbaar dat de grenzen veel verder liggen. De hybride-aandrijflijn zorgt bovendien voor betere prestaties, meer comfort en een lager verbruik dan een standaard benzinemotor. Echter, de LBX biedt niet de prestaties en de rust van een elektrische auto, terwijl de kosten voor aanschaf en gebruik hoger zijn.

Wanneer dat laatste feit wordt genegeerd, is het niet overdreven om te stellen dat de LBX de best aangeklede en meest verfijnde auto in zijn soort is. En daarmee geeft de LBX het bevoorrechte gevoel dat hoort bij een Lexus, nu ook voor beginners!