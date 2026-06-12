De B05 is niet het eerste model van Leapmotor. Eerder introduceerde het merk al een kleine stadsauto en enkele SUV's. Die modellen kwamen rechtstreeks uit China. De B05 is ook leverbaar in China, maar bij het ontwerp is dit keer vanaf het begin rekening gehouden met Europa. In Europa liggen de eisen namelijk hoog. Dus als een auto hier slaagt, dan zal het model overal succesvol zijn.

En met het oog op Europa is de B05 geen SUV, maar een gewone hatchback. Dat zorgt er voor dat de nieuwe huisstijl van Leapmotor een stuk beter tot zijn recht komt. Het merk kiest voor een schoon en bijna minimalistisch lijnenspel. Dat zorgt bij een SUV voor grote, lege vlakken waardoor zo'n auto er kaal uitziet. Diezelfde stijl maakt deze hatchback elegant in al zijn eenvoud. De B05 is daarom het eerste model van Leapmotor dat ook met het uiterlijk aandacht trekt.

Ruimte

Toch blijft de prijs het sterkste punt. De B05 valt namelijk in het zogenaamde "C-segment" en is qua afmetingen vergelijkbaar met een Opel Astra, Peugeot 308 of Volkswagen Golf. Echter, de prijs is die van een lager segment (Opel Corsa, Peugeot 208 of Volkswagen Polo)! De ruimte voorin is goed, maar direct is merkbaar dat de B05 het platform deelt met een SUV. De vloer is namelijk ongebruikelijk hoog en daarom is de zit aanvankelijk wat onwennig. Gelukkig hebben de stoelen voldoende verstelmogelijkheden, waardoor alsnog een prettige zitpositie kan worden gevonden. Dankzij de genereuze lengte van de auto, biedt de B05 achterin volop ruimte voor volwassenen.

De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto van deze omvang. Ondanks het feit dat de B05 achterwielaandrijving heeft en er dus minder componenten onder de motorkap nodig zijn, is hier geen extra bergruimte ("frunk") te vinden. In China is een accessoire leverbaar om de schaarse vrije ruimte als bergruimte te kunnen gebruiken, maar dat is vooralsnog niet in Europa leverbaar.

Uitrusting

Op de materialen van het dashboard is merkbaar bezuinigd. Dit is hard plastic. Echter, een welgekozen textuur zorgt ervoor dat het er toch fraai uitziet en daarom geen afbreuk doet aan de uitstraling van de auto. De stoelen zijn bekleed met een hoogwaardig materiaal dat doet denken aan leder, maar in feite het meest milieuvriendelijke alternatief is dat Leapmotor kon vinden.

„de B05 is een uitstekende middenklasser tegen de prijs van een compacte auto“

De cabine heeft een minimum aan bedieningselementen, want alles wordt bediend via het centrale beeldscherm en de schaarse knoppen op het stuurwiel. De B05 voelt daarom meer als een computer op wielen, dan als een auto met computer. Dat gevoel is gerechtvaardigd, want Leapmotor is in essentie een softwarebedrijf dat ook auto's bouwt. Wie gewend is aan mobiele telefoons en tablets, voelt zich snel thuis in de B05. De icons op het beeldscherm en op de "taakbalk" kunnen naar eigen inzicht worden geplaatst, zodat veelgebruikte functies direct beschikbaar zijn. Net als bij een computer zijn meerdere logins (hier "profielen" genoemd) beschikbaar, zodat de auto zich aanpast aan verschillende bestuurders.

De B05 is een "software defined vehicle". Alles wat kan worden bediend door een computer, wordt ook bediend door een computer. En ook dat draagt bij aan de lage prijs. Leapmotor kan de auto tot in lengte van jaren verbeteren. Het model blijft daarom langer concurrerend en kan langer op de markt blijven, waardoor Leapmotor veel langer profijt heeft van de investeringen. Als bonus voor de gebruiker zorgt dit voor een hogere restwaarde (alhoewel dat bij nieuwkomers uit China een pijnpunt blijft).

Veiligheid

Helaas schreeuwde de testauto welhaast om een eerste update. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem functioneerde prima. De diverse veiligheidssystemen zijn echter te scherp afgesteld. Ze waarschuwen te vaak voor niets en zijn te bemoeizuchtig. Zelfs wanneer ze worden uitgeschakeld, blijven ze op de achtergrond actief. Het meest storend is de stuurhulp. Op smalle wegen is het bij tegemoetkomend verkeer vaak nodig om even richting de berm te sturen. De B05 raakt dan volledig in paniek en stuurt actief terug, alsof het overschrijden van de belijning op het wegdek erger is dan een frontale aanrijding!

Leapmotor is inmiddels op de hoogte van dit probleem en heeft toegezegd binnen de wettelijke marges een oplossing te zoeken. De testauto had versie 3.42.11 van "LeapOS". Let er bij een proefrit of aankoop van de auto dus op dat de software recenter is, want deze versie is ronduit gevaarlijk.

Elektrische auto

Nog een manier waarop Leapmotor efficiënt werkt: de batterijen en elektromotoren worden door verschillende modellen gebruikt. De B05 is voorzien van een LFP-batterij (beter bestand tegen slijtage, minder brandgevaarlijk, minder milieubelastend) met een capaciteit van 56 kWh of 67 kWh. 56 kWh is al ruim voldoende, maar helaas is deze batterij alleen leverbaar in combinatie met het meest eenvoudige uitrustingsniveau. Daarom zal in de praktijk toch vaker voor de 67 kWh-accu worden gekozen. Hiermee heeft de B05 in theorie een actieradius van 482 km.

Tijdens de test kon dat gemakkelijk worden gerealiseerd, maar daar hoort uitleg bij. Leapmotor had namelijk een route gekozen die ideaal is voor elektrische auto's. De snelheid was laag (maximaal 100 km/u) en de doorstroming was goed. Bovendien vond de proefrit plaats onder ideale weersomstandigheden. Het genoteerde testverbruik van 12.6 kWh / 100 km moet daarom gezien worden als een ideaal verbruik en niet als een gemiddelde in de dagelijkse praktijk.

De B05 biedt de keuze uit verschillende rijprogramma's (eco, comfort, sport) en meerdere niveaus voor het terugwinnen van energie (afremmen op de motor bij het loslaten van het stroompedaal). Echter, deze kunnen alleen gekozen worden via het beeldscherm en zulke veelgebruikte functies verdienen eigen knoppen. De prestaties van de 218 pk / 240 Nm sterke elektromotor zijn prima, waarbij Leapmotor comfort altijd verkiest boven levendigheid. Daarop is één uitzondering. Deze verder zo functionele en verstandige auto beschikt over een heuse "launch control". Door de sportmodus te kiezen, het rempedaal in te trappen, het stroompdaal volledig in te trappen en dan de rem los te laten, schiet de B05 in 6.7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u!

Weggedrag

Niet alleen bij de vormgeving is gekeken naar Europa, maar ook bij het onderstel. Immers, dit is geen SUV en daarom is er veel meer eer te behalen aan een dynamisch weggedrag. Ten opzichte van de B05 voor China zijn de banden, schokbrekers en anti-rolbeugels aangepast. Ook de software van de besturing is anders. Vervolgens zijn de rijeigenschappen fijngeregeld in Italië op het circuit van Fiat. Deze Chinees rijdt daarom als een Europese auto.

Dat is te danken aan een samenwerking met het Europese "Stellantis", waar Opel, Peugeot, Citroën en Fiat ook onder vallen. Deze Europese connectie levert Leapmotor niet alleen kennis op over de Europese markt; het geeft ook toegang tot de Europese markt. Leapmotor is te koop bij alle dealers die ook Opel, Peugeot, Citroën en Fiat verkopen. Echter, de prijs van de B05 is veel lager dan die van soortgelijke modellen van de Europese merken, terwijl de kwaliteit van deze Chinees ook nog eens beter is. Om aan te geven hoe goed Leapmotor bezig is: de Europese merken hebben inmiddels aangekondigd dat hun volgende modellen zijn gebaseerd op techniek van Leapmotor.

Conclusie

Wie wil winnen van anderen, moet beter werken of slimmer werken. Leapmotor gaat met de B05 een stap verder en doet beide. Leapmotor is slim door het kiezen van een "software defined vehicle". Op die manier kan een auto eenvoudiger worden geconstrueerd, omdat er minder losse componenten nodig zijn. De aansturing met software zorgt ook voor een langere levensduur omdat de auto continu kan worden verbeterd. Daarbij beschikt Leapmotor dankzij de Chinese herkomst over de beste batterijen en moderne aandrijflijnen.

Leapmotor werkt harder door samen te werken met Stellantis. Hier gaat deze nieuwkomer heel veel verder dan andere Chinese merken. Dankzij de expertise van Stellantis kan Leapmotor de producten beter afstemmen op de Europese smaak met het uiterlijk, de bediening en de rijeigenschappen. Bovendien geeft de samenwerking toegang tot de Europese markt. Tenslotte concurreert Leapmotor keihard met de prijs, want de B05 is een uitstekende middenklasser tegen de prijs van een compacte auto.