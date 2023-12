Op weg naar de top

Het topmodel van Kia is een grote SUV, want de vraag naar dergelijke luxe terreinwagens is groter dan die naar traditionele sedans. Om de EV9 tot een premium product te maken, is gekozen voor bijzondere vormgeving. Kia noemt dit "Bold for Nature", Autozine noemt het "blokkendoos". De EV9 behoort tot de allergrootste SUV's op de markt (Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX, Tesla Model X), maar lijkt dankzij de hoekige vorm nog groter. Een grille ontbreekt en de koplampen zijn klein, waardoor de neus nog kolossaler lijkt.

Ruimte

Binnenin komt hetzelfde abstracte lijnenspel terug. De bekleding van de testauto is uitgevoerd in dezelfde kleur als de lak en dat maakt het geheel nog specialer. Alle gebruikte materialen in de cabine zijn niet alleen van premium-kwaliteit, ze zijn ook vegan en waar mogelijk van gerecyclede grondstoffen.

Dankzij een wielbasis van meer dan drie meter is er ruimte voor zeven personen, verdeeld over drie zitrijen. De ruimte voor- en achterin is riant. Met enige goede wil passen ook op de derde zitrij volwassenen. En dan is de ruimte nog niet op, want er resteert ook nog eens plek voor enkele koffers. Zoals het hoort bij een topmodel, is de derde zitrij elektrisch op te klappen en in te klappen (alleen de hoofdsteunen hebben bij het uitklappen een tikje nodig). Goed om te weten: terwijl recente modellen van Kia (EV6 en Sportage) een vreemdsoortig laag dashboard hebben ten opzichte van de zithoogte, kent de EV9 dit probleem niet.

Onder de motorkap is een extra bagageruimte te vinden (ook wel bekend als "frunk") en die biedt bij de hier gereden versie met achterwielaandrijving voldoende ruimte voor een bescheiden trolley of rugzak. De motorkap wordt simpelweg ontgrendeld met een knopje op het dashboard (geen hendel er onder) en het is niet nodig om vervolgens naar een extra ontgrendeling tussen het plaatwerk te "hengelen". Handig!

Uitrusting

Met een groot beeldscherm dat van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard doorloopt worden vrijwel alle functies bediend. Dit systeem maakt gebruik van een nieuwe rekeneenheid, een nieuwe grafische chip en nieuwe software. Dit maakt het mogelijk het startscherm zelf in te delen. Bovendien biedt de EV9 een spraakgestuurde assistent, alhoewel de mogelijkheden hiervan beperkt zijn. De assistent heeft alleen kennis van zaken die met de auto te maken hebben en beschikt niet over enige vorm van (kunstmatige) intelligentie.

Kia werkt wederom samen met specialist Meridian voor het audiosysteem. Na de nodige kritiek op het kunstmatige geluid in de EV6 is de EV9 voorzien van andere luidsprekers, versterkers en software. Het resultaat is een strak, gebalanceerd en beschaafd geluid dat ook na vele uren aangenaam blijft om naar te luisteren.

„Een uitgebreide proefrit bewijst dat de Koreaanse fabrikant de creativiteit en innovatiedrang heeft om mee te draaien in het topsegment“

Vanwege de gigantische omvang van de auto kent de EV9 enkele bijzondere voorzieningen. Zo is er een intercom om met de passagiers op de achterste zitrij te praten. Het beeld van een camera achterop wordt weergegeven in de digitale binnenspiegel, omdat de passagiers en/of hoofdsteunen het zicht naar achteren belemmeren. Omdat de EV9 zo breed is dat de portieren vaak niet kunnen worden geopend in een parkeervak, kan de auto worden ingeparkeerd met behulp van de afstandsbediening (hoe mensen in de auto's ernaast komen is een andere zaak).

Veiligheid

De EV9 kan geheel zelfstandig rijden op niveau 3. Dat betekent dat de auto over langere afstanden het remmen, sturen en gasgeven kan overnemen en de bestuurder vrij is om andere dingen te doen (telefoon gebruiken, film kijken, krant lezen) zolang hij/zij snel kan ingrijpen wanneer noodzakelijk. Echter, deze zelfrijdende functie blijkt alleen te werken tot 55 km/u en alleen in Duitsland. Daarmee is het eigenlijk alleen een lokkertje, want maar weinig lange afstanden worden met 55 km/u afgelegd. Bovendien wordt buiten Duitsland de vereiste hardware zelfs niet ingebouwd om autonoom rijden in de toekomst mogelijk te maken.

Tijdens deze proefrit in Nederland werd de bestuurdersassistentie als hinderlijk ervaren omdat de EV9 steevast een andere positie binnen de rijstrook kiest dan de testrijder. Met name op hoge snelheid is dit continue corrigeren door passagiers als storend ervaren. Omdat de Europese Unie dat vanaf 2024 vereist, staan alle andere veiligheidsvoorzieningen extreem scherp afgesteld en wordt de bestuurder bij de geringste slordigheid gewaarschuwd. Gelukkig zijn deze functies met een "snelkoppeling" eenvoudig uit te schakelen. Echter, omdat dat van de wetgever moet, worden ze bij het opnieuw starten van de auto allemaal weer geactiveerd.

Rijeigenschappen

Niet alleen vanwege de bijzondere vormgeving lijkt de EV9 groter dan hij is. Ook de zithouding, het zicht op de motorkap, de remmen (de auto voelt zwaar!) en de afstemming van het onderstel geven de indruk dat dit een zeer grote auto is. Enkele van de luxemerken voeren auto's van deze omvang uit met meesturende achterwielen. Kia doet dat niet en daarom heeft de EV9 een extreem grote draaicirkel. Als er al een parkeervak groot genoeg is voor de EV9, dan is er ook heel veel ruimte omheen vereist om er in te komen.

Op de buitenweg daarentegen voelt de EV9 zich helemaal thuis. Daar zorgen de grote spoorbreedte en lange wielbasis voor rust en stabiliteit. Daarom worden lange afstanden met groot gemak afgelegd. Ondanks de vierkante vormen is de EV9 niet gevoeliger voor zijwind dan auto's met rondere vormen. Ook de rijgeluiden zijn uiterst beschaafd.

Desgewenst leent deze gigant zich ook voor vlot bochtenwerk. Aanvankelijk lijkt het onderstel stevig, want de EV9 helt nauwelijks over en communiceert goed met de bestuurder. Het is altijd duidelijk waartoe de auto in staat is en waar de grenzen liggen. Echter, op drempels of slecht wegdek blijken de dempers juist zacht en gedraagt de EV9 zich als een grootse limousine.

Elektrische auto

Eén punt is niet groots aan de testauto: de prestaties. De EV9 is leverbaar met achter- en vierwielaandrijving en dus met één of twee elektromotoren. De testauto is voorzien van één elektromotor en die is goed voor 204 pk / 350 Nm. Daarmee komt de EV9 moeiteloos mee met de verkeersstroom, maar heel veel meer dan dat zit er niet in. Een SUV wordt veelal gekozen om het machtsgevoel. De kenmerkende overmacht van een elektrische auto is bij de standaard echter EV9 ver te zoeken.

Het comfort van een elektrische auto is juist compleet. De aandrijflijn doet zijn werk moeiteloos en onhoorbaar. En alhoewel een stoplichtsprint weinig indruk maakt, verlopen tussenacceleraties boven de 80 km/u juist wel vlot.

Omdat de EV9 voor veel kopers de eerste elektrische auto zal zijn, is gekozen voor een batterij die hetzelfde bereik biedt als een conventionele verbrandingsmotor. De EV9 is voorzien van een 99.8 kWh batterij en dat is in de praktijk goed voor een bereik van een kleine 500 km (testverbruik: 21.4 kWh / 100 km). Om een batterij met zo'n grote capaciteit snel op te kunnen laden maakt Kia gebruik van 800-volt-techniek. Tijdens de test werd een snelheid van 191 kW gerealiseerd, waarmee de accu in zo'n 20 minuten van 25% tot 80% kon worden opgeladen.

Conclusie

Een budgetmerk kan makkelijk uit de markt worden gedrukt door een concurrent die nog efficiënter weet te werken. Volumemerken moeten vanwege het grote aanbod continu vechten om hun positie te behouden. Een premium-merk daarentegen wordt gekocht om de superieure kwaliteiten en het is heel lastig voor nieuwkomers om dat niveau te bereiken. Bovendien zijn kopers van premium-merken in de regel trouw aan hun merk. Met de EV9 wil Kia deze top van de markt bereiken en zijn toekomst veiligstellen.

Een uitgebreide proefrit bewijst dat de Koreaanse fabrikant de creativiteit en innovatiedrang heeft om mee te draaien in het topsegment. De EV9 is echt anders dan andere grote SUV's op het gebied van vormgeving, techniek en ergonomie. Kia luistert overduidelijk naar de klanten, want op tal van punten is de auto doordachter en beter dan de voorgaande EV-modellen. Met dit topmodel betreedt Kia daarom niet alleen een hoger segment. Omdat alle komende modellen worden afgeleid van het topmodel is de EV9 ook goed nieuws voor de kleinere EV4, of beter nog: voor de EV3.