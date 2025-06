Omdat Volkswagen geen middelgrote SUV met zeven zitplaatsen meer aanbood. En omdat het kon. De Tayron leent namelijk techniek van soortgelijke auto's van zustermerken Skoda en Audi en dat maakt het makkelijk om een nieuw model te introduceren. De stijl is overduidelijk die van de iets kleinere Tiguan, maar dan met langer doorgetrokken lijnen en een iets modernere interpretatie van de huisstijl van Volkswagen. Het belangrijkste element daarvan is het verlichte logo. Van zustermerk Audi heeft de Tayron de lampen met animerende patronen overgenomen, inclusief de mogelijkheid om zelf een patroon te kiezen.

Ruimte

De grote achterportieren verraden hoe de Tayron zich onderscheidt van de bestaande SUV's van Volkswagen. De brede opening geeft toegang tot zowel de tweede als de derde zitrij. Tenminste, als die aanwezig is! Want het gebruikte platform geeft enige beperkingen. Zo is de Tayron alleen leverbaar als zevenzitter in combinatie met de mild-hybrid aandrijflijn. Bij de hier gereden plug-inhybride wordt de ruimte voor de extra stoelen gebruikt voor een extra grote batterij.

Ook als vijfzitter biedt de Tayron meerwaarde, want de ruimte achterin is enorm. Volwassenen zitten hier prima en hebben zelfs enkele centimeters hoofd- en beenruimte over. De bagageruimte is eveneens groot en ook flink groter dan die van de Tiguan (705 i.p.v. 652 liter). Volkswagen heeft de langere wielbasis dus nuttig gebruikt.

„De Tayron combineert het beste van grote gezinsauto's van Audi en Skoda“

De ruimte voorin is eveneens goed, maar hier is de gekozen uitvoering bepalend. De R-Line heeft namelijk semi-kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Omdat de hoofdsteunen niet verstelbaar zijn, zitten ze niet voor iedereen op de ideale hoogte. Ook de stevige wangen van de stoelen passen niet helemaal bij een gezinsauto. Ongeacht de gekozen stoelen biedt de Tayron een hoge zit die zorgt voor een goed overzicht en een machtig gevoel. De motorkap is altijd zichtbaar en de Tayron-rijder kijkt zelfs neer op kleinere SUV's.

Uitrusting

In het interieur zijn overduidelijk elementen van Audi en Skoda zichtbaar. Zo heeft de Tayron het grotendeels digitale dashboard van Audi, alsmede een weelderige aankleding met een smetteloze afwerking, veel patronen, texturen en beeldschermen. In de middentunnel is een door Skoda bedachte druk/draai-knop te vinden met een klein beeldscherm in het hart ervan. Door op de knop te drukken, verandert de functie. Het beeldschermpje toont welke functie de knop vervult. Door te draaien kan bijvoorbeeld het volume van het audiosysteem of een rijmodus worden gekozen. Heel handig!

Het standaard infotainment-systeem is uitgebreid, functioneel en eenvoudig te bedienen. Volkswagen voorziet in ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto, maar omdat het ingebouwde systeem zo goed functioneert, is hier nauwelijks gebruik van gemaakt.

De door de Europese Unie verplichte veiligheidssystemen zijn scherp afgesteld en de waarschuwingen voor fouten of slordigheden zijn luid. Mede daarom heeft Volkswagen het makkelijk gemaakt om de ongewilde bemoeizucht van de elektronica te beperken. Net als bij andere automerken moet dit echter wel aan het begin van iedere rit opnieuw worden gedaan omdat de EU verplicht dat alle functies bij het starten van de auto op scherp staan.

Rijeigenschappen

De Tayron is 479 cm lang en valt daarmee tussen de grote en middelgrote SUV's in. Deze omvang is vergelijkbaar met die van de Mitsubishi Outlander, Audi Q6 en Mercedes-Benz GLC. Net als die auto's is de Tayron nog altijd geschikt voor de stad, maar minder handelbaar op krappe parkeerplaatsen of in drukke parkeergarages. De (optionele) 360 graden camera's bieden dan de broodnodige hulp bij het manoeuvreren.

Omdat de Tayron is bedoeld als gezinsauto, kiest Volkswagen voor een relatief zacht onderstel. Het gaat hier immers om comfort, niet om sportiviteit. In (te) snel genomen bochten helt het hoge koetswerk daarom merkbaar over. Wanneer onvoldoende wordt geremd voor verkeersdrempels kan de Tayron flinke sprongen maken. De auto dwingt daarom bijna een kalme rijstijl af en die wordt beloond met rust en comfort.

Plug-in hybride

In Nederland is de Tayron leverbaar met mild-hybrid en plugin-hybrid aandrijving. Voor deze gelegenheid is gereden met de plugin-hybride. Dankzij een combinatie van een batterij met een grote capaciteit en een zuinige elektromotor kan de Tayron PHEV volgens Volkswagen 126 km volledig elektrisch afleggen. Tijdens de test onder gematigde weersomstandigheden was dat 106 km.

In de volledig elektrische modus is de Tayron stil en soepel, maar niet zo snel als een vergelijkbare elektrische auto. Dit is bewust gedaan om ervoor te zorgen dat de Tayron ongeacht de actieve motor dezelfde reactie op het gaspedaal heeft. Via het centrale beeldscherm kan in drie stappen worden gekozen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het gaspedaal. Wanneer wordt gekozen voor maximale regeneratie biedt de Tayron het gemak van rijden met één pedaal (gaspedaal intrappen voor accelereren, loslaten voor decelereren).

Wanneer de batterij bijna leeg is, zorgt de benzinemotor voor de aandrijving. Deze overgang is merkbaar omdat ook de beste benzinemotor voor enige trilling zorgt, maar het effect is gering. Bovendien blijft de elektromotor beschikbaar om te assisteren, waardoor de Tayron altijd meer rust en souplesse biedt dan een auto zonder hybride-aandrijving. In de sport-stand maakt de benzinemotor veel toeren, terwijl de prestaties slechts "goed" zijn. De eco-stand is als meest prettig ervaren omdat de benzinemotor dan terughoudend is en de elektromotor maximaal ondersteunt. Reken bij het afleggen van lange afstanden op alleen de benzinemotor op een verbruik van ongeveer 1 op 16.

Opladen bij een publiek laadpunt kan met een snelheid van 11 kW en kostte tijdens de test iets meer dan 2 uur. De Tayron kan ook opladen bij een snellader. Dat gaat met een snelheid van maximaal 40 kW, zodat zelfs na een lunchstop weer elektrisch kan worden gereden.

Conclusie

Waarom introduceert Volkswagen de Tayron? Omdat het geen middelgrote zevenzits SUV meer aanbood. Waarom noemt Volkswagen de nieuwe middelgrote zevenzits SUV niet "Tiguan AllSpace"? Omdat de Tayron meer is dan een grote Tiguan. De rijeigenschappen verschillen, want Volkswagen kiest voor extra comfort met deze grote gezinsauto. De Tayron geeft daarom een nog grootser gevoel.

De Tayron combineert het beste van grote gezinsauto's van Audi en Skoda. Denk daarbij aan de luxe en verfijning van Audi, maar dan met een nuchtere presentatie. Van Skoda leent de Volkswagen Tayron de ruimte en functionaliteit. Dat maakt de Tayron tot veel meer dan slechts een zevenzits Tiguan. Zo is de Tayron in zekere zin terug en tegelijkertijd niet weggeweest.