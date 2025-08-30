Omdat lage auto's stabieler en gestroomlijnder zijn, waren de eerste IONIQ-modellen een grote hatchback en een sierlijke sedan. De IONIQ 9 is een SUV. Echter, lessen die Hyundai heeft geleerd met de kleinere modellen komen terug in dit topmodel. De basisvorm is weliswaar hoekig, maar door te kiezen voor afgeronde hoeken, een aflopende daklijn en een taps toelopende basisvorm is deze gigant toch gestroomlijnd.

Die ronde vormen maken deze grote SUV bovendien minder intimiderend, want met een lengte van dik 5 meter en een breedte van bijna 2 meter is de IONIQ 9 een echte gigant. De geblokte lampen zorgen voor de unieke en moderne uitstraling die hoort bij de IONIQ-modellen.

Ruimte

De IONIQ 9 is niet bedoeld als terreinauto, maar wel als luxe reisauto voor grote gezinnen. Dat blijkt niet alleen uit de ruimte, maar ook uit de ambiance. De vormgevers hebben met ronde vormen, indirecte verlichting en zachte stoffen een comfortabele, uitnodigende sfeer gecreëerd. Dit lijkt een detail, maar is bepalend voor het karakter van de auto en daarmee voor de aantrekkingskracht op de koper.

Drie zitrijen zijn standaard, maar afhankelijk van de gekozen uitvoering bestaat de derde zitrij uit een driezitsbankje of uit twee losse stoelen. Deze configuratie heeft ook invloed op de tweede zitrij (wel of niet om te draaien) en zelfs op het "meubel" tussen de voorstoelen.

De testauto is een zevenzitter en heeft dus een achterbank op de derde zitrij. De tweede zitrij staat op rails en wanneer deze in de achterste positie staat, is de beenruimte achterin van limousine-niveau. Door de achterbank iets naar voren te schuiven blijft de beenruimte achterin ruim voldoende, maar passen drie volwassenen op de derde zitrij. Wanneer de derde zitrij in gebruik is, resteert nog steeds een bruikbare bagageruimte (alhoewel niet voldoende voor de vakantie-bagage van zeven personen).

„Hyundai maakt optimaal gebruik van de voordelen die elektrisch rijden biedt“

De bestuurder en bijrijder zitten riant en hoog. Zoals eerder aangegeven, is tussen de beide voorstoelen een bergmeubel te vinden met vakjes, laders, bekerhouders en de nodige knoppen. In de middentunnel zijn nog meer vakken te vinden, inclusief een kastje waarin telefoons kunnen worden ontsmet (een overblijfsel van de covid-pandemie). In totaal biedt de IONIQ 9 zeven USB-C aansluitingen.

Uitrusting

Van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard strekt zich een licht gebogen beeldscherm uit waarmee de meeste functies kunnen worden bediend. Dit infotainment-systeem is ook te vinden in andere modellen van Hyundai en functioneert naar behoren. Dat kan niet gezegd worden van het Bose-audiosysteem: dat heeft een bombastisch, vermoeiend en opdringerig geluid en nodigt daarom vanaf de eerste seconde uit om het volume zo laag mogelijk te draaien.

Volgens Hyundai zijn de door de Europese Unie verplichte veiligheidsvoorzieningen en bestuurdersassistenten doorontwikkeld, waardoor ze betrouwbaarder zouden zijn. In de praktijk doen ze hun werk echter niet beter of slechter dan soortgelijke systemen in andere auto's. Wanneer alle systemen zijn ingeschakeld, valt op dat de IONIQ 9 weinig verkeersinzicht heeft (haalt rechts in) en de bestuurder niet assisteert, maar zelfs tegenwerkt. Gelukkig zijn deze ongewenste systemen makkelijker uit te schakelen dan voorheen. Daarin zit de winst!

Elektrische auto

De Hyundai IONIQ 5 was een van de eerste elektrische auto's met 800-volttechniek. Hiermee kan een auto beduidend sneller laden (kortere wachttijd) en ontladen (betere prestaties). De IONIQ 9 is voorzien van dezelfde techniek en dezelfde batterijchemie, alleen heeft de batterij een veel grotere capaciteit. Immers, een zeer grote SUV is bedoeld voor het afleggen van zeer grote afstanden. Hoe groter de capaciteit van de batterij, hoe belangrijker het is dat deze snel kan worden opgeladen en dus komt de techniek hier optimaal tot zijn recht. Volgens Hyundai kan de IONIQ 9 opladen met een snelheid van maximaal 350 kW en bedraagt de actieradius van de hier gereden "AWD+"-versie 600 km. Tijdens de test onder gunstige weersomstandigheden bedroeg het daadwerkelijke bereik 560 km (testverbruik: 20.5 kWh per 100 km).

Omdat de IONIQ 9 een SUV is, is vierwielaandrijving beschikbaar. Dan is niet alleen de achter-, maar ook de vooras voorzien van een elektromotor. Daarmee neemt het vermogen toe van 218 pk tot 308 pk. De "AWD+"-versie heeft een extra sterke motor op de voorwielen en levert zelfs 429 pk. Alhoewel het motorvermogen daarmee nooit te wensen overlaat, is ook deze sterkste IONIQ 9 geen uitgesproken snelle of dynamische auto. Hyundai kiest altijd voor rust en comfort.

In de sportstand toont de IONIQ 9 meer karakter en dan is bovendien een bijzondere functie beschikbaar: een gesimuleerde handbak. In de regel hebben elektrische auto's slechts één versnelling, maar de IONIQ 9 kan zich gedragen als een auto met een ouderwetse versnellingsbak. Wat Autozine betreft is dit even zinnig als een kunstmatige kuil in de snelweg omdat dat nostalgisch is, maar de techniek doet wat het belooft. Er kan zelfs worden teruggeschakeld, waarbij het terugwinnen van energie voelt als remmen op de motor. Uiteraard kan de IONIQ 9 zich ook gedragen als een gewone elektrische auto, inclusief de mogelijkheid tot rijden met één pedaal.

Rijeigenschappen

Omdat de IONIQ 9 is bedoeld als comfortabele reisauto, zijn de rijeigenschappen daarop afgestemd. Hyundai heeft geprobeerd de afstand tussen de inzittenden en de buitenwereld zo groot mogelijk te maken. Dat is onder andere te danken aan de hoge zit voor een superieur gevoel over het overige verkeer. Daarbij zijn de rijgeluiden minimaal en dat zorgt ervoor dat de inzittenden echt zijn afgesloten van de boze buitenwereld. Hiermee onderscheidt de IONIQ 9 zich nadrukkelijk van meer dynamische SUV's en past het karakter bij de rustgevende sfeer die de ontwerpers zo zorgvuldig in het interieur hebben gebracht.

De wegligging is ook in lijn met het karakter. De IONIQ 9 maakt het rijden zo makkelijk mogelijk en reageert ongeacht de situatie steeds op dezelfde manier op commando's van de bestuurder. Alleen de AWD+ heeft speciale sneeuw, modder en zandmodi waarmee de IONIQ 9 ook geschikt is voor gebruik buiten de gebaande paden.

Conclusie

Met de IONIQ 9 werkt Hyundai in de omgekeerde richting. De meeste merken introduceren eerst een topmodel dat voorzien is van de meest innovatieve techniek. Vervolgens vindt die techniek langzaam zijn weg naar de eenvoudigere modellen. Hyundai combineert nu de geavanceerde techniek van de IONIQ 5 en het comfort van de IONIQ 6 in een zeer grote SUV. De techniek is daarom goed, maar niet uitzonderlijk.

Waar de IONIQ 9 vooral mee overtuigt is het karakter. Hyundai maakt optimaal gebruik van de voordelen die elektrisch rijden biedt. Omdat iedere IONIQ is ontworpen als elektrische auto, kan de binnenruimte maximaal worden benut en zitten zeven volwassenen goed in de IONIQ 9. Omdat grote auto's zijn bedoeld voor het afleggen van lange afstanden, is gekozen voor een batterij met een grote capaciteit. Door niet te streven naar een dynamisch karakter kan het hoge gewicht van de batterij worden gebruikt om een auto een stabiel en goedmoedig karakter te geven. Dat maakt het rijden makkelijk en ontspannen. Tenslotte zorgt de elektrische aandrijving voor prima prestaties en veel comfort.

Zo biedt de IONIQ 9 meerwaarde boven grote SUV's met verbrandingsmotor en worden de lessen die Hyundai van de IONIQ 5 en 6 heeft geleerd te gelde gemaakt.