Groot is de EL8 zeker! Het model gaat namelijk over de magische grens van 5 meter. Tegelijkertijd is Nio tot het inzicht gekomen dat de breder niet altijd beter is, want uiteindelijk passen auto's niet meer in een parkeervak en/of is er geen ruimte meer om de portieren te openen. Daarom is de breedte beperkt tot 199 cm.

Ruimte

Dankzij de toegenomen lengte biedt de EL8 drie zitrijen. Daarbij blijft het merk de eigen filosofie trouw. Het heeft er niet alles aan gedaan om zoveel mogelijk mensen in de auto te proppen, maar juist om de inzittenden zoveel mogelijk comfort te bieden. Daarom is de EL8 geen zeven-, maar een zeszitter. Met andere woorden: de derde zitrij bestaat uit twee zitplaatsen, terwijl de meeste concurrenten er drie bieden. Dankzij de opzet van Nio zijn de hoofd- en beenruimte op alle drie de zitrijen goed. Alle zitplaatsen zijn bovendien voorzien van regelbare airconditioning en USB-aansluitingen. De zogenaamde "Executive" gaat nog een stap verder met grotere stoelen en een koelkast achterin.

Vanwege de grote, comfortabele stoelen is de EL8 geen ster op het gebied van vouwen en stouwen. Uiteraard zijn alle stoelen verstelbaar en verschuifbaar, maar verwacht geen verhuiswagen wanneer alle stoelen zijn opgeklapt. Wel biedt de EL8, zelfs met de derde zitrij in gebruik, nog ruimte voor enige bagage (maar niet voor zes personen).

Uitrusting

De cabine van de EL8 is futuristisch en minimalistisch, net als bij de andere modellen van Nio. Er zijn vrijwel geen knoppen of hendels, want de meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm.

Of... middels "Nomi". Het gezicht van Nomi wordt gevormd door een robotje dat op het dashboard staat en behalve met gesproken woord ook met grappige animaties met de inzittenden communiceert. Helaas is Nomi in de praktijk niet half zo slim als Nio wil doen geloven. Alleen eenvoudige verzoeken met betrekking tot de auto en het navigatiesysteem worden begrepen. Als er ook maar enige intelligentie vereist is, faalt Nomi. Rijden naar een bepaald bedrijf kan, maar vragen om de dichtstbijzijnde vestiging is te ingewikkeld. Evenzo snapt Nomi het verzoek om te navigeren naar een restaurant met een bepaalde cuisine, maar als dat restaurant ook nog eens een grote parkeerplaats moet hebben is dat te veel gevraagd. Met de laatste versie van Nio's eigen besturingssysteem is integratie met ChatGPT toegevoegd, maar dit levert in de praktijk slechts een grotere woordenschat en meer feitenkennis op. ChatGPT geeft Nomi niet meer intelligentie of inzicht.

„De EL8 biedt comfortabel ruimte aan zes volwassenen, plus enige bagage“

Nio voorziet in een eigen audiosysteem en de klank daarvan is opmerkelijk goed (ruimtelijk, helder, muzikaal) voor een merkloos systeem. Helaas ondersteunt Nio nog steeds geen Apple CarPlay of Android Auto. Ook rijden met één pedaal en Nomi's kennis van de voor de Nederlandse taal laten te wensen over. De fabrikant belooft op al deze vlakken beterschap, maar kan nog geen uitspraak doen over de datum waarop alle verbeteringen beschikbaar zijn.

Op alle andere punten deugt de uitrusting voor een auto in dit segment en dat is een groot compliment voor een merk dat nog maar zo kort actief is op de Europese markt. Alhoewel Nio in China naar eigen zeggen heel ver is met zelfrijdende functies, draagt het arsenaal aan camera's rondom in Europa weinig bij aan de veiligheid of het verkeersinzicht van de EL8. Zoals het hoort assisteert de EL8 de bestuurder waar mogelijk en wordt gewaarschuwd bij fouten of slordigheden. De EL8 doet dat echter niet accurater of slimmer dan andere merken die vaak slechts één camera en veel minder rekenkracht aan boord hebben.

Elektrische auto

Omdat de EL8 het (voorlopige) topmodel is van Nio, maakt het gebruik van het platform dat de grootste accu-capaciteit en de sterkste aandrijflijn biedt. Standaard levert de EL8 653 pk / 850 Nm en dat is merkbaar! Zelfs in de standaardmodus is altijd een gigantische reserve paraat. Wanneer die wordt aangesproken komt de neus omhoog en versnelt deze kolos met een enorme overmacht, zelfs als het al hard gaat. Dankzij vierwielaandrijving is het vermogen onder uiteenlopende omstandigheden straffeloos aan te spreken. Daarbij is de reactie op het stroompedaal zo gekozen dat de EL8 nooit agressief of scherp is, maar juist groots en machtig. Dit heeft als "nadeel" dat de auto minder snel lijkt dan hij daadwerkelijk is.

In de praktijk is de EL8 namelijk zo snel, dat de bestuurder moet oppassen dat andere verkeersdeelnemers deze grote SUV niet onderschatten. Op de Duitse autobahn kan de EL8 bijvoorbeeld zo razendsnel invoegen op de linkerrijstrook, dat andere auto's denken dat er nog ruimte is terwijl de EL8 al naast ze rijdt. Mede daarom is de EL8 voorzien van sterkere remmen dan de andere Nio-modellen. Tijdens de test varieerde het verbruik tussen de 17 en 25 kWh per 100 km en dat is gemiddeld voor een auto van deze omvang en met dit vermogen.

Laden en wisselen

Met dit verbruik kon tijdens de test zo'n 490 km worden afgelegd op een volle batterij (fabrieksopgave: 510 km). Opladen kan met 240 kW bij een snellader en met 11 kW bij een publiek laadpunt. Om maximale ruimte achterin te kunnen bieden heeft Nio de laadaansluiting en alle bijbehorende elektronica naar de neus verplaatst. Dat is een logische keuze, maar het betekent wel verplicht vooruit inparkeren met als gevolg een grotere draaicirkel en minder overzicht bij het uitparkeren. Omdat alle elektronica in de neus is ondergebracht, heeft de EL8 geen extra bagageruimte onder de motorkap ("frunk").

Een uniek kenmerk van iedere Nio is, dat de batterij ook gewisseld kan worden. Door heel Europa zijn zogenaamde "Battery Swap Stations" te vinden en daar kan de batterij sneller worden gewisseld dan een traditionele auto getankt kan worden! Tijdens deze test viel op dat de software ook op dit punt is verbeterd. Voorheen ging het beeldscherm op zwart. Voortaan wordt schematisch weergegeven hoe het proces verloopt. Let op dat een batterijwissel alleen mogelijk is wanneer de accu gehuurd wordt en dat is niet altijd ideaal. Wanneer de auto langere tijd niet wordt gebruikt, of bij een dealer in de showroom staat, loopt de huur namelijk door.

Rijeigenschappen

Als er één punt is waarop Nio weinig vooruitgang boekt, dan is het de vormgeving. De EL8 bedient zich van exact dezelfde stijl als de andere modellen en daarom is het verschil nauwelijks te zien. Ook is de EL8 alleen leverbaar in dezelfde, saaie, kleuren als de andere modellen. Gelukkig is onderhuids juist de grootste vooruitgang te melden! De EL8 is namelijk de eerste Nio op luchtvering met dubbele kamers. Dat geeft preciezere controle over het koetswerk en het effect daarvan is duidelijk merkbaar.

Nog steeds helt de EL8 over in de bocht, maar het is gecontroleerd overhellen. Wanneer wordt gestuurd is voelbaar dat de auto beter in balans blijft. Na de bocht is de EL8 sneller neutraal. Dit zorgt voor een bijzondere combinatie van handelbaarheid, comfort en grootsheid, waarmee de EL8 echt anders rijdt dan het bestaande aanbod (en beter dan Nio's eigen EL7). Daarbij is de EL8 nog stiller dan de andere modellen van Nio en dat zorgt voor nog meer rust. Kortom: de EL8 is niet alleen groter, maar tevens nog comfortabeler dan de andere modellen van Nio.

Conclusie

Nio heeft inmiddels een beproefd recept ontwikkeld. Het begint op hetzelfde niveau als de gevestigde orde. Vervolgens maakt het gebruik van modernere techniek en voegt alle luxe toe die bij de conventionele premium-merken optioneel is. Motorisch biedt iedere Nio de prestaties van een Brabus, AMG, RS of M-uitvoering van de concurrentie, terwijl de prijs op het niveau van de basis-uitvoeringen van de tegenstrevers ligt. De elektrische auto's van Nio hebben een groot bereik en kunnen snel opladen. Daarnaast kan de accu worden gewisseld en wie dat eenmaal heeft geprobeerd geeft daar altijd de voorkeur aan.

De EL8 neemt dit alles als basis en gaat verder door nog meer ruimte te bieden. De EL8 biedt comfortabel ruimte aan zes volwassenen, plus enige bagage. Op het gebied van techniek gaat de EL8 een stap verder met geavanceerde luchtvering en dat komt zowel de dynamiek als het comfort ten goede.