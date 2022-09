(Een eerste) indruk maken

Hongqi (spreek uit: "hontsji") is nieuw in Nederland, maar is dat zeker niet in China. Zelfs in het logo staat trots "sinds 1958". Toen is de fabrikant begonnen met het produceren van Russische auto's onder licentie. Kort daarna kreeg het de smaak te pakken en ging het eigen modellen ontwikkelen. Daarbij lag de nadruk altijd op het hoge segment, met onder andere limousines voor hoogwaardigheidsbekleders.

Nog steeds profileert Hongqi zich als premium merk, zij het met een aanbod van de middenklasse tot het topsegment. De "E-HS9" (Electric-Hongqi SUV 9) is de eerste geheel elektrische auto van Hongqi. En omdat de in Europa gevestigde orde nog altijd traag reageert op de grote vraag naar elektrische auto's zag Hongqi de kans schoon om het werkgebied uit te breiden.

Dat laatste beperkt zich niet alleen tot de verkoop van auto's in Europa. Hongqi heeft een ontwerpstudio geopend in Duitsland en daar is de E-HS9 getekend. En mocht dit model doen denken aan een Rolls Royce dan is dat geen toeval: Hongqi heeft een vormgever bij het nobele Britse merk weggekocht.

Ruimte

De E-HS9 oogt niet alleen imposant en groot, maar is dat ook. Met een lengte van 5 ruim meter en een breedte van dik 2 meter behoort de E-HS9 tot de allergrootste SUV's die er in Europa leverbaar zijn.

Standaard is de E-HS9 voorzien van drie zitrijen. Afhankelijk van de uitvoering bieden deze zes of zeven zitplaatsen. De zevenzitter heeft een traditionele achterbank. De hier getoonde zeszitter biedt twee fauteuils achterin en is bedoeld als auto met chauffeur. Ondanks de riante buitenmaten is de ruimte op de derde zitrij matig. Er passen weliswaar volwassenen, maar alleen als de achterbank iets naar voren wordt geschoven en de inzittenden op alle zitrijen iets inschikkelijk zijn. De luxe achterin is meer dan volwaardig: zelfs de derde zitrij heeft eigen klimaatregeling en audio.

„Voor een Chinees moet een luxe auto grootsheid, pracht en praal uitstralen en dat doet de E-HS9 als geen ander“

Voorin is de E-HS9 ronduit weelderig. De stoelen zijn royaal bemeten, wat het gevoel versterkt dat dit een grote auto is. Bovendien wordt maximaal gebruik gemaakt van kleuren, patronen, materialen en zelfs sfeerverlichting om de beoogde luxe uitstraling te bewerkstelligen. De afwerking is keurig. De E-HS9 geeft niet de indruk dat op bouwkwaliteit of materiaal is bezuinigd om tot een scherpe prijs te komen.

De uitrusting is gemiddeld voor een auto in dit segment. Verwacht echter geen innovaties of exclusieve zaken die de concurrentie niet biedt. Het audiosysteem is door Hongqi zelf ontwikkeld en heeft een helder doch ingetogen geluid.

Rijeigenschappen

De E-HS9 biedt de keuze uit twee batterijen en twee motoren: een 84 of 99 kWh batterij en een 436 of 551 pk sterke aandrijflijn. Vierwielaandrijving is standaard. Voor dit artikel is gereden met een van de allereerste exemplaren in Nederland, nog voordat een kenteken is afgegeven en vlak voor de onthulling op een druk evenement. Daarom is de proefrit beperkt tot slechts enkele rondjes op een circuit en een fotosessie op de "paddock".

Daar valt op dat de E-HS9 veel minder zwaar en groots voelt dan de buitenmaten en vormgeving doen vermoeden. Hongqi is namelijk al enige tijd actief in Noorwegen en die markt is door de fabrikant gebruikt om de E-HS9 af te stemmen op de Europese smaak. Dit is daarom geen deinende limousine met gevoelloos lichte besturing, maar juist een stabiel en vertrouwenwekkend sturende SUV. Het gewicht van 2.5 ton (2.6 ton met grote batterij) weet de E-HS9 niet te verhullen. Toch voelt de auto ook niet uitgesproken zwaar; zelfs niet bij een remactie.

De gereden auto is voorzien van de 551 pk sterke motor, die een verrassend laag koppel van slechts 450 Nm heeft. Mede daardoor is de reactie op het stroompedaal terughoudend en heeft deze kolos de nodige tijd nodig om op snelheid te komen. Zelfs in de sportstand is enige vorm van agressiviteit of zelfs maar gretigheid ver te zoeken. Desondanks zijn de prestaties ruim voldoende, alleen ontbreekt de grootsheid en overmacht die kenmerkend is voor auto's in dit segment.

In theorie bedraagt de actieradius 465 km (396 km voor basisversie). Laden kan met maximaal 108 kW bij een snellader aan een kabel met CCS-stekker. Voor nog meer gemak is de E-HS9 al voorbereid op draadloos laden.

Conclusie

Op de Chinese automarkt geldt: groter is beter. Daarom bieden Europese autofabrikanten speciale extra grote en extra luxe versies van hun modellen aan in China. Nu komt een Chinese auto juist naar Europa. Het eerste verschil zit overduidelijk in de stijl: de Hongqi E-HS9 straalt geen enkele vorm van bescheidenheid uit. Voor een Chinees moet een luxe auto grootsheid, pracht en praal uitstralen en dat doet de E-HS9 als geen ander.

De rijeigenschappen zijn juist wel aangepast aan de Europese smaak. De E-HS9 is daarom geen deinende limousine, maar een gemiddeld goed sturende auto met een vertrouwenwekkend weggedrag.

Naast de unieke stijl onderscheidt de E-HQ9 zich door de prijs. Voor een bedrag waar andere merken hoogstens een plug-inhybride leveren, levert Hongqi een volledig elektrische auto. Zo maakt de Hongqi E-HS9 op alle manieren (een eerste) indruk in Nederland.