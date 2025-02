Groot is de Q6 e-tron zeker, maar de vormgeving doet anders vermoeden. De gedrongen en gespierde lijnen voorkomen grote platte vlakken in het koetswerk en daarom lijkt de Q6 kleiner dan hij eigenlijk is. Met een lengte van 477 cm is dit echter een zeer forse auto. Zoals de naam al doet vermoeden, houdt de Q6 qua omvang het midden tussen de Q5 en Q7.

Ruimte

Het belangrijkste verschil met de andere modellen is dat de Q6 op een geheel nieuw platform staat (het zal later ook voor de A6 worden gebruikt). Daarom verschilt de binnenruimte niet veel van de andere modellen, maar is er veel meer ruimte onder de motorkap. Bij de Q6 is die gebruikt voor extra bergruimte ("frunk"). De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Toch zijn er twee zaken die opvallen: de Q6 heeft een glazen dak en een skiluik. Beide zijn niet gangbaar op dit type auto.

De stoelen zijn juist van bovengemiddelde kwaliteit. Dankzij de vele verstelmogelijkheden en de prettige ondersteuning (stevig, maar niet hard) is de zit uitstekend. Daarbij geven de hoge bouwkwaliteit en smetteloze afwerking de Q6 de "premium" kwaliteit die Audi belooft.

Uitrusting

Het dashboard wordt gedomineerd door een groot beeldscherm dat van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard doorloopt. Het is gekromd, zodat het optimaal op de bestuurder is gericht. Optioneel is voor de bijrijdersstoel een beeldscherm te vinden. Daarmee kan de passagier het audiosysteem en het navigatiesysteem bedienen zonder de bestuurder af te leiden. Nog een "premium"-element: de beeldschermen gebruiken OLED-techniek voor witter wit en zwarter zwart en dus scherpere weergave.

„Audi heeft steevast gekozen voor elektronische in plaats van mechanische oplossingen en heeft vervolgens nergens op bespaard“

Op het centrale beeldscherm draait een nieuw infotainment-systeem (ontwikkeld in samenwerking met Porsche) dat zich bedient van verrassend eenvoudige vormgeving. De opzet is echter logisch en de functionaliteit is uitgebreid. Verwacht niet te veel van de "slimme" spraakgestuurde assistent, want die is in de praktijk zeer beperkt in de mogelijkheden.

Het optionele audiosysteem van Bang & Olufsen klinkt uitstekend, maar gezien het prijskaartje ervan mag ook niets minder worden verwacht. Alhoewel het dashboard een minimum aan knoppen kent, voorziet Audi in een traditionele draaiknop voor het volume (in de middentunnel). Heel slim: door de knop te kantelen kan voor een volgend of vorige nummer worden gekozen.

Op een zeer groot head-up display wordt belangrijke informatie in het blikveld van de bestuurder geprojecteerd. Dat betreft veel meer dan alleen de snelheid. Bij gebruik van het navigatiesysteem tonen levensgrote bewegende pijlen exact welke afslag moet worden genomen. Wanneer te dicht op de voorganger wordt gereden, suggereren grote rode pijlen meer afstand te nemen. Dit lijkt misschien technisch speelgoed, maar in de praktijk is het grote head-up display als zinvolle veiligheidsvoorziening ervaren.

Elektrische auto: opladen en bereik

Zoals eerder genoemd, is de Q6 e-tron de eerste van een nieuwe generatie elektrische auto's van Audi. Het nieuwe platform is bedoeld voor 800-volt techniek, waarmee de batterij sneller is op te laden (minder lang wachten) en te ontladen (betere prestaties). Audi belooft een maximale laadsnelheid van 270 kW, maar dat is alleen onder ideale omstandigheden en slechts kortstondig haalbaar. Tijdens onze test onder ongunstige weersomstandigheden kon de 160 kW (begin bij 15% lading, accu opgewarmd tijdens rijden naar snellader, 300 kW lader zonder ander voertuig aan dezelfde lader) enkele seconden worden aangetikt. Daarna viel de laadsnelheid terug tot 100 à 130 kW.

De accu heeft een capaciteit van 100 kW en dat doet vermoeden dat de Q6 extreem lange afstanden kan afleggen zonder tussenstops. Audi belooft 625 km, maar wederom laat de praktijk heel andere cijfers zien. Bij lage temperaturen en met een kalme rijstijl bedroeg het verbruik 23.2 kWh per 100 km en kwam de testauto niet verder dan 400 km op een volle batterij. Door consequent gebruik te maken van de B-stand van de automaat, kon met één pedaal worden gereden en is maximaal energie teruggewonnen tijdens afremmen.

Elektrische auto: prestaties

De hier gereden versie met vierwielaandrijving ("Quattro") levert 388 pk en is daarmee zeer snel. Echter, het karakter verschilt van vergelijkbare elektrische auto's. Vanwege de enorme accu is de Q6 e-tron bovengemiddeld zwaar (2.300 kg) en het is voelbaar dat de elektromotoren hard moeten werken om zoveel massa te versnellen. De Q6 levert daarom niet de venijnig scherpe acceleratie van andere elektrische auto's, maar is juist machtig snel als een meer traditionele krachtpatser. Om het anders uit te drukken: de Q6 is geen verkeerslichtsprinter, maar voelt zich des te beter thuis op de linker rijstrook van de Autobahn.

Buiten de auto klinkt een kunstmatig motorgeluid om voetgangers te waarschuwen. Dit geluid is ook nadrukkelijk in de Q6 hoorbaar. Dat doorbreekt de rust, maar geeft ook een sensatie van snelheid in deze verder zo comfortabele auto omdat de toonhoogte varieert met de snelheid.

Weggedrag

De Audi Q6 e-tron is leverbaar met stalen veren en met luchtvering. Die laatste zorgt voor een groter verschil tussen de sportstand en comfortstand. Let hierop bij het maken van een eventuele proefrit, want met name de comfortstand biedt beduidend meer comfort bij luchtvering. Op zeer slechte wegen en/of verkeersdrempels maakt dat een wereld van verschil.

In de sportstand voelt de Q6 solide, alsof de auto niet uit onderdelen is samengesteld, maar uit één brok graniet is gehouwen. Alhoewel merkbaar is dat tussen de bestuurder en het mechaniek vele lagen van elektronica actief zijn, is het gevoel met de auto goed. Desgewenst kan deze elektrische kolos bochten nemen met snelheden waar zelfs een lage hatchback jaloers op zou zijn. Bovendien lijkt de Q6 op hoge snelheid het gewicht van zich af te schudden en is weinig meer merkbaar van het overgewicht dat in de juiste richting moet worden gedwongen.

Tenslotte kan de luchtvering ook worden gebruikt om de bodemvrijheid te vergroten. Wanneer dan ook nog wordt gekozen voor vierwielaandrijving, is een off-road functie beschikbaar die terreinrijden makkelijk maakt.

Conclusie

Weet de Audi Q6 e-tron te overtuigen als "premium" elektrische auto? Ja, zeker. Dat begint met de opzet. Audi heeft steevast gekozen voor elektronische in plaats van mechanische oplossingen en heeft vervolgens nergens op bespaard. Dat zorgt voor een kunstmatig gevoel en dat vraagt wellicht enige gewenning. De elektronica maakt het rijden echter steevast makkelijker. Veel bereiken met weinig inspanning zorgt voor het superieure gevoel dat hoort bij een premium-product en maakt de auto bovendien veiliger.

De stoelen hebben meer verstelmogelijkheden en betere ondersteuning voor het lichaam dan gemiddeld. De uitrusting is, met de juiste opties, modern en zelfs vooruitstrevend (het grote head-up display is daarvan een voorbeeld). De 800-volt techniek zorgt in theorie voor korte laadtijden en een groot bereik. Dit werd tijdens onze test echter niet waargemaakt. De prestaties zijn goed. Het weggedrag is ervaren als het sterkste punt van de Q6 e-tron. Met de optionele luchtvering varieert dat van strak, via terreinwaardig, tot uiterst comfortabel. Kortom: het verschil zit in de details en wanneer al die details worden opgeteld, maakt dat een groot verschil.