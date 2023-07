Uit de hoogte of uit de lengte

De EQE SUV is de laatste van het kwartet van elektrische auto's dat Mercedes-Benz in 2019 beloofde. De vier modellen delen dezelfde techniek en staan op hetzelfde platform. Dat platform is echter zowel in de lengte als de breedte aan te passen per model en daarom zijn de EQE sedan, EQE SUV, EQS sedan en EQS SUV meer dan vier varianten op een thema.

Wat de vier modellen ook gemeenschappelijk hebben, is de ontwerptaal. Ze hebben allemaal hetzelfde gladde plaatwerk voor een optimale stroomlijn en een futuristische uitstraling. Het zijn slechts details zoals de onderste lijn van de koplamp of de hoek waaronder de koplamp en de grille op elkaar aansluiten die verschillen. Daarbij heeft de EQS SUV standaard een lichtbalk tussen de beide koplampen en is dat bij de EQE SUV een optie.

Ruimte

Toch is er in omvang en opzet wel degelijk verschil! De EQE SUV is namelijk de kortste van het kwartet en ook de wielbasis is het "kleinst". Daarom is de EQS SUV een zevenzitter en de EQE SUV een vijfzitter. De hoge bouw compenseert de kortere wielbasis, waardoor de achterpassagiers meer rechtop zitten en toch volop hoofd- en beenruimte hebben. In de praktijk is de EQE SUV echter niet als klein of kort ervaren, maar slechts iets minder groot dan de stalgenoten.

Zo is de zit voorin nog altijd riant. Ten opzichte van de EQE sedan biedt de SUV een duidelijk beter overzicht. Echter, na een kleine week rijden kon nooit een prettige zitpositie worden gevonden. Iedere rit begon met het opnieuw instellen van de stoel, maar steeds bleken de pedalen te ver weg, het stuurwiel te dichtbij of de klokken onleesbaar. Let op dat het optionele glazen dak een flink stuk van de hoofdruimte wegneemt. De treeplanken op de testauto werden door lange mensen als hinderlijk ervaren. Wie klein van stuk is heeft er juist een handig opstapje aan.

Uitrusting

De EQE sedan viel destijds bij de redactie in de smaak vanwege de innovatie. "MBUX" is Mercedes-Benz' geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem, maar biedt veel meer dan dat. Het heeft bijvoorbeeld ook massage- en oppepfuncties die automatisch activeren wanneer spanning of juist verlies van concentratie wordt gedetecteerd. Vrijwel alle functies kunnen worden bediend via een beeldscherm dat van achter het stuurwiel doorloopt tot midden op het dashboard. Als alternatief kunnen vrij gesproken commando's worden gebruikt (mits een internetverbinding beschikbaar is). Met zowel de mogelijkheden als de bediening van al deze functies is MBUX wederom als beste in zijn soort ervaren.

„Met luchtvering zweeft de EQE SUV welhaast over de weg“

Daar komen nog twee aanraders bij. Het audiosysteem van Burmester heeft een sprankelend, helder en muzikaal geluid waardoor het nooit verveelt en juist altijd aangenaam blijft. Het optionele "Digital Light" kan patronen op de weg en in het landschap projecteren om de bestuurder te wijzen op gevaar en/of hints van het navigatiesysteem. Ook deze slimme verlichting is wederom als meest effectief ervaren.

Om een hoge score te kunnen behalen bij de veiligheidstests stellen autofabrikanten hun veiligheidsvoorzieningen steeds scherper af. Het resultaat is een auto die voor ieder wissewasje waarschuwt, piept of knippert. De EQE SUV daarentegen geeft enige speling, waardoor niet ieder foutje direct wordt afgestraft. Bovendien: met slechts twee handelingen is een deel van de nog steeds iets te bemoeizuchtige functies uit te schakelen.

Elektrische auto

De EQE SUV is leverbaar met dezelfde batterijen en elektromotoren als de auto's waarmee de techniek wordt gedeeld. Echter, vanwege de hoge bouw is het energieverbruik hoger en dus is de EQE SUV alleen met de batterijen met de grootste capaciteit leverbaar (91 kWh). Daarmee kon tijdens de testrit onder gunstige weersomstandigheden 525 km worden afgelegd (WLTP waarde: 594 km). Opladen gaat razendsnel. Zelfs wanneer vanaf 50% wordt bijgeladen wordt eenvoudig een snelheid van 150 kW gehaald. Op dit punt laten mindere elektrische auto's het tempo juist tot veel lagere waarden dalen!

De hier gereden "350 4Matic" heeft een 292 pk / 565 Nm sterke elektromotor. In de standaard- en comfortstand wordt de bestuurder welhaast tegen dit vermogen beschermd door een zeer indirecte reactie op het stroompedaal. Daarbij is de EQE zo stil, dat het gevoel van snelheid gering is. Alleen in de sportstand heeft de EQE 350 de gretigheid die kenmerkend is voor elektrische auto's, maar ook dan is de afstand tussen bestuurder en techniek groot. De bestuurder kan met hendels achter het stuurwiel kiezen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal (meer terugwinnen = meer snelheid minderen). Daarbij komt de EQE SUV echter nooit helemaal tot stilstand, waardoor rijden met één pedaal helaas niet mogelijk is. Vreemd, want met de EQE sedan kon dit wel!

Tijdens de test werd een stroomverbruik van 19.8 kWh gerealiseerd en dat is zeer hoog voor een elektrische auto. De hoge bouw doet de stroomlijn duidelijk geen goed.

Weggedrag

Ook in het weggedrag is de hoge bouw merkbaar. Zeker wanneer wordt gekozen voor de optionele luchtvering, is de EQE SUV in de standaard- en comfortmodus zweverig. Wederom is de band tussen bestuurder en mechaniek daarmee minimaal en dat kan als negatief punt worden ervaren. Net zo makkelijk kan dit karakter juist worden gezien als ultiem comfort. De EQE SUV wordt dan ervaren als een comfortabel cocon dat de inzittenden juist beschermt tegen de buitenwereld.

In de sportstand rijdt de EQE SUV als de gemiddelde elektrisch aangedreven SUV en kan de bestuurder juist goed aanvoelen wat er gaande is tussen het wegdek en de auto. Wanneer wordt gekozen voor luchtvering en vierwielaandrijving, kunnen ook de bijbehorende off-road functies worden besteld. Dan bewijst de EQE SUV zijn meerwaarde ten opzichte van de sedan en kan daadwerkelijk in het terrein worden gereden!

Conclusie

De Mercedes-Benz EQE sedan werd door de redactie van Autozine als de fijnste elektrische auto van dit moment betiteld. De grote vraag is daarom: is de EQE SUV nog beter?

Bij aanvang van de test was het antwoord: nee. De hoogte zorgt voor een minder stabiel weggedrag, minder dynamiek, minder bereik, een hoger verbruik en een hogere prijs. De ruimte achterin is niet beter, maar slechts anders (meer rechtop i.p.v. onderuit).

Gaandeweg is dat oordeel echter bijgesteld. De overzichtelijkheid van de EQE SUV is beter en de hoge bouw zorgt voor een beduidend grotere bagageruimte. Met luchtvering zweeft de EQE SUV welhaast over de weg in de comfortstand, terwijl het weggedrag grofweg gelijk is aan dat van andere grote SUV's in de sportstand. Het grootste voordeel boven de sedan is echter dat de EQE SUV zich ook leent voor (licht) terreinrijden. Dus: uit de hoogte of uit de lengte? Dat ligt aan het beoogde gebruik!