De machtige middenklasse

Mercedes-Benz biedt "Sports Utility Vehicles" (SUV's) niet alleen in vele maten, maar ook met twee technieken: elektrisch en conventioneel aangedreven. De elektrische SUV's hebben een gestroomlijnd, minimalistisch en bijna futuristisch lijnenspel. De GLC behoort juist tot de conventionele modellen met een verbrandingsmotor in het vooronder en een meer vertrouwde uitstraling. Let op dat de hier getoonde kleur alleen bij felle zon blauw oplicht. Zonder zon lijkt de demo zwart en valt het lijnenspel vrijwel weg.

Ruimte en uitrusting

Afgaande op de naamgeving is de GLC de middelgrote SUV van Mercedes-Benz. Afgaande op de buitenmaten, de kleine klim die nodig is om in te stappen en het machtige gevoel vanaf de bestuurdersstoel is de GLC juist een grote SUV. De ruimte voorin is riant, de ruimte achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Een opvallend detail: alhoewel de stoelen over een grote afstand verstelbaar zijn, zijn de buitenspiegels dat niet. Met de stoelen in de achterste stand ziet de bestuurder (te) veel plaatwerk in de buitenspiegel.

Net als iedere andere moderne Mercedes-Benz is de GLC voorzien van een beeldscherm achter het stuurwiel en een beeldscherm centraal op het dashboard. In de GLC is het centrale beeldscherm vrijwel vierkant. Vooral bij gebruik van Apple CarPlay is dat handig omdat het ruimte geeft voor een extra rij icons. Toch is Mercedes-Benz' eigen "MBUX" (Mercedes-Benz User eXperience) systeem zo uitgebreid en gebruikersvriendelijk dat terugvallen op de smartphone zelden tot nooit nodig is. Dit is mede te danken aan de slimme spraakgestuurde assistent die, mits een internetverbinding beschikbaar is, tot de slimsten op de markt behoort. Ook heel slim: wanneer wordt gereden met een aanhanger kan het navigatiesysteem een route plannen die makkelijker is voor een lang voertuig.

Een echte topper is het optionele audiosysteem van Burmester. De klank hiervan is strak, helder en nooit vermoeiend. Het is echter minder rijk en krachtig dan audiosystemen van dezelfde leverancier in grotere / duurdere modellen van Mercedes-Benz.

Veiligheid

Ten opzichte van de vorige GLC, is deze tweede generatie onder andere een stap vooruit dankzij de vele bestuurders-assistenten. Wanneer de computer remt, stuurt en/of gas geeft verloopt dit allemaal soepeler en natuurlijker dan voorheen. Ook parkeren is makkelijker geworden dankzij een nog mooier 360 graden overzicht. Bovendien kan het beeld van de camera in het terrein worden gebruikt om tot een "transparante motorkap" te komen. Zo kan de bestuurder beter obstakels ontwijken of naar beneden kijken terwijl de auto klimt.

„De GLC blijft de middelgrote SUV van Mercedes-Benz waarbij de nadruk ligt op veelzijdigheid“

Favoriet bij de redactie is het (optionele) "digital light". Dit gaat veel verder dan het dimmen van een deel van de lichtbundel om te voorkomen dat tegenliggers worden verblind. Het digitale licht kan patronen op het wegdek tonen, bijvoorbeeld om te waarschuwen voor gevaar of om een afslag uit te lichten (bij gebruik van navigatie). Indien beschikbaar wordt het head-up display als aanvulling gebruikt, bijvoorbeeld om te wijzen op overstekende voetgangers.

Altijd hybride

Mercedes-Benz maakt een duidelijke scheiding tussen elektrische en niet elektrische auto's. De elektrische modellen worden aangeduid met de naam "EQ" en zijn altijd 100% elektrisch aangedreven, dus zonder hulpmotoren. Bij de conventionele modellen is dat minder strikt: daar zijn ook mild hybrid of plug-inhybrid motoren beschikbaar. De GLC is zelfs altijd een hybride.

De hier gereden "GLC 200" is de instapversie met een 2.0 liter viercilinder benzinemotor en een elektrische assistent. De energie om deze kleine elektromotor aan te drijven wordt gewonnen bij remmen en uitrollen en is daarom "gratis". Met name bij lage toeren springt de elektromotor bij voor meer souplesse. De prestaties van de 204 pk / 320 Nm sterke combinatie zijn mede daarom ruim voldoende. Het belangrijkste verschil met sterkere motoren zit in de manier waarop die prestaties worden neergezet. De GLC 200 moet regelmatig hard werken om te presteren. De sterkere motoren hebben meer reserve en een zekere overmacht voor meer rust en een grootser gevoel.

Ondanks de hybride-assistentie kwam het testverbruik uit op 7 liter per 100 km en dat is niet meer dan gemiddeld voor een auto van dit kaliber.

Weggedrag

De SUV's van Mercedes-Benz verschillen niet alleen in afmeting, maar ook in doelgroep. Omdat het hier Sports Utility Vehicles betreft zijn alle auto's in de basis luxe terreinwagens voor recreatief gebruik. Het verschil zit in de ondertoon. De GLA is niet alleen het instapmodel, maar ook de meest levendige en dynamische SUV van Mercedes-Benz. De GLB is de gezinsauto, terwijl de GLE juist is gericht op luxe.

Bij de GLC ligt het accent op terreinwaardigheid. Dat blijkt onder andere uit de korte overhang voor de voorwielen en oplopende lijn van de overhang achter de achterwielen. Samen met de forse bodemvrijheid maakt dat het mogelijk om steile hellingen te beklimmen en onregelmatig terrein te trotseren. Bovendien beschikt de GLC standaard over vierwielaandrijving en de nodige elektronische hulpmiddelen om terreinrijden makkelijker te maken.

De testauto is voorzien van twee opties die kenmerkend zijn voor het weggedrag: luchtvering en een meesturende achteras. Let op dat de plug-inhybride standaard luchtvering heeft, maar dit betreft alleen de achteras om te compenseren voor het gewicht van de batterijen. In de regel zorgt luchtvering voor een groter verschil tussen een comfortabele en sportieve stand. Echter, vanwege de (iets) compactere bouw, en om te voorkomen dat de GLC het comfort van de duurdere GLE overtreft, is het verschil tussen de dynamische en comfortabele modus in de GLC gering. De luchtvering zorgt vooral voor een lineair weggedrag: de GLC reageert op dezelfde vertrouwde en goedmoedige manier op verschillende belading en uiteenlopende omstandigheden.

Conclusie

Heeft de tweede generatie van de Mercedes-Benz het in zich om het succes van de eerste voort te zetten? Ja, zeker. Dat komt omdat het concept ongewijzigd is, maar de invulling ervan beter. De GLC blijft de middelgrote SUV van Mercedes-Benz waarbij de nadruk ligt op veelzijdigheid. Dat betekent niet alleen ruimte en luxe, maar ook terreinwaardigheid.

Dankzij een nieuw onderstel en nieuwe aandrijflijnen is de GLC comfortabeler in de comfort modus en levendiger in de sportstand. Daarmee is de GLC ook een grotere concurrent geworden voor andere merken, die alleen voor comfort of alleen voor dynamiek kiezen.