Nieuw of vernieuwd?

Op het eerste gezicht is er weinig nieuw. De DS 7 is even groot als de 7 Crossback. En opnieuw betreft het hier een grote SUV waarbij slim gekozen lijnen en accenten de lompe basisvorm van dit Sports Utility Vehicle zo veel mogelijk verhullen.

En juist in die aankleding zit het verschil. Het front heeft een spannendere uitstraling gekregen dankzij scherpgelijnde koplampen, dagrijverlichting in waaiervorm en vouwen in de onderbumper die allemaal naar de grille lijken te wijzen. De grille heeft een verfijnde vorm met achter het zwarte vlechtwerk glimmend metaal voor een unieke uitstraling.

Waar aan de achterzijde voorheen "7 Crossback" stond, staat nu "DS Automobiles". Verder behoudt de achterkant van de auto globaal dezelfde elegant ingetogen uitstraling als voorheen. Helaas komt het lijnenspel vanwege de donkere kleur van de testauto nauwelijks tot zijn recht. Zonder zon lijkt de auto zwart, met zon is vooral vuil goed te zien en komen de vormen nog steeds nauwelijks naar voren.

Ruimte

Dankzij de riante buitenmaten is de ruimte voorin overweldigend. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door het glazen panoramadak en de weelderige stoelen. Echter, de ruimte achterin is matig voor een auto van deze omvang. De bagageruimte is niet meer dan gemiddeld groot (maar wel voorzien van een handige dubbele laadvloer).

Ook binnenin schittert de DS 7 met de aankleding. Het interieur van de testauto is uitgevoerd in beige leder en ieder onderdeel dat kan worden gedecoreerd is ook gedecoreerd. Meest prominent is het analoge klokje centraal op het dashboard. Net zoals het plaatwerk vouwen heeft om de auto zijn lijnen te geven, is het oppervlak van veel knoppen in de cabine onderbroken om tot een bijzondere uitstraling te komen. Tenslotte zijn het de patronen in de deurpanelen, de stoelen en het stuurwiel die het bijzondere geheel afmaken. Wie zich voelt aangetrokken tot chic Frans en extravagant modieus hoeft niet verder te lezen; dit is de auto voor u.

„Dankzij het variabele onderstel geeft de vernieuwde DS 7 een meer vertrouwenwekkend gevoel“

Uitrusting

Zelfrijdende functies en slimme assistenten zijn momenteel de belangrijkste ontwikkelingen in de autowereld. De DS 7 gaat met beide nauwelijks mee en dat maakt duidelijk dat het hier een vernieuwd en geen geheel nieuw model betreft. Dat wil echter niet zeggen dat de vernieuwde versie van dit model uit 2017 hopeloos achterhaald is. De uitrusting is rijk, met de nadruk op luxe en comfort.

Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is zelfs opnieuw ontwikkeld, waarbij vorm niet langer voor functie gaat. Nog steeds volgen de menu's en symbolen de huisstijl van DS, maar de bediening is logischer. Echter, dit nieuwe systeem vertoonde tijdens de testperiode veel kinderziekten. Zo gaf het navigatiesysteem regelmatig de melding "probeer het later nog eens", verstaat de spraakgestuurde assistent weinig, weigerde de adaptieve cruise-control systematisch in te schakelen en is de systeemtaal in de basis Frans. Alleen door vanuit de Franse menu's een gebruikersprofiel aan te maken, kan uiteindelijk voor het Nederlands worden gekozen.

Koppeling met een smartphone via Apple CarPlay of Android Auto brengt weinig verbetering. De verbinding (zowel bedraad als draadloos) kwam steevast met grote moeite tot stand om daarna regelmatig weg te vallen.

E-Tense: Plug-in hybride

Vanaf 2024 zal DS alleen nog elektrische auto's leveren en daarom zijn alle nieuw geïntroduceerde modellen nu al leverbaar met de keuze uit benzine, hybride en geheel elektrische motoren. De DS 7 daarentegen is alleen leverbaar met een benzinemotor of als plug-inhybride ("E-Tense"). Deze motoren zijn niet gewijzigd voor modeljaar 2022. Nog altijd kan de plug-inhybride een kleine 50 km geheel elektrisch afleggen (65 km volgens de folder), waarna de benzinemotor de aandrijving overneemt.

In theorie heeft de DS 7 E-Tense een verbruik van 1 op 67. In de praktijk is het verbruik puur afhankelijk van de verhouding tussen kilometers op de benzine- en elektromotor. Wanneer iedere 50 km wordt geladen (ongeveer 4 uur aan een thuislader), is het benzineverbruik nul. Daarom is een plug-inhybride vooral geschikt voor mensen die thuis kunnen opladen en korte dagelijkse ritten maken. De benzinemotor hoeft dan alleen te assisteren tijdens een enkele langere rit.

Ongeacht de gekozen motor heeft de DS 7 een kalm en goedmoedig karakter. Zoals bij vrijwel alle auto's zorgt de benzinemotor voor enige geluiden en trilling. De elektromotor is volmaakt stil. Wanneer de beide motoren samenwerken, verloopt dat soepel en harmonieus. Bovendien is de reactie op het gaspedaal ongeacht de actieve krachtbron hetzelfde (iets waar sommige merken wel eens de fout mee in gaan).

Zelfs in de sportstand reageert het gaspedaal met enige vertraging. Eerst is de elektromotor fel en gretig, zodra de benzinemotor voldoende toeren heeft opgebouwd wordt daar een lawine van geweld aan toegevoegd. Dan zijn de prestaties van de 360 pk / 520 Nm sterke versie meer dan uitstekend. Zelfs op hoge snelheid is het motorvermogen overweldigend en is het enorme koetswerk niet meer dan een speelbal van de motoren!

Weggedrag met Active Scan Suspension

Tegelijkertijd is merkbaar dat het onderstel al dat geweld moeiteloos kan verwerken. Dat is te danken aan de standaard aanwezige vierwielaandrijving, de bandenkeuze en de ondersteltechniek. Bovendien is de DS 7 voortaan voorzien van een voorziening van het topmodel van DS: net als de DS 9 beschikt de 7 nu over een camera die het wegdek scant en daar razendsnel de afstemming van het onderstel op aanpast.

Deze "Active Scan Suspension" is niet uit te schakelen om het verschil met en zonder te kunnen ervaren. Echter, tijdens de vorige proefrit met de DS 7 werd deze ervaren als zwevend met een lichte en gevoelloze besturing. Dankzij het variabele onderstel geeft de vernieuwde DS 7 een meer vertrouwenwekkend gevoel, waardoor de auto zich leent voor een sporadische sportieve uitspatting en toch comfortabel blijft.

Conclusie

Is de DS 7 nieuw of vernieuwd? De grote SUV is vernieuwd. De DS 7 is de vernieuwde versie van de DS 7 Crossback voor modeljaar 2022. De ruimte, techniek en aandrijflijn zijn grotendeels gelijk gebleven. Het infotainment-systeem alsmede enkele veiligheidssystemen zijn opnieuw ontworpen, maar kwamen door "schoonheidsfoutjes" in de testauto niet tot hun recht.

"Active Scan Suspension" zorgt voor een meer vertrouwenwekkend weggedrag dan voorheen. Bij een dynamische rijstijl geeft de DS 7 een vertrouwenwekkend gevoel. Bij kalm rijden is deze grote SUV comfortabel. Dat comfort wordt versterkt door de hybride aandrijflijn, waarmee de auto vlot, stil en zuinig is.

Het meest opvallend is echter het aangescherpte uiterlijk, waardoor de DS 7 een sterkere persoonlijkheid heeft gekregen. En juist dat laatste is belangrijk, want het op-en-top Franse karakter met raakvlakken met de mode-industrie maakt de DS 7 uniek.