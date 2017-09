Alfa Romeo Stelvio

SPORTS utility vehicle

Autotest | Eigenlijk vreemd dat "Sports Utility Vehicles" in de praktijk groot en comfortabel, maar alles behalve sportief zijn. Alfa Romeo wil daar nu verandering in brengen en belooft dat de Stelvio de meest sportieve SUV in zijn soort is. En er is maar een manier om er achter te komen of de Stelvio die claim waar kan maken: een proefrit!

Het begint bijzonder. De Stelvio is groot en hoog, net als iedere andere SUV. Maar bij het instappen heeft de auto een lage zit. De bestuurder zit iets onderuit, de voorstoel is iets minder hoog dan gebruikelijk en het dashboard is juist hoger dan gewoonlijk. De bestuurder heeft daarom niet het gevoel "op de bok" te zitten en de Stelvio geeft niet het hoge en machtige gevoel dat kenmerkend is voor SUVs. In plaats daarvan biedt de Stelvio een "geborgen gevoel op niveau" en dat is een goede eerste stap om de beloofde sportieve ervaring waar te maken. Wel jammer: de voorstoelen hebben uitzonderlijk korte zittingen, terwijl de rugleuningen lang zijn. De rug wordt tot boven de schouders ondersteund, terwijl de onderbenen nog niet voor de helft worden ondersteund. De ruimte op de achterbank en in de kofferbak is gemiddeld voor een auto als deze. De opzet van het interieur is ruim, strak en typisch Alfa Romeo. Net als bij de Giulia heeft de Italiaanse fabrikant een goede balans gevonden tussen charme en functionaliteit. De testauto is voorzien van een donker interieur waarbij elementen zwart, wit of zilverkleurig zijn. Uiterst sportief is de startknop op het stuurwiel, alsmede de extreem grote, glimmende hendels achter het stuurwiel waarmee de sequentiële versnellingsbak kan worden bediend. Deze hendels zijn zelfs zo groot, dat ze het bedienen van de richtingaanwijzer en ruitenwissers bemoeilijken. Gelukkig schakelt de automaat in de praktijk zo goed, dat het zelden nodig is om zelf te schakelen. Uitrusting Omwille van het uiterlijk kiest Alfa Romeo voor een klein, breed beeldscherm dat perfect binnen de langgerekte lijnen van het dashboard past. Dit betekent wel dat de afleesbaarheid van het beeldscherm iets minder is dan gebruikelijk. En alhoewel het navigatiesysteem, de mediaspeler en de Bluetooth-interface in de praktijk prima functioneren ontbreekt ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Met dat laatste zijn alle contactpersonen en alle media nog makkelijker te gebruiken in de auto. Ook als het gaat om actieve veiligheid is de Stelvio modern, maar zeker niet de beste in zijn klasse. De Stelvio waarschuwt voor gevaar, remt automatisch voor voetgangers en waarschuwt bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook. De Stelvio kan ook waarschuwen voor objecten in de dodehoek en kan ook automatisch afstand houden, maar deze zaken zijn optioneel. Verkeersbordherkenning en automatisch grootlicht zijn helemaal niet leverbaar. Alfa Romeo heeft twee redenen om te kiezen voor deze insteek: het maakt de Stelvio beduidend voordeliger dan andere SUVs van dezelfde omvang. Belangrijker is echter dat bestuurders van een sportieve auto geen "bemoeienis" van computers of andere hulpsystemen wensen. Weggedrag Alfa Romeo belooft niet alleen dat de Stelvio de sportiefste auto in zijn klasse is. Deze SUV zou zelfs even goed rijden als Alfa Romeo's nieuwste zakenauto: de Giulia. Met name dat laatste is een gewaagde uitspraak, want de Giulia is laag en licht, terwijl de Stelvio groot en hoog is. Om alle beloften waar te maken begint Alfa Romeo met een evenredige gewichtsverdeling over de voor- en achterwielen. Vervolgens is waar nodig lichtgewicht materiaal gebruikt. De aandrijfas, remmen, wielophanging, portieren, wielkasten en motorkap zijn allemaal veel lichter dan gebruikelijk met als gevolg dat de Stelvio zo'n 50 tot 150 kg (!) lichter is dan soortgelijke SUVs van andere merken met een soortgelijk motorvermogen.

Vervolgens kiest Alfa Romeo voor een geavanceerd onderstel, opmerkelijk directe besturing en achterwielaandrijving (de voorwielen springen alleen bij als dat echt nodig is). Al na luttele minuten rijden is daarom duidelijk dat Alfa Romeo niets te veel heeft gezegd over de rijeigenschappen. Voor een SUV voelt de Stelvio dynamisch en stabiel. In een snelle bocht lijkt het wel alsof de Stelvio het gewicht van zich afgooit en gedraagt deze SUV zich als een dartele sportcoupe! Vanwege de hoge zit blijft de rijervaring anders dan bij een traditionele sedan of hatchback, maar in absolute zin is de grip van deze SUV minstens zo goed. Ook het gevoel in de besturing staat op eenzelfde niveau, waardoor deze SUV aangenaam veel vertrouwen geeft. Keerzijde De uitgesproken keuzen van Alfa Romeo hebben een keerzijde. Zo is het onderstel ronduit stug. Het comfort dat andere grote SUVs bieden is ver te zoeken in de Stelvio. Terwijl andere SUVs afstanden korter doen lijken, is de Stelvio juist vermoeiend op de lange afstand. Door de hoge bouw lijken oneffenheden in het wegdek in de Stelvio zelfs heviger dan ze eigenlijk zijn. Het uitmuntende weggedag gaat ook ten koste van de kwaliteiten in het terrein. De vierwielaandrijving heeft alleen tot doel om maximaal te kunnen presteren. Zelfs in licht terrein maakte de vierwielaandrijving, mede vanwege de bandenkeuze, overuren en moest de testrijder "strategisch sturen" om op de gewenste fotolocatie te komen. Prestaties Dankzij het uitmuntende weggedrag is de Alfa Romeo Stelvio per definitie dynamisch. Hoe deze sportieve SUV daadwerkelijk presteert is afhankelijk van de gekozen motor. De relatief lichte bouw en de slimme overbrenging ("torque vectoring") zorgen ervoor dat de Stelvio het meeste uit de paardenkrachten haalt. De testauto is voorzien van een 2.0 liter sterke viercilinder die goed is voor niet minder dan 280 pk / 400 Nm. Ondanks het feit dat de concurrentie nog meer vermogen levert in SUVs van deze omvang, is de Stelvio even snel zo niet nog sneller. Bovendien reageert de kleine viercilinder veel alerter op het gaspedaal dan de traditionele grote motoren die meestal in een auto als deze zijn te vinden. Alleen al dankzij de snelle en ronduit gretige reactie maakt de Stelvio alle sportieve beloften waar. Conclusie Is de Alfa Romeo Stelvio de meeste sportieve SUV in zijn soort? Ja, zonder enige twijfel. De Stelvio heeft een uitmuntend weggedrag dat niet onder doet voor sportieve sedans of coupes. Daarbij zorgen een kleine, gretige motor en een slimme aandrijflijn voor uitstekende prestaties. Als kers op de taart is de Stelvio fors goedkoper en toch even praktisch als de concurrentie. Dat bereikt Alfa Romeo door uitgesproken keuzen te maken. Duurdere SUVs weten comfort, sportiviteit, actieve veiligheid en capaciteiten in het terrein beter te combineren. De Stelvio kiest voor sportiviteit en blinkt uit op dat gebied. Aan de andere kant, dat is waar SUV voor staat: sports utility vehicle.