Tot voor kort was er bij Mercedes-Benz een duidelijke scheiding tussen elektrische en niet-elektrische modellen. De niet-elektrische modellen volgden de conventionele stijl van Mercedes-Benz. De elektrische modellen braken met de klassieke lijnen en kozen voor een progressief uiterlijk om duidelijk te maken dat dit de toekomst is. Echter, het bleek dat de gemiddelde Mercedes-Benz-klant veel conservatiever is dan de fabrikant dacht. Dat is waarom de strikte scheiding tussen elektrische en niet-elektrische modellen niet langer van toepassing is. In plaats daarvan zijn alle nieuw te introduceren modellen leverbaar met verbrandingsmotoren en elektromotoren.

In de vormgeving van deze tweede generatie van de GLB komt dat tot uitdrukking. Die is veel moderner dan die van de eerste, maar bevat slechts hints naar de EQB en is daarom veel minder radicaal. Daarmee heeft de Duitse fabrikant een prima balans gevonden tussen vooruitgang en een vertrouwd karakter. Bovendien is de GLB herkenbaar als GLB dankzij de basisvorm van een blok met afgeronde hoeken.

Dat zorgt voor heel veel binnenruimte. De bagageruimte is veel dieper dan de buitenkant van de auto doet vermoeden. De GLB is daarom optioneel leverbaar als zevenzitter. Onder de laadvloer van de vijfzitter is heel veel extra bergruimte te vinden. De hoofd- en beenruimte achterin is goed, waarbij de zeer hoge zit opvalt. Dat zullen kleine kinderen op prijs stellen, want ze hebben hierdoor veel beter zicht en voelen zich minder "verloren" in de auto. De ruimte voorin is gemiddeld voor een auto van deze omvang.

De afwerking van de cabine van de testauto is een mengelmoes van materialen. De GLB is tot in detail zelf samen te stellen en dat heeft als risico dat er een weinig harmonieus geheel ontstaat. Omgekeerd kan de auto veel meer op maat worden gemaakt dan bij fabrikanten die slechts vaste uitvoeringen aanbieden.

Uitrusting

Voor de uitrusting hoefde Mercedes-Benz geen balans te zoeken tussen het nieuwe en het oude, want vrijwel alle modellen bieden de meest moderne voorzieningen die het merk in huis heeft. Het dashboard is over de gehele breedte voorzien van beeldschermen. Het beeldscherm links achter het stuurwiel toont informatie die relevant is voor de bestuurder, met de keuze uit meerdere layouts. Het middelste beeldscherm wordt gebruikt om het gebruikelijke infotainment-systeem te bedienen. Het (optionele) rechter beeldscherm kan door de bijrijder worden gebruikt om films op te kijken of om spelletjes op te spelen.

„de nieuwe Mercedes-Benz GLB overbrugt de verschillen tussen een vertrouwd karakter en nieuwe techniek, uitgebreide mogelijkheden en gebruikersvriendelijke bediening, luxe en functionaliteit“

Het gehele systeem draait op Mercedes-Benz' eigen besturingssysteem genaamd "MB.OS" (versie 1.3.2 in de testauto) en dit is continu in ontwikkeling. Dit systeem bestuurt niet alleen de vele beeldschermen, maar vrijwel alle functies van de auto. De GLB is daarom een "software defined vehcile" dat tot in lengte van jaren kan worden verbeterd en uitgebreid. De huidige versie functioneert al uitstekend, op een enkele uitzondering na. Mercedes-Benz meldt vol trots dat de slimme, spraakgestuurde assistent componenten van zowel Google als Microsoft combineert. Toch viel juist deze assistent tegen door het beperkte begrip en de veelal onsamenhangende antwoorden, alsof de systemen elkaar tegenwerken in plaats van aanvullen .

Op MB.OS zijn vele bekende applicaties te installeren. Denk daarbij aan Spotify, YouTube, Audible en nog veel meer. Dit bewijst dat er geen bestaand systeem, zoals Android Automotive, nodig is om dit te realiseren. Net als in andere recente modellen van Mercedes-Benz is Apple CarPlay op zijn zachtst gezegd een pijnpunt. Ook in deze testauto was het met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen, terwijl hetzelfde toestel en dezelfde kabel werden gebruikt als in andere testauto's. Ondanks alle fraaie techniek en krachtige computer is daarom toch gereden met een telefoon in een houder tegen de voorruit, omdat een telefoon nu eenmaal alle muziek, podcasts en contactgegevens van de bestuurder bevat.

Elektrische auto

Zoals eerder aangegeven, is de nieuwe GLB leverbaar met verbrandingsmotoren en elektromotoren. Daarom kan dit ene model zowel de GLB als de EBQ vervangen. Echter, Mercedes-Benz verwacht het meeste van de elektrische versie. Die is daarom als eerste in productie genomen en hier getest. Heel bijzonder: omdat het gedeelde platform ruimte biedt voor een versnellingsbak, is die ook in de elektrische versie geplaatst. Weliswaar betreft het een versnellingsbak met slechts twee verzetten, maar net als bij een verbrandingsmotor probeert Mercedes-Benz hiermee meer uit de elektromotor te halen dan de specificaties doen vermoeden. In die opzet zijn de technici geslaagd, want de prestaties van de "GLB 250" zijn meer dan voldoende. Steeds reageert de auto alert op het stroompedaal (ondanks een comfort-modus voor passagiers soms iets te alert) en altijd is een aangename reserve paraat.

Tijdens de test viel op dat het verbruik nog sterker afhankelijk is van de snelheid dan bij andere elektrische auto's. Op de snelweg loopt het verbruik gemakkelijk op tot 18 kWh per 100 km, terwijl dit in stadsverkeer gemakkelijk daalt tot slechts 13 kWh. Dat eerste is bovengemiddeld hoog, het laatste is vergelijkbaar met het verbruik van veel kleinere elektrische auto's.

Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoe sterk de GLB afremt op de motor bij het loslaten van het stroompedaal. Dit gaat in minder stappen dan bij andere auto's, maar is desondanks afdoende. In de meest extreme modus kan worden gereden met één pedaal (intrappen voor accelereren, loslaten voor afremmen) en omdat het heel natuurlijk aanvoelt, is tijdens de test niet anders gedaan.

De GLB bedient zich van 800 volt-techniek en kan daarom zeer snel worden opgeladen. Met een voorverwarmde batterij die nog zo'n 30% lading had, kon binnen luttele seconden na aansluiten worden opgeladen met een snelheid van 223 kW. Dat is uitmuntend, maar ook een noodzaak gezien de grote capaciteit van de batterij (85 kWh). In theorie kan de "GLB 250" 632 km afleggen op een volle batterij. Tijdens de testperiode onder gunstige weersomstandigheden was dat 581 km.

Weggedrag

De nieuwe Mercedes-Benz GLB deelt het platform met de CLA. Omdat de CLA een veel lagere auto is, bestaat het risico dat de GLB door de hogere bouw en het hogere zwaartepunt voelt als een topzware auto. Gelukkig is dat niet het geval. De batterij in de vloer zorgt voor een laag zwaartepunt en het onderstel is goed aangepast aan het karakter van de GLB. Deze SUV helt daarom niet of nauwelijks over.

Tegelijkertijd biedt de GLB wel het voor Mercedes-Benz kenmerkende comfortabele weggedrag. Die rust wordt soms verstoord door het geluid van de banden en boven de 120 km/u neemt de rijwind sterk toe. Terwijl de vorige GLB zich ook leende voor gebruik in het terrein, geldt dat minder voor deze nieuwe generatie. Die voelt zich daarom nog beter thuis op de snelweg.

Conclusie

Is de tweede generatie van de GLB een waardige opvolger van de eerste generatie én de EQB? Zeker! Dat blijkt al uit de vormgeving, want die weet de vertrouwde huisstijl goed te combineren met moderne elementen. Dankzij de basisvorm haalt de GLB heel veel binnenruimte uit de beschikbare buitenmaten. Daarbij horen ook een grote bagageruimte en veel bergvakken in het interieur.

De afwerkingskwaliteit en het uitrustingsniveau zijn grotendeels zelf te bepalen en daarom is het belangrijk studie te maken van de mogelijkheden. De testauto met zowel klassieke elementen als een AMG-pakket vormt bijvoorbeeld geen harmonieus geheel. Bovendien zijn er veel opties nodig om de auto compleet te maken. Wie dit goed doet heeft echter wel een auto die helemaal past bij de gebruiker.

Bij de rijeigenschappen ligt de nadruk meer op de openbare weg en minder op gebruik in het terrein. Dat zorgt voor meer stabiliteit, zonder het comfort te vergeten. De elektrische aandrijflijn is van de nieuwste generatie en biedt daarom een grote actieradius, kan snel opladen en noteert een laag verbruik. Kortom: de nieuwe Mercedes-Benz GLB overbrugt de verschillen tussen een vertrouwd karakter en nieuwe techniek, uitgebreide mogelijkheden en gebruikersvriendelijke bediening, luxe en functionaliteit.