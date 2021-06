Autotest | De Q-modellen van Audi zijn groter, hoger en vooral stoerder dan reguliere modellen. Het zijn namelijk SUV's, ofwel Sports Utility Vehicles. Tot nu toe werden deze veelzijdige voertuigen aangedreven door conventionele verbrandingsmotoren en daarmee raken ze steeds meer uit de tijd. Daarom is het tijd voor de Audi Q4: de SUV met elektromotor. Maak kennis met de Q van nu!

De naam "Q4" suggereert dat het nieuwe model in de rangorde van Audi tussen de Q3 en A5 thuishoort. Maar zo simpel is het niet! Audi belooft namelijk dat de Q4 de wendbaarheid van de Q3 heeft, de bagageruimte van de Q5 en de beenruimte van de Q7. Dat is te danken aan het feit dat de Q4 geen elektrisch aangedreven versie van een bestaand model is, maar vanaf de bodem is ontworpen als elektrische auto.

Toch loopt de Q4 niet te koop met het feit dat dit een elektrische auto is. De Q4 heeft dezelfde uitstraling als de andere Q-modellen met een hoog opgetrokken neus, een hoge schouderlijn, een zelfverzekerde blik in de koplampen en natuurlijk de strakke lijnen die kenmerkend zijn voor Audi. Uniek aan de Q4 is de gesloten grille. Een elektrische auto produceert geen ongewenste warmte, dus er zijn ook geen voorzieningen nodig om dat bijproduct af te voeren. Door de grille te sluiten wordt de stroomlijn verbeterd en dat komt de actieradius en de rust in de cabine ten goede.

Ruimte

Om na te gaan of de claims van Audi over de ruimte van de Q4 waar kunnen worden gemaakt, is instappen voldoende. De ruimte voorin is uitstekend. Met volwassenen voorin resteert nog steeds meer dan voldoende hoofd- en beenruimte achterin voor nog eens twee (flinke!) volwassenen. Ook Audi's claim over de bagageruimte wordt waargemaakt. Deze is groot en diep, zodat bijvoorbeeld een golftas met driver(s) moeiteloos past.

Audi maakt deel uit van de Volkswagen Groep en gebruikt daarom ook dezelfde basis-componenten als de modellen van het moederbedrijf. Technisch gezien is de Audi Q4 grotendeels gelijk aan de Volkswagen ID.4. Het grote verschil zit in de aankleding. Terwijl de ID.4 zijn aantrekkingskracht haalt uit innovatie, kiest Audi voor een heel andere insteek. Audi pakt diezelfde techniek zo mooi mogelijk in en wil de drempel tot elektrisch rijden verlagen door de bediening vertrouwd te houden. Ondanks het feit dat veel gerecycled materiaal is gebruikt, is de ambiance in de Q4 zoals gewend van Audi: strak, smetteloos en modern.

De Q4 is (te) voorzien van alle gangbare functies op het gebied van infotainment en veiligheid. Een paar zaken vallen daarbij op. Op het moment van schrijven biedt Audi nog geen slimme spraakgestuurde assistent aan. Spraakbediening is beschikbaar, maar dit betreft vaste commando's die op een vaste volgorde dienen te worden uitgesproken. De Q4 is de eerste auto die is (te) voorzien van een audiosysteem van Sonos. Dit merk is vooral bekend als "streaming audio" specialist (muziek van Internet i.p.v. traditionele dragers) en blinkt zowel thuis als in de Audi uit in een gunstige prijs/prestatie verhouding. Verwacht geen wonderen van de geluidskwaliteit, maar wel een heel volwassen geluid tegen een eerlijke prijs.

Alhoewel alle functies zich vertrouwd laten bedienen, heeft Audi zich op één punt een sprongetje in de toekomst gepermitteerd. Dankzij een extra groot head-up display kan informatie voor de bestuurder in zijn/haar blikveld worden getoond. Volgens Audi is de van Volkswagen afkomstige software hiervoor geheel herschreven, maar in de praktijk is daar zowel in de functionaliteit als in de vormgeving weinig van te merken. De extra grote head-up display toont niet alleen de gebruikelijke snelheid, maar ook levensgrote pijlen die in het landschap lijken te zweven om aan te geven welke afslag moet worden genomen. Bij gebruik van de adaptieve cruise-control wordt onder de auto wiens snelheid wordt overgenomen een groene lijn getoond. Een probleem dat de meeste Audi's kennen is ook bij de Q4 nog niet opgelost. Bij gebruik van diezelfde adaptieve cruise-control gaat de elektronica vol op het gas bij het zien van een bord 130, terwijl dat in Nederland alleen op gezette tijden mag.

Elektrische auto

De Audi Q4 is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: als "35 e-tron", "40 e-tron" en "50 e-tron". Het verschil tussen deze uitvoeringen zit in het motorvermogen, de accu-capaciteit en in achter- of vierwielaandrijving. De testauto is een "Q4 40 e-tron" en dat staat voor een vermogen van 204 pk / 310 Nm, een 77 kWh sterke batterij en achterwielaandrijving.

Audi wil de drempel tot elektrisch rijden verlagen met een vertrouwd uiterlijk en vertrouwde bediening, maar doet dat ook met het motorkarakter. Net als iedere andere elektrische auto zet de Q4 zich geruisloos en moeiteloos in beweging, en biedt meer souplesse dan zelfs de beste verbrandingsmotor. De prestaties van de "40 e-tron" zijn prima en indien nodig is de Q4 menigeen te snel af. Echter, het venijn waarmee sommige elektrische auto's presteren ontbreekt. Die auto's laten in een keer al het vermogen als een blikseminslag los. De elektromotor van de Q4 bouwt het vermogen juist rustig op om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen.

„Gezien alle voordelen die elektrisch rijden met zich meebrengt en de geringe meerprijs die daar tegenover staat, is er met de komst van de Q4 geen reden om nog te kiezen voor een Audi met verbrandingsmotor“

Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Daarbij geldt: hoe meer de auto inhoudt, hoe meer energie wordt teruggewonnen. Audi stelt dat de Q4 in de meest extreme stand zo sterk inhoudt, dat het rempedaal overbodig wordt. Dan zou met slechts één pedaal kunnen worden gereden. In de praktijk blijkt de Q4 echter lang niet zo sterk in te houden als andere auto's, waardoor rijden met één pedaal zoveel anitciperen vereist dat het in druk verkeer bijna onmogelijk is.

Bereik en opladen

In theorie kan de "40 e-tron" 511 km afleggen op een volle batterij. Dat is gemeten in de economische modus en volgens de WLTP-norm. Tijdens de test is zowel in de economische modus gereden als in de dynamische stand. Het verschil tussen beide is groot, zowel in de reactie op het stroompedaal als in de daadkracht van het klimaatcontrole-systeem. Onder zeer gunstige weersomstandigheden (25 graden, windstil) kon 454 km op een volle accu worden afgelegd (verbruik: 17 kWh / 100 km).

Opladen kan aan het stopcontact thuis, aan een publiek laadpunt (11 kW) en bij een snellader (125 kW). De laadaansluiting zit op de meest praktische en veilige plek: rechts achterop. Dat maakt veilig in- en uitparkeren mogelijk en minimaliseert het risico op schade aan de laad-aansluiting door langsrijdend verkeer. Tijdens het laden wordt op het beeldscherm achter het stuurwiel getoond hoe lang het laden nog zal duren. Via het centrale beeldscherm kan worden ingesteld tot welk percentage de accu moet worden geladen. Dat is zinvol, want door de accu niet altijd tot 100% te laden kan de levensduur worden verlengd.

Weggedrag

Audi belooft niet alleen heel veel ruimte, maar ook wendbaarheid. Dat wordt bereikt door te kiezen voor achterwielaandrijving. Omdat er minder mechaniek tussen de voorwielen zit, kunnen deze extra ver insturen en dat zorgt voor een kleinere draaicirkel. Echter, "wendbaarheid" is meer dan alleen een draaicirkel op papier. Daarom staat de Q4 standaard op een onderstel met instelbare dempers. Afhankelijk van de situatie kan zo voor meer comfort of juist voor meer sportiviteit worden gekozen.

Ook in de dynamische modus is de Q4 geen uitgesproken scherpe of sportieve auto. Dat wil echter niet zeggen dat de Q4 niet capabel is! Mede dankzij de instelbare dempers weet de Q4 zijn hoge gewicht goed te verhullen (veel beter dan de grotere "e-tron"). Tegelijkertijd valt op dat de Q4 prima in balans is. Ondanks de lichte besturing en de hoge mate van comfort, voelt de bestuurder daarom wel dat de auto tot heel veel in staat is en dat geeft vanaf het eerste moment een groot gevoel van vertrouwen.

Conclusie

Audi introduceert de Q4: een elektrisch aangedreven SUV die een aantal grote beloften doet. Ondanks de grote batterij zou de Q4 toch dynamisch zijn. En ondanks de beperkte buitenmaten zou de Q4 zelfs meer ruimte bieden dan grotere modellen van Audi. Een test leert dat al deze beloften worden waargemaakt. De Audi Q4 is ruim, dynamisch en kan een grote afstand afleggen zonder te stoppen om bij te laden.

Elektrisch rijden biedt vele voordelen: lage energiekosten, lage afschrijving, lage onderhoudskosten, geen uitstoot, hoge mate van comfort en belastingvoordeel. Gezien alle voordelen die elektrisch rijden met zich meebrengt en de geringe meerprijs die daar tegenover staat, is er met de komst van de Q4 geen reden om nog te kiezen voor een Audi met verbrandingsmotor. De Q4 is de Q van nu!

plus Stil en comfortabel

Prima rijeigenschappen

Overtuigt met premium-kwaliteit min Karige standaard-uitrusting

Beloofde 1-pedaal rijden nauwelijks mogelijk

Adaptieve cruise-control maakt te veel fouten

