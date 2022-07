Toontje hoger

Wat de Ariya bijzonder maakt is in één oogopslag duidelijk: deze middelgrote SUV heeft een bijna futuristisch uiterlijk! Nissan heeft gekozen voor abstracte vormen en bijzondere kleuren om duidelijk te maken dat dit de SUV van de toekomst is. Bovendien is direct duidelijk dat dit een elektrisch aangedreven SUV is, want de Ariya heeft een korte neus en daarom een extra groot passagierscompartiment.

De Ariya is gedrongen, maar heeft tegelijkertijd gladde oppervlakken voor een gunstige stroomlijn. De hoge schouderlijn zorgt voor de gespierde uitstraling van een SUV. Details zoals de vloeiende lijnen, de gestroomlijnde velgen en het door LEDs omringde logo maken van de Ariya echt iets bijzonders.

Ruimte en uitrusting

De Ariya is in de hoogte gebouwd om ruimte te bieden aan batterijen in de vloer. De zit is daarom ook hoog en voor sommigen misschien zelfs te hoog. Ook in de laagste stand is de zit voorin ongebruikelijk hoog. Wanneer dan ook nog eens voor het optionele glazen panoramadak wordt gekozen, schampen lange bestuurders het dak. De ruimte achterin is uitstekend, want zelfs met een lange bestuurder voorin resteert volop beenruimte achterin. Dit alles gaat niet ten koste van de bagageruimte; ook die is flink.

De sfeer in de cabine is bijzonder, want aanvankelijk lijkt het dashboard uit één stuk te bestaan, zonder knoppen of andere bedieningselementen. Pas na het inschakelen van de auto lichten knoppen op. Deze zijn volledig vlak, maar voelen dankzij "haptische feedback" toch als fysieke knoppen wanneer ze worden ingedrukt. Zelfs de bergruimte voorin is bijzonder: onder het dashboard is een vrijwel onzichtbaar weggewerkt bergvak te vinden. Tussen de voorstoelen staat een elektrisch verstelbare middenconsole die volop bergruimte biedt.

„Met de unieke presentatie heeft Nissan een compleet nieuwe dimensie weten te geven aan een heel gewone gezinsauto“

Een beeldscherm loopt, met een kleine onderbreking achter de rand van het stuurwiel, van achter het stuurwiel tot midden op het dashboard. Hierop draait een audio-, communicatie- en navigatiesysteem met bovengemiddeld fraaie graphics. Bovendien reageert het vlot en soepel op commando's, waardoor het duidelijk tot een nieuwe generatie behoort. De kwaliteit van het audiosysteem is redelijk, niet meer dan dat. Uiteraard heeft de Ariya een internetverbinding, zodat periodiek updates kunnen worden gedownload.

Laden en bereik

De Ariya zal leverbaar worden met de keuze uit een 63 kWh en 87 kWh batterij. Deze wordt actief gekoeld of verwarmd om optimaal te kunnen presteren, snel te laden en een lange levensduur te garanderen. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de Leaf, die alleen luchtgekoeld was.

Op weg naar een snellader kan de bestuurder de batterij met een druk op de knop voorverwarmen, zodat het laden vervolgens nog sneller gaat. Bij veel andere auto's gebeurt dit automatisch op basis van de ingestelde bestemming in het navigatiesysteem. Nissan kiest voor de handmatige optie zodat de batterij ook kan worden voorverwarmd bij gebruik van navigatie op de smartphone. Goed om te weten: het nodige koelen of verwarmen voor de veiligheid gaat altijd automatisch.

Laden kan aan het stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt (met een bovengemiddeld hoge snelheid van max 22 kW) en bij een snellader (maximaal 130 kW). Ook hier is Nissan een nieuwe weg ingeslagen, want de Leaf blijft eigenwijs de Japanse "ChaDeMo"-stekker gebruiken, terwijl de rest van de wereld "CCS" als standaard heeft omarmd. De Ariya is de eerste Nissan die CCS ondersteunt.

Afhankelijk van de gekozen batterij en de aandrijving (voor- of vierwielaandrijving) heeft de Ariya een bereik van 360 tot 500 km. De praktijk leert dat een actieradius van 300 km de ideale balans vormt tussen prijs, prestaties, gewicht en bruikbaarheid. Alleen wie vaak lange ritten maakt en deze echt niet kan onderbreken om bij te laden (vaak korter dan de gemiddelde lunch) kiest voor de versie met 500 km actieradius.

Prestaties en bereik

Naast verschillende batterijen is de Ariya leverbaar met verschillende motorvermogens: 217, 242 en 306 pk. Voor deze test is gereden met de basisversie met de "zwakste" elektromotor en de batterij met de minste capaciteit (63 kWh).

Daarmee zet de Ariya zich soepel en moeiteloos in beweging. Dankzij de rust en het gemak waarmee de Ariya presteert, geeft de auto vrijwel direct het superieure gevoel dat kenmerkend is voor elektrisch rijden. In de sportstand is zelfs deze minst snelle Ariya lekker gretig, alhoewel wel voelbaar is dat de aandrijflijn een flink gewicht in beweging moet brengen. De remmen hebben geen enkele moeite met de zware SUV, want de Ariya laat zich exact en met een korte remweg tot stilstand brengen.

Nissan geeft hoog op over het "e-Pedal" waarmee met één voet gereden kan worden. Echter, het enige verschil met andere merken is dat Nissan er een mooie naam aan geeft. Door het stroompedaal los te laten houdt de Ariya in en hoe abrupter dit wordt losgelaten hoe sterker wordt geremd (en energie teruggewonnen!).

Op een uiterst eenvoudig traject en in een regio met extreem lage maximumsnelheden (Zweden) onder gunstige weersomstandigheden bedroeg het verbruik 14 kWh / 100 km. Daarmee kon het beloofde bereik eenvoudig worden gerealiseerd.

Rijeigenschappen

Als het gaat om de rijeigenschappen is de Ariya iets minder vooruitstrevend. Net als een eerdere generatie elektrische auto's kiest de Ariya voor een stug onderstel om het hoge gewicht te verhullen. Het lage en centrale zwaartepunt (vanwege de batterijen in de vloer) maakt de Ariya als vanzelf stabiel.

Omdat de Ariya is bedoeld als gezinsauto heeft Nissan niet gekozen voor een uitgesproken dynamisch of sportief karakter. De rijeigenschappen maken de Ariya comfortabel, goedmoedig en veilig.

Conclusie

Wat maakt de Nissan Ariya bijzonder? De presentatie. Elektrische motoren bieden van nature heel veel souplesse, doen hun werk in stilte en presteren moeiteloos. Dankzij de batterij in de vloer zijn bijna alle elektrische auto's stabiel. Deze voordelen gelden voor zelfs de eenvoudigste elektrische auto, dus op deze punten is weinig winst te behalen.

Daarom zit de aantrekkingskracht van de Ariya vooral in de presentatie. De Ariya is ronduit futuristisch gelijnd en vervolgens bijzonder aangekleed. Dit gaat niet ten koste van de ergonomie of de ruimte, want die zijn beide uitstekend.

Eerst maakte Nissan elektrisch rijden gewoon met de Leaf. Nu doet de fabrikant bijna het omgekeerde. Met de unieke presentatie heeft Nissan een compleet nieuwe dimensie weten te geven aan een heel gewone gezinsauto. Of om in het thema te blijven: Nissan heeft meer noten op zijn zang en zingt met de Ariya een toontje hoger.