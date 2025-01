De grootste vraag is: waarom? Waarom bouwt Lotus een SUV, een luxe terreinwagen voor recreatief gebruik, terwijl het altijd kleine, lichte, lage sportwagens heeft gebouwd? Het antwoord is: omdat er heel veel vraag is naar SUV's vanuit Amerika en het Midden Oosten. Diverse andere fabrikanten van sportwagens (Porsche, Aston Martin) en luxe auto's (Rolls Royce, Bentley) zijn Lotus voorgegaan en zagen hun verkopen verveelvoudigen na de introductie van een SUV.

Omdat Lotus dat aan zijn staat verplicht is mocht de Eletre niet zomaar een SUV zijn. Lotus mikt op de top van het segment met een zeer grote (510 cm) SUV die met agressieve en expressieve vormen tot de verbeelding spreekt. Volgens Lotus komen die wilde vormen, inclusief de elektrisch uitklappende achterspoiler, het weggedrag bovendien echt ten goede. De relatief lage bouw hint naar de familieband met de sportwagens van Lotus, terwijl de hoog opgetrokken overhang voor en achter duidelijk maken dat de Eletre zich ook in het terrein kan redden.

Ruimte

Binnenin is de Eletre een feest van uiterlijk vertoon, technische hoogstandjes en extravagante vormgeving. De Eletre is een functionele gezinsauto met zowel voor als achterin meer dan voldoende ruimte. Ondanks de hoge bouw heeft de Eletre een relatief lage zit en een heerlijk in de hand liggen stuurwiel, voor het echte sportwagen-gevoel. Let op dat de fraaie oplopende schouderlijn achterin voor minder goed zicht naar buiten zorgt.

De bagageruimte is groot en onder de motorkap is een tweede bergruimte te vinden. Wat de Lotus bijzonder maakt, is de presentatie. Het dashboard heeft dezelfde wilde en hoekige vormen als de buitenkant van de auto, maar nu afgewisseld met prachtige stoffen en slanke beeldschermen. Zelfs de portieren zijn ware kunststukjes met fraai gestileerde luidsprekers en haarscherpe beeldschermen voor de digitale spiegels (beter voor de stroomlijn, geen kans op verblinding bij rijden in het donker).

Uitrusting

Achter het stuurwiel is een elegant beeldscherm te vinden dat dankzij de slimme indeling toch alle informatie toont die nodig is (de rest wordt getoond op een groot head-up display). Het beeldscherm loopt, met een kleine onderbreking, door tot voor de passagiersstoel. Het rechter beeldscherm toont gegevens van bijvoorbeeld het infotainment-systeem.

„de Eletre laat zich als een alledaagse auto ontspannen rijden, maar is indien gewenst opwindend, opzwepend, opdringerig en intens zoals een Lotus zou moeten zijn“

Ook het infotainment-systeem is bijzonder, want Lotus zet maximaal in op online functionaliteit met een slimme assistent en updates via internet. Wellicht is Lotus hier misschien iets te ambitieus, want tijdens de test vielen de afstandsbediening en de verbinding met de Lotus-server uit. Bovendien worden de Nederlandse instructies met zo'n sterke Engelse tongval uitgesproken, dat ze nauwelijks zijn te verstaan. Vooralsnog is het infotainment-systeem daarom niet beter dan een soortgelijk systeem op een smartphone (aan te sluiten via USB-C). Voor het audiosysteem heeft Lotus de hulp ingeroepen van Kef om tot een onberispelijke klank te komen.

De Eletre is bedoeld als echte rijdersauto, maar Lotus weet ook dat het dagelijkse woon-werkverkeer weinig opwindend is. Daarom heeft de Eletre alle sensoren en bijbehorende rekenkracht om zelf te rijden (op "level 3") wanneer de software en wetgeving daar klaar voor zijn. Op dit moment is merkbaar dat de Eletre goed verkeersinzicht heeft en de huidige assistenten daarom betrouwbaar en soepel werken.

Elektrische auto

Om van een auto een sportwagen te maken, moet de verhouding van paardenkrachten tot gewicht gunstig zijn. Voorheen deed Lotus dat door relatief kleine en lichte auto's te bouwen, zodat zelfs een bescheiden motor al oppermachtig is. Met de grote en elektrische Eletre is er maar een mogelijkheid: heel veel elektromotoren heel veel vermogen laten leveren uit een heel grote batterij. In de vloer is daarom een batterij te vinden met een capaciteit van 122 kWh (!).

Die voedt elektromotoren die in de hier gereden "Eletre S" samen 612 pk / 710 Nm leveren (het topmodel "Eletre R" is zelfs goed voor 918 pk / 985 Nm). Lotus zet dat vermogen niet in voor souplesse en bouwt het vermogen niet kalm op om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen. Wie een Lotus koopt houdt van autorijden en dus levert de Eletre S zijn vermogen graag, gretig en enthousiast. En zo hoort het! Wanneer de situatie het ook maar even toelaat, schiet deze gigant er vandoor met een venijn dat alleen aan elektrische auto's is voorbehouden. Op toeren komen is niet nodig, de Eletre is altijd alert en heeft altijd een lawine aan vermogen paraat. Wanneer het stroompedaal vol wordt ingetrapt, is zelfs voelbaar dat de vierwielaandrijving alles moet inzetten om wielspin te voorkomen. Alleen in de zogenaamde "range mode" is de reactie op het stroompedaal iets terughoudend en in druk verkeer kan dat prettig zijn.

Actieradius, verbruik en opladen

Omdat de Eletre opdringerig en agressief is (en dat is hier positief bedoeld), is het verbruik fors. Lotus belooft een energieverbruik van 23 kWh per 100 km en dat werd tijdens de test ook gerealiseerd. De actieradius bedraagt daarmee net geen 500 km en dat is gemiddeld voor een elektrische auto van deze omvang.

In theorie is de Eletre een kampioen in snelladen, maar in de praktijk blijkt dat daarvoor wel aan de nodige voorwaarden moet worden voldaan. Alleen wanneer de batterij de tijd krijgt om voor te verwarmen en de snellader 400 kW aan 800 volt kan leveren, kan de Eletre ook met bijna 400 kW opladen. Tijdens een test met een niet voorverwarmde accu bedroeg de laadsnelheid 120 kW, hetgeen vanaf zo'n 60% lading daalde naar 100 kW. Dat zijn nog steeds uitstekende waarden, maar het laat zien dat de pieksnelheid alleen onder ideale omstandigheden wordt gerealiseerd.

Weggedrag

Elektrische motoren heel veel vermogen laten leveren, is veel eenvoudiger dan verbrandingsmotoren veel vermogen te laten leveren. De Eletre is weliswaar agressiever dan andere elektrische auto's, maar uniek zijn de prestaties niet. Daarom gaat Lotus een stap verder met het weggedrag. Dankzij luchtvering kan de rijhoogte worden aangepast (hoog in het terrein, laag op de snelweg) en kan worden gekozen voor een comfortabel of juist stug onderstel. Helaas functioneerde de luchtvering in de testauto met krakende en kreunende geluiden, maar de effectiviteit was er niet minder op.

In het dagelijkse verkeer is de Eletre comfortabel en communicatief. Dat laatste vraagt enige gewenning, want iedere vezel van het mechaniek is voelbaar in de besturing en dat is ongebruikelijk. In het terrein biedt de Eletre extra bodemvrijheid en dankzij de langere veerwegen ook extra comfort. En in de sportstand... is de Eletre de meest dynamische SUV, elektrisch en niet elektrisch, die de redactie tot nu toe heeft getest! Dan is het alsof de Eletre al het gewicht van zich afgooit en gedraagt deze gigant zich als een kleine sportcoupé.

Conclusie

Valt Lotus van het geloof en is lichter niet langer beter? Nee, een kleine en lichte auto blijft geschikter als sportwagen. Echter, de kopers vragen om SUV's en de markt beweegt zich naar elektrische auto's. Daarom biedt ook Lotus nu een elektrisch aangedreven SUV aan. Om er een echte Lotus van te maken kiest de Brits / Chinese fabrikant voor een extravagant ontwerp, zowel van binnen als van buiten. Het gevoel van exclusiviteit is daarom minstens zo sterk als voorheen.

Bovendien is de Eletre de best sturende SUV die de redactie tot nu toe heeft getest. Tenminste, als het om dynamiek gaat. Op het gebied van comfort en off-road rijden is de Eletre goed, maar geen kampioen. En daarmee is het doel bereikt: de Eletre laat zich als een alledaagse auto ontspannen rijden, maar is indien gewenst opwindend, opzwepend, opdringerig en intens zoals een Lotus zou moeten zijn.

Dan resteert nog één vraag: is de Eletre een "hypercar"? Nee, die term is overdreven. Afgaande op de specificaties op papier en de prestaties tijdens de proefrit is de Eletre S niet uitzonderlijk. Wat de Eletre bijzonder maakt, is dat het een echte Lotus is en dat zou genoeg moeten zeggen. Helder toch?