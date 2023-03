Op grote voet

Als er iets over de vormgeving moet worden gezegd, dan is het dat de kleur belangrijk is. Wanneer licht en donker elkaar afwisselen worden grote oppervlakken gebroken en is de iX in plaats van alleen "enorm" ook innovatief. Desondanks blijft de iX een echte gigant die overduidelijk voor de Amerikaanse markt bedoeld is.

Ruimte

De vormgeving van het interieur is minstens zo baanbrekend als die van het exterieur. Opnieuw zetten rechte lijnen en scherpe hoeken de toon. Dat gaat zo ver dat zelfs het stuur niet rond, maar hoekig is (en dat ligt niet echt prettig in de hand). Een minimalistische opzet zorgt samen met bijzondere materialen (vegan leder afgewisseld met stof) en kleuren voor een futuristische sfeer. Alhoewel de iX niet de allerlangste SUV in zijn segment is, is de wielbasis wel uitzonderlijk lang en dat zorgt voor heel veel binnenruimte. Slechts één ding is klein aan de iX en dat is het dashboardkastje; dat is met het instructieboekje en enkele paperassen vol!

De bestuurder ervaart de iX als groot en machtig vanwege de hoge zit, het zicht op de motorkap en de riant bemeten voorstoelen. Zelfs de stoelen hebben rechte vormen en zien er uit als kuipstoelen. Desondanks zijn ze opmerkelijk comfortabel, zelfs op de lange afstand. De bestuurder kijkt op een licht gebogen beeldscherm dat van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard doorloopt. BMW geeft hoog op over dit "curved display", maar in feite is het lang niet zo sterk gebogen als een soortgelijke monitor voor de PC en daarom is het meer een "gimmick" dan een effectieve manier om de ogen rust te geven.

Uitrusting

Op het beeldscherm draait BMW's eigen besturingssysteem dat zowel positief als negatief werd ervaren. Positief is het startscherm met grote panelen voor veelgebruikte functies, die daardoor eenvoudig kunnen worden geactiveerd. Om het echter naar eigen hand te zetten moet de gebruiker menu's in duiken die zich bedienen van onhandig kleine icons (alleen veilig te bedienen in een stilstaande auto) en een overvloed aan opties. Een letterlijk en figuurlijk positieve noot gaat uit naar het Bowers & Wilkins "Diamond" audiosysteem. Het geluid hiervan is snaarstrak, prachtig over de ruimte verdeeld en uitzonderlijk helder. De klankkleur is iets commerciëler dan die van high-end audiosystemen van andere merken en zal daarom een grotere doelgroep weten aan te spreken.

Om instructies van het navigatiesysteem te verduidelijken wordt gebruik gemaakt van "augmented reality". Beeld van een camera achter de voorruit wordt getoond op het centrale beeldscherm, waar vervolgens driedimensionale pijlen overheen worden geprojecteerd die exact aanwijzen welke afslag moet worden genomen. Dat is heel mooi, maar andere merken doen datzelfde met de head-up display en dat is nog effectiever. Het head-up display van de iX wordt alleen voor standaardfuncties gebruikt. De spraakgestuurde "slimme assistent" is duidelijk van een voorgaande generatie en blijft achter bij die van de belangrijkste concurrenten.

Met het oog op toekomstige zelfrijdende functies is de iX voorzien van een arsenaal aan camera's en sensoren. Die worden vooralsnog alleen gebruikt om de bestuurder te assisteren bij het rijden en manoeuvreren. Tijdens parkeren zijn de camera's geen overbodige luxe en tonen hulplijnen zelfs of de auto door een opening (i.e. garagedeur) past.

Met het optionele "Laserlight" is de lichtopbrengst ondanks de kleine koplampen opmerkelijk goed. En als het over licht gaat: de iX heeft lichtstrips onder de zijruiten die met kleuren communiceren. Zo kleuren ze groen bij het ontgrendelen van de auto en rood bij het vergrendelen. Echter: gevoelsmatig kan hier veel meer mee. Waarom geven ze niet aan of zich een object in de dodehoek bevindt of kleuren ze groen bij het naderen van een afslag?

Elektrische auto

De iX biedt de keuze uit verschillende batterijen en motoren voor uiteenlopende prestaties en bereik. De testauto is een "xDrive 40" en dat is het instapmodel. Toch blijkt dat alleen uit de capaciteit van de accu: 71 kWh (105 kWh voor de andere uitvoeringen). De actieradius is daarom bescheiden: 397 km volgens de WLTP-norm en 353 km tijdens deze test onder ongunstige weersomstandigheden en met de optionele 22 inch velgen. Laden deed de testauto bij een snellader aanvankelijk met 140 kW. Toen de batterij zo'n 40% was geladen viel dat terug naar 100 kW. Dat zijn nette waarden, maar zeker geen records. Let op dat de meegeleverde laadkabel "schutkleur" grijs is; daar gaan mensen over struikelen.

Als het om de prestaties gaat is de "xDrive 40" allesbehalve bescheiden. Het motorvermogen van 326 pk is niet spectaculair voor een auto van deze omvang, het koppel van 630 Nm is dat wel, zeker omdat dat direct beschikbaar is. De "xDrive 40" zet zich daarom groots en moeiteloos in beweging. Vervolgens is een voorzichtige beweging van de rechtervoet al voldoende voor een machtige versnelling, ook als de snelheid al hoog ligt. Cartooneske acceleraties waarbij de hoofden van de inzittenden tegen de hoofdsteunen worden gedrukt blijven uit (daar is de "M60"-uitvoering voor), maar het prestatieniveau is veruit superieur aan dat van een verbrandingsmotor. Bovendien zijn de rijgeluiden onder alle omstandigheden minimaal en dat geeft een enorm gevoel van superioriteit boven een auto die briest en brult om dezelfde prestaties neer te zetten. Tip: schakel de kunstmatige rijgeluiden van "BMW IconicSounds Electric" zo snel mogelijk uit, dat is een aanfluiting.

„ja, de iX leeft op grote voet, maar geeft daar grootste kwaliteiten voor terug“

De iX geeft de bestuurder de vrijheid om zelf te kiezen hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal. Dat varieert van rijden met één pedaal tot vol automatisch inhouden op basis van de situatie. Dat eerste is prettig in de stad, het tweede op de snelweg.

Weggedrag

Met elektrische aandrijving is (vrijwel) iedere auto sterk, stil en snel. Het verschil in karakter moet daarom van het weggedrag komen. Daarom heeft BMW alles uit de kast gehaald voor de iX. Zo is de testauto voorzien van luchtvering en een meesturende achteras. Toch valt aanvankelijk alleen op hoe groot de iX is. In de stad wordt de volledige breedte van de rijstrook gebruikt en zijn slordig geparkeerde auto's al een probleem. Parkeergarages zijn een grotere uitdaging dan het terrein, want dankzij vierwielaandrijving en een variabele rijhoogte redt de iX zich ook buiten de gebaande paden.

Wanneer de iX de ruimte krijgt, valt op dat de iX nooit uitgesproken dynamisch is, maar juist extreem lineair. Dat betekent dat het karakter onder uiteenlopende omstandigheden gelijk blijft. Zonder terug te vallen op een hard onderstel of zware besturing is de wegligging uitstekend en heeft de bestuurder volop feedback in de besturing. Toch blijft de iX zelfs in snelle bochten uitgesproken rustig en weigert deze reus over te hellen. Daarom lijken G-krachten minder dan met andere auto's in dezelfde bocht (hetgeen natuurkundig onmogelijk is). Omgekeerd is de iX comfortabel, zonder boven het wegdek te zweven.

Het resulteert uiteindelijk in een hartslag verlagend, superieur en groots gevoel en zo hoort het bij een topmodel.

Conclusie

De BMX iX is een reusachtige elektrische auto die zich bedient van controversiële vormgeving. Alles aan de iX is groot en juist de vormgeving moet dat maskeren. Dat lukt echter alleen met een lichte lakkleur in combinatie met donkere accenten. Dankzij de enorme buitenmaten is de binnenruimte riant.

De proefrit leert echter dat de iX veel meer kwaliteiten heeft! Naast de innovatieve vormgeving biedt de iX ook vernieuwende ergonomie en dat maakt het dagelijks leven makkelijker. Aan de aandrijflijn is merkbaar dat BMW al vroeg begon met elektrische auto's en nu een voorsprong heeft op fabrikanten die net beginnen. Dat blijkt allereerst uit de uitgekiende balans tussen actieradius, prestaties en prijs van de hier gereden "xDrive 40". Daarnaast benut BMW alle voordelen van elektrisch rijden met brutaal snelle acceleratie, een fluisterstil interieur en flexibele instellingen voor het terugwinnen van energie. Het weggedrag is samen te vatten als stabiel en tegelijkertijd uiterst comfortabel.

Kortom: ja, de iX leeft op grote voet, maar geeft daar grootste kwaliteiten voor terug.

plus Superieur gevoel

Innovatief concept

Uitmuntend weggedrag min Belachelijke IconicSounds

Onhandelbaar groot in de stad

Onhandig klein dashboardkastje