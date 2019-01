Autotest | SUV's staan in het middelpunt van de belangstelling. Sports Utility Vehicles zijn ruim, functioneel en veelzijdig. De stoere uitstraling maakt ze ook nog eens begeerlijk. En dus heeft vrijwel ieder merk wel een SUV in het programma. Zelfs het exclusieve Maserati introduceert nu een SUV: de Levante. Biedt Maserati echt meerwaarde aan de SUV, of is het vooral imago?

Wat een aandacht! De testrit is nog niet eens begonnen of mensen draaien al nieuwsgierig om de testauto heen. Autokenners hebben de Levante misschien niet eerder in het echt gezien, maar proberen elkaar desondanks af te troeven door alle specificaties uit het hoofd op te noemen. Buitenstaanders herkennen zelfs het logo niet, maar voelen toch aan dat dit geen doorsnee auto is.

Dat de Levante zo'n indruk maakt, is onder andere te danken aan de geslaagde vormgeving. Veel autofabrikanten hebben een huisstijl ontwikkeld en passen die op alle modellen toe. Dat werkt prima voor sedans, hatchbacks en stationcars. Maar wanneer diezelfde huisstijl op een SUV wordt toegepast, is het eindproduct uit verhouding met als resultaat een weinig harmonieuze en veelal lompe auto.

Bij de Levante "kloppen" alle verhoudingen juist perfect. Daarbij is de neus niet stomp, maar spits en gestroomlijnd. De enorme grille (met daarachter duidelijk zichtbaar de actieve lamellen om de aerodynamica te verbeteren) maakt indruk, terwijl de koplampen een venijnige blik hebben. De grote breedstralers daaronder geven de Levante zelfs een ronduit gemene uitstraling. Zoals later zou blijken heeft dat effect. In de praktijk gaat alles en iedereen opzij voor de Levante, alleen een ambulance met sirene dwingt meer respect af van het overige verkeer.

Ruimte

Binnenin weet de Italiaanse fabrikant ook een eigen draai aan het concept SUV te geven. De zit is relatief diep, terwijl het dashboard hoog is. Het stuurwiel is bijzonder groot en de bestuurder heeft zicht op de motorkap. Daardoor voelt de Levante groot en machtig. Tegelijkertijd is het koetswerk overzichtelijk, waardoor dit geen intimiderende auto is om te rijden. En dat is nog wel eens anders met SUV's van deze omvang (>5 meter).

De ruimte voorin is goed, maar niet bijzonder. De beenruimte achterin is matig. Bovendien hebben de voorstoelen een harde achterzijde, die hinderlijk tegen de knieën van de achterpassagiers drukt. De bagageruimte meet 580 liter. Dat is gemiddeld voor een auto van deze omvang, maar in absolute zin enorm.

Zoals mag worden verwacht van een Italiaan is het interieur niet smetteloos of strak, maar juist een explosie van klassieke materialen, sierdelen en alles wat de vormgevers maar konden vinden om indruk te maken. De testauto is voorzien van ivoorwit lederen bekleding met houtinleg op het dashboard. Het dak en de raamstijlen zijn bekleed met donker alcantara. Maserati gaat niet mee in de trend om knoppen te vervangen door beeldschermen en pakt juist uit met een arsenaal aan hendels en knoppen. Van het deurpaneel via het stuurwiel tot de middentunnel en natuurlijk op het dashboard, overal zijn bedieningselementen te vinden. Gelukkig is de indeling ervan logisch en zijn de symbolen goed gekozen, waardoor de werking snel duidelijk is. Ook de klokken zijn niet vervangen door een beeldscherm. In plaats daarvan heeft deze SUV twee grote, diepe, ronde klokken zoals in een klassieke sportwagen.

Techniek

Het wil allemaal niet zeggen dat de Levante achterloopt op het gebied van techniek. Het is alleen anders verpakt. De Levante heeft een keurig verzorgd infotainmentsysteem, inclusief ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. De graphics zijn relatief eenvoudig voor een merk dat zoveel nadruk legt op uiterlijk vertoon, maar alles functioneert zoals het hoort.

De reden om juist nu te rijden met de Levante, is de laatste generatie van semi-zelfrijdende functies. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met Bosch en dat is bijzonder, want deze toeleverancier beperkt zich meestal tot die functie: alleen toeleveren. In het geval van Maserati zijn beide bedrijven een samenwerking aangegaan. Dit levert Maserati toegang tot geavanceerde elektronica, terwijl Bosch nieuwe kennis in huis haalt uit de autosport.

Wanneer het gaat om rijhulp-systemen, is hier nog weinig van te merken. De Levante kan zelf afstand houden tot de voorligger en kan zelf binnen de lijnen op het wegdek blijven. Deze laatste functie beperkt zich niet tot terugsturen wanneer de belijning wordt geraakt; de computer houdt de auto actief in het midden van de rijstrook. Ook filerijden doet de Levante voorbeeldig.

Rijeigenschappen

Als het gaat om actieve veiligheid bewijst Maserati een rasechte sportwagenfabrikant te zijn. De anti-slip regeling biedt veel meer vrijheid dan bij soortgelijke auto's van andere merken. Bij de lichtste provocatie danst en giert deze grote SUV! Het kan natuurlijk allemaal veel subtieler, maar dit speelse karakter maakt de Levante tot een echte Maserati.

Dankzij variabele demping is de Levante naar keuze groot en machtig, maar net zo goed dynamisch en uitdagend. In dat laatste geval voelt de auto nog steeds merkbaar groot, maar absoluut niet zwaarlijvig. Maserati stelt dat de Levante ook zijn mannetje staat in het terrein, maar tijdens de korte perspresentatie waarop dit verslag is gebaseerd was er geen gelegenheid om dat uit te proberen.

Benzine

De Levante is leverbaar met twee krachtbronnen: een zescilinder diesel- en een zescilinder benzinemotor. Die laatste levert afhankelijk van de gekozen uitvoering 350 of 430 pk. Voor deze test is gereden met de sterkste variant. Die produceert zo'n monsterlijk geluid bij het starten, dat menigeen zou zweren dat het een achtcilinder is. Bij Maserati draait het om de beleving en dus grijpt de elektronica iedere kans aan om te brullen, te gorgelen en te knallen; zelfs wanneer kalm wordt gereden. Tegelijkertijd behoudt de Levante een zekere waardigheid, waardoor de Levante niet ordinair is als een luide Amerikaan.

De "Levante S" reageert vlot op het gaspedaal en zelfs wanneer kalm wordt gereden is voelbaar dat op de achtergrond een enorm vermogen paraat staat. Wanneer dat vermogen wordt losgelaten, is merkbaar dat dit een grote, zware en hoge SUV is. De V6 is weliswaar machtig, maar heeft geen enkele overmacht. De prestaties zijn zonder enige twijfel goed (0 - 100 km/u in 5.2 seconden, topsnelheid 264 km/u), maar concurrenten van minder exotische merken halen uit een soortgelijk vermogen nog betere prestaties. Die auto's zijn echter zo geperfectioneerd en gepolijst dat de sensatie veel minder is. Op papier moet Maserati de voornamelijk Duitse concurrenten voor laten gaan, maar als het om de ervaring gaat wint deze flamboyante Italiaan altijd.

Diesel

Wie kiest voor een dieselmotor wordt door Maserati getrakteerd op het diepste, volste en meest spectaculaire geluid ooit uit een zelfontbrander. Dat wil zeggen: zolang de sport-modus is geactiveerd. Wanneer de sport-stand niet is ingeschakeld, heeft de Levante diesel een relatief beschaafd uitlaatgeluid.

De 3.0 liter zescilinder dieselmotor levert 275 pk / 600 Nm en moet daarmee, net als de benzinemotor, vechten tegen het zware koetswerk. De dieselmotor maakt echter minder makkelijk toeren en heeft simpelweg minder vermogen voor handen, waardoor de strijd nog minder makkelijk wordt gewonnen. Wederom geldt dat de Levante snel is voor een diesel SUV, maar niet uitgesproken sportief. Bovendien ontbreekt het spektakel dat de benzinemotor wel levert. De diesel is daarentegen uitgesproken stil. Op de snelweg zijn geluiden van de banden en rijwind vrijwel onhoorbaar en resteert alleen een diepe, tevreden spinnende grondtoon van de krachtbron.

Conclusie

Biedt de Maserati Levante meer dan alleen imago? Ja en nee. De Levante is grofweg even ruim, praktisch en modern als alle tegenstrevers. Afgaande op de functionaliteit is deze Maserati niet minder verstandig dan een SUV van een conventioneel merk.

Het imago wordt kracht bijgezet door uitgesproken sportieve rijeigenschappen. Op papier is de Levante niet sneller dan snelle SUV's van andere merken. In de praktijk is het verschil juist enorm, want de Levante heeft een ongekend gevoel voor drama en maakt overal een show van. Daar geniet niet alleen de bestuurder van, want waar de Levante ook gaat scoort de auto bewonderende blikken. Wie graag in het middelpunt van de belangstelling staat, voelt zich daarom helemaal thuis in de Levante.