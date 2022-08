Het oude ambacht

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het nodig om specifieker te zijn over welke Land Cruiser het precies gaat. Toyota levert namelijk verschillende Land Cruisers voor verschillende delen van de wereld. Er is nog steeds een echt werkpaard dat bedoeld is voor Afrika en Zuid-Amerika. Daarnaast is er een luxe versie met V8 benzinemotor die is gericht op regio's die geen milieu dan wel geen milieubeleid hebben, zoals Amerika en het Midden-Oosten

De Land Cruiser voor Nederland houdt het midden tussen de spartaanse en de luxe versie. De Europese versie heeft vrijwel alle luxe van de V8, maar wordt aangedreven door een viercilinder diesel. Gezien de enorme belastingdruk (en uitstoot) die dit veroorzaakt had Toyota juist hier het verschil kunnen maken door hybridetechniek in te zetten, maar daar heeft de fabrikant niet voor gekozen. De prijslijst begint daarom bij dik 100.000 euro en daarvan mag men wel wat verwachten!

Ruimte

De Land Cruiser is daarom een terreinwagen met royale afmetingen. De Land Cruiser valt in de categorie van de Audi Q7, Mercedes-Benz GLE en Volvo XC90. Het grote verschil is dat dat SUV's (Sports Utility Vehciles) zijn en dat de Land Cruiser een pure terreinwagen is. Dat is merkbaar in de opzet met een ladderchassis, de enorme in- en uitloophoeken (31 graden voor, 25 graden achter) alsmede de forse bodemvrijheid (21 cm, met 70 cm doorwaaddiepte).

Tegenover het ruige exterieur staat een uiterst luxueus en daarom bijna ongepast interieur. Ongepast, omdat de vloer is bekleed met zachte matten, het dashboard is uitgevoerd in lichte kleuren en de stoelen zijn bekleed met crème-kleurig leder. Het geringste avontuur zal daar zijn sporen op nalaten! Afgezien van dat probleem, biedt de cabine van de Land Cruiser weelde aan maximaal zeven personen (afhankelijk van de gekozen uitvoering). De opzet is ruim, waarbij de bestuurder en bijrijder uitgesproken hoog zitten op royaal bemeten stoelen met veel verstelmogelijkheden. Ook de ruimte op de achterbank laat weinig te wensen over en met onder andere airconditioning achterin laat het ook comfort op de tweede zitrij weinig te wensen over.

De optionele tweede achterbank wordt in twee stappen uitgeklapt: eerst worden de rugleuningen rechtop gezet, daarna schuiven de zittingen op hun plaats. Plaatsnemen op de derde zitrij vereist een aardige klim en zoals bij de meeste auto's in dit segment is de ruimte alleen voldoende voor zeer kleine personen. Met de derde zitrij in gebruik is de bagageruimte nihil. Let op dat Toyota niet voorziet in een bergvak voor de oprolbare hoedenplank, die moet dus achterblijven.

De bagageruimte wordt bereikt middels een achterklep die niet omhoog, maar zijwaarts scharniert. In de regel wordt voor deze constructie gekozen als een auto is voorzien van een reservewiel op de achterklep. Immers, anders is de achterklep te zwaar is om omhoog te bewegen. Echter, de Land Cruiser heeft het reservewiel onder de auto. Omdat een zijwaarts openende achterklep veel meer ruimte rondom de auto vereist, kan worden volstaan door alleen de achterruit te openen. Da's een mooie compensatie!

„Waar de gemiddelde SUV al een hele uitdaging heeft, rijdt de Land Cruiser met een grip en zelfverzekerd gevoel door alsof het pas gelegd asfalt betreft“

De Land Cruiser is in zekere zin het topmodel van Toyota en daarom voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft. Dankzij de aanpassingen voor modeljaar 2022 behoren daartoe ook een modern infotainment-systeem met een aardig klinkend JBL audiosysteem en ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. In plaats van eenvoudige bekerhouders is tussen de voorstoelen een heuse koelbox te vinden met daarin uitsparingen voor flessen en blikjes. Achterin de testauto is een 220 volt stopcontact te vinden. Ook handig!

Openbare weg

De 2.8 liter dieselmotor zonder enige vorm van elektrische assistentie is goed voor een bescheiden 204 pk vermogen, maar een reusachtige 500 Nm aan koppel. Die combinatie geeft de Land Cruiser weinig levendigheid en heel veel souplesse. Dit is precies wat nodig is voor een auto die wordt ingezet om zware aanhangers (tot 3.000 kg) te trekken of extreme hellingen te beklimmen.

Vanwege de hoge zit en de stille motor is het gevoel van snelheid gering. Op de openbare weg lijkt de "Land Cruiser 2.8 D-4D" matig te presteren, maar in feite is deze kolos bedrieglijk snel. Wie de snelheidsmeter niet voldoende in de gaten houdt, kan zomaar veel te hard rijden! Goed om te weten: voor een auto met dit gewicht is het remvermogen prima. Vanwege het hoge gewicht en dito bouw met louter conventionele aandrijving is het verbruik niet mals: de testrit, inclusief off-road rijden, kostte 7.7 liter diesel per 100 km.

Veel SUV's in dit segment zijn voorzien van luchtvering, waarmee het onderstel kan worden aangepast aan gebruik op de openbare weg of juist in het terrein. Omdat de Land Cruiser een pure terreinwagen is, is de rijhoogte niet variabel. De standaard hoogte is grofweg gelijk aan de hoogste stand van de tegenstrevers. Vanwege de lange en zachte veerwegen, helt de Land Cruiser in de bocht nadrukkelijk over. Om te voorkomen dat de auto onbedoeld uit balans wordt gebracht, is de besturing zeer indirect. Op de snelweg kan het stuurwiel straffeloos enkele centimeters worden bewogen, terwijl de Land Cruiser voorbeeldig rechtdoor blijft rijden.

Terrein

Wat op de verharde weg een nadeel is, is in het terrein juist een voordeel. Dit is waar deze auto voor is gemaakt en dit is waar de Land Cruiser schittert! Zelfs zonder gebruik te maken van de vele hulpmiddelen voor off-road rijden komt de Land Cruiser al heel ver in het terrein. Waar de gemiddelde SUV al een hele uitdaging heeft, rijdt de Land Cruiser met een grip en zelfverzekerd gevoel door alsof het pas gelegd asfalt betreft! Dat gevoel wordt versterkt dankzij het zachte onderstel, want hobbels en kuilen komen daardoor minder hard aan.

Wanneer het terrein lastiger wordt, biedt de Land Cruiser een heel arsenaal aan hulpmiddelen. De vierwielaandrijving wordt aangevuld door zogenaamde "diff locks", waarmee de verbinding tussen de voor- en achteras als wel het linker als rechter achterwiel permanent kan worden gemaakt. In de regel gaat het meeste motorvermogen naar het wiel met de minste weerstand, maar als dat wiel in het terrein in de lucht hangt of in de modder staat zou de auto tot stilstand komen. Difflocks voorkomen dat. Daarnaast is lage gearing beschikbaar, hetgeen kan worden gezien als een set extra versnellingen onder het eerste verzet. Hiermee is de Land Cruiser heel traag, maar wel extreem sterk.

De Land Cruiser heeft kant-en-klare programma's om de elektronica in te zetten voor een bepaald type terrein. Het rijden door zand of modder komt daarom niet alleen voor rekening van het mecahniek en het talent van de bestuurder; de computer maakt terreinrijden nog makkelijker.

Daarnaast is hulp voor waden en kruipen beschikbaar. Vooral het laatste komt van pas bij het beklimmen of afdalen van onwaarschijnlijk steile hellingen. Een draaiknop op het dashboard doet dan dienst als tweede gaspedaal, omdat daarmee de kruipsnelheid kan worden begrensd. Dankzij het hoekige koetswerk en de lekker grote spiegels is het koetswerk goed te overzien. Maar om het kruipen door het terrein nog makkelijker te maken zijn camera's rondom beschikbaar. Over dit beeld wordt bovendien een hellingshoekindicator getoond, zodat de bestuurder binnen de grenzen van de auto blijft. Maar wees gerust: die worden in de praktijk zelden bereikt!

Conclusie

Is er anno 2022 nog ruimte voor de Toyota Land Cruiser. Ja, maar die ruimte wordt wel steeds kleiner. SUV's danken hun populariteit aan hun veelzijdigheid, terwijl de Land Cruiser een echte specialist is. De Land Cruiser is op de openbare weg daarom in het nadeel. Omdat het onderstel volledig is afgestemd op gebruik in het terrein helt de Land Cruiser nadrukkelijk over en vraagt de auto een aangepaste rijstijl.

Zodra een aanhanger wordt getrokken, worden de rollen omgedraaid. Wat voor een SUV een zware last is, is voor de Land Cruiser geen enkel probleem. En wanneer het asfalt wordt verruild voor het terrein zijn de verschillen nog duidelijker. Moderne SUV's kunnen zich dankzij slimme elektronica aardig redden in het terrein. De Land Cruiser biedt diezelfde elektronica, maar vult dat aan met traditioneel mechaniek en komt daarmee nog verder. De Land Cruiser is daarom als een oud ambacht: er is steeds minder vraag naar, maar wie het nodig heeft kiest voor die laatste overgebleven specialist.