Autotest | Wat is het topmodel van Volkswagen? De luxe zakenauto, de Passat? Of misschien de oogstrelende variant op de Passat, de Arteon? Voor ieder automerk geldt: het topmodel is het grootste, snelste, spannendste en vooruitstrevendste model. Voor Volkswagen zou dat logischerwijs de Touareg zijn. Maar.... dat is toch een terreinwagen?

Ooit waren terreinwagens doelgerichte en onoverwinnelijke machines. Het draaide niet om luxe of ruimte, maar puur om functionaliteit. Met de komst van de SUV, de Sports Utility Vehicle, werd die functionaliteit gecombineerd met de luxe van een personenauto. Op die manier kon iedereen op avontuur, maar dan in alle luxe en comfort.

Al snel bleek dat de luxe en het comfort op prijs werden gesteld, maar de auto's werden nauwelijks gebruikt om terrein te rijden. Het avontuur werd beperkt tot een avontuurlijke uitstraling; om indruk te maken op de buren. Autofabrikanten leggen daarom steeds meer de nadruk op het comfort, ten koste van de mogelijkheden in het terrein.

En dat geldt ook voor de derde generatie van de Touareg! De Touareg 2018 oogt meer als een uit zijn krachten gegroeide stationcar dan als een terreinauto. In- en uitloophoeken of bodemvrijheid stonden niet langer centraal bij het ontwerp van de Touareg. En in plaats van een stoere aanblik heeft de Touareg nu de strakke, tijdloze uitstraling die kenmerkend is voor de huidige generatie Volkswagens. Het is de enorme omvang die de Touareg een onverzettelijke en zelfverzekerde uitstraling geeft.

Ruimte

Stap in en het is definitief gedaan met iedere hint naar een terreinauto. Binnenin is de Touareg groots en luxueus. Het interieur van de testauto is uitgevoerd met ruw hout op het dashboard en cognac-kleurig leder op de royaal bemeten stoelen. Zowel voor- als achterin is de ruimte riant, maar de Touareg blijft achter bij het topmodel van weleer: de Volkswagen Phaeton. Dat was een echte limousine, terwijl de Touareg een SUV is met een hoge zit en een uitstekend overzicht over het verkeer.

De Touareg is de eerste Volkswagen die is voorzien van de zogenaamde "Innovision Cockpit". Dit bestaat uit twee beeldschermen. Een 12 inch beeldscherm achter het stuurwiel neemt de rol van de klokken over, terwijl een 15 inch beeldscherm centraal op het dashboard de meeste knoppen overbodig maakt. Het grootste voordeel hiervan is, dat de bestuurder kan kiezen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Alhoewel de "Innovision Cockpit" nieuw is voor Volkswagen, vervangen vele merken analoge klokken en knoppen ook door beeldschermen. Volkswagen onderscheidt zich door bovengemiddeld grote beeldschermen te gebruiken en ook nog eens voor een bovengemiddeld logische presentatie te kiezen. Daarom is de informatie sneller, makkelijker en dus veiliger af te lezen.

Als het gaat om audio-, communicatie en navigatie voorziet Volkswagen in een Internet-verbinding (plus mobiele WLAN hotspot) om gegevens aan te vullen of actueel te houden. Wanneer dat niet voldoende is, kan ook worden gekozen voor de eigen smartphone middels Apple Carplay of Android Auto (dat overigens niet het hele beeldscherm benut). Optioneel kan de Touareg worden voorzien van een audiosysteem van Dynaudio. Dit klinkt helder en rijk, maar blijft door het gekleurde geluid (te veel midlaag, te weinig helderheid) iets achter bij de concurrentie.

Volkswagen gaat ook met de tijd mee door de Touareg te voorzien van semi-zelfrijdende functies. Zoals het hoort anno 2018, kijkt de Touareg met de bestuurder mee. De computer assisteert de bestuurder en kan, indien nodig, zelfstandig remmen voor gevaar. In de praktijk geeft "lane assist" een buitengewoon kunstmatig gevoel in het stuurwiel. Wanneer de chauffeur de besturing aan de computer wil overgeven, verschijnt al na luttele seconden een waarschuwing om het stuurwiel weer ter hand te nemen (andere merken sturen enkele tientallen seconden zelfstandig). Kortom: lane assist werd tijdens de testperiode uitgeschakeld, alle andere functies werden juist wel dankbaar gebruikt.

„Wanneer de drieliter diesel wordt aangespoord, klinkt een machtig geluid waar veel benzinemotoren jaloers op kunnen worden“

Motoren

Vooralsnog is de Touareg met slechts één motor leverbaar: de "3.0 V6 TDI". De hybride, die bij de vorige Touareg nog op de prijslijst stond, is helaas komen te vervallen. Volkswagen gaat er prat op dat de concurrentie auto's zoals deze ook met viercilinder dieselmotor levert, maar een duik in de prijslijsten leert dat die uitvoeringen ook significant voordeliger zijn. Wie een zescilinder diesel wil, valt bij alle merken in dezelfde prijsklasse. De zescilinder van Volkswagen levert echter nog meer vermogen (286 pk / 600 Nm) en nog betere prestaties (0 - 100 km/u in 6.1 seconden) dan soortgelijke motoren van andere merken. Maar daar staat dan ook een fors hogere co2-uitstoot tegenover.

In de praktijk gedraagt de grote dieselmotor zich als een goede lobbes. De Touareg is nooit agressief of opdringerig, maar laat wel merken overal klaar voor te zijn. Die enorme reserve geeft, samen met de hoge zit, het machtige gevoel dat alleen een SUV kan geven. Dat wordt nog eens versterkt door het motorgeluid. Wanneer de drieliter diesel wordt aangespoord, klinkt een machtig geluid waar veel benzinemotoren jaloers op kunnen worden. In alle andere gevallen is de motor zo goed als onhoorbaar en beperken de rijgeluiden zich tot een lichte "ondertoon", veroorzaakt door de rijwind en bandengeluiden.

De achttraps automaat verstaat zijn werk perfect: nooit is hoorbaar of voelbaar wanneer er wordt geschakeld; het lijkt alsof de Touareg één lange versnelling heeft. Het testverbruik kwam, inclusief terreinrijden, uit op 1 op 17.4 en dat is lager dan het testverbruik met lichter gemotoriseerde SUV's van de concurrentie.

Rijeigenschappen

Zoals eerder aangestipt, ligt de nadruk bij de Touareg 2018 op comfort en niet op mogelijkheden in het terrein. Hoe de Touareg rijdt, kan worden bepaald door te kiezen voor een comfortabel, sportief of economisch programma. In de praktijk zit het verschil tussen de verschillende modi in de nuances. In alle gevallen is de Touareg merkbaar groot, zwaar en voornaam. In de sportieve stand is de reactie op het stuurwiel en het gaspedaal iets alerter. Echter, vanwege het hoge gewicht blijft er een zekere vertraging bestaan tussen het sturen van de voorwielen en het volgen van het koetswerk. In de comfortabele modus reageert de Touareg juist "gelaten" en nodigt de auto uit tot een kalme, vloeiende rijstijl.

Ondanks de nadruk op luxe en comfort zijn de mogelijkheden in het terrein niet helemaal vergeten. De voorgaande generaties van de Touareg waren leverbaar met een "off-road package" waarmee de bodem werd beschermd, het onderstel werd verhoogd en de aandrijftechniek een stootje kon hebben (elektronica werd vervangen door mechaniek). De Touareg voor 2018 vertrouwt geheel op elektronische hulpmiddellen en kwam daarmee tijdens de test nog steeds moeiteloos door middelzwaar terrein. De Touareg is immers het topmodel van Volkswagen en dan is ook veelzijdigheid een vereiste...

Conclusie

De derde generatie van de Volkswagen Touareg legt nog meer dan voorheen de nadruk op luxe en comfort. De mogelijkheden in het terrein zijn niet vergeten, maar omdat het accent ligt op het gebruik op de openbare weg, leent de auto zich (nog) beter dan voorheen voor het afleggen van lange afstanden. Dat is ook waarom Volkswagen juist de Touareg kiest om nieuwe technieken te introduceren. De "Innovision Cockpit" is de volgende stap van Volkswagen om de auto te digitaliseren. Vrijwel alle functies worden via twee grote beeldschermen bediend en dat werkt in de praktijk heel prettig.

Alleen als het gaat om de motortechniek is de Touareg ronduit conservatief. De enige motor op de prijslijst is een krachtpatser van het oude stempel: een 3.0 liter dieselmotor met voldoende vermogen om met een moordend tempo over de snelweg te jagen of juist extreme hellingen te beklimmen in het terrein.