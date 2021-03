Autotest | De Audi Q8 is een zeer grote SUV. Om die aan te drijven is logischerwijs een zeer grote motor nodig. En vanwege CO2-uitstoot en de bijbehorende aanschafbelasting is een dieselmotor voor de Q8 de meest logische keuze. Nu introduceert Audi echter een alternatief: de Q8 plug-inhybrid.

Audi biedt ruime keuze in het topsegment. De A8 is het topmodel in de vorm van een traditionele sedan. Echter, vanwege de populariteit van SUV's (Sports Utility Vehicles) biedt Audi het fijnste dat het in huis heeft ook aan in de vorm van een luxe terreinwagen. De Q7 is daarbij de meer traditionele SUV, die zich ook leent voor gebruik in het terrein. De Q8 is meer gericht op sportiviteit en heeft daarom een lijnenspel met elementen van een coupé.

Ruimte en uitrusting

Binnenin is de Q8 een cocon van luxe en overdaad. Het interieur is zeer ruim opgezet. Zowel voor- als achterin is daarom volop hoofd- en beenruimte beschikbaar. Echter, ondanks die overvloedige ruimte is gekozen voor kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen die veel te laag zijn om een bijdrage aan de veiligheid te leveren.

Het dashboard wordt gedomineerd door beeldschermen. Zoals bij de meeste moderne auto's staat een display op het dashboard centraal Kenmerkend voor de topmodellen van Audi is een extra beeldscherm daar onder. Op de plaats waar voorheen knoppen voor de bediening van het klimaatcontrolesysteem waren te vinden, zit nu een beeldscherm om diezelfde functies te bedienen. Ook de klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm. Het voordeel van al die digitalisering: het ziet er opgeruimd uit en geeft de mogelijkheid om tot op zekere hoogte zelf te kiezen hoe gegevens worden getoond.

„Wanneer beide motoren samen voor de aandrijving zorgen, is deze Q8 nog stiller, soepeler en verfijnder dan de variant met alleen een verbrandingsmotor“

De Q8 is een topmodel van Audi en dus te voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft. Let op dat dit deels afhankelijk is van optiepakketten. Een speciale vermelding gaat daarbij uit naar het B&O audiosysteem. De klank hiervan is sprankelend, helder en een streling voor het oor.

Plug-in hybride

De aanleiding voor deze proefrit is de introductie van de Q8 met plug-inhybride aandrijving (ook wel bekend als PHEV voor plug-in hybrid electric vehcile). Dat wil zeggen: onder de motorkap zijn een 3.0 liter zescilinder benzinemotor en een elektromotor te vinden. De elektromotor wordt gevoed met energie die wordt teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen. Zoals de naam "plug-in" al aangeeft kan ook worden geladen aan een stekker, zodat de invloed van de elektromotor groter wordt en het brandstofverbruik daarom lager.

De Q8 PHEV kan rijden op alleen de benzinemotor, alleen de elektromotor of een combinatie van beide. Wanneer de bestemming wordt ingevoerd in het navigatiesysteem plant de computer wanneer welke motor wordt gebruikt om de route zo efficiënt mogelijk af te leggen. Dit werkt keurig en biedt significante meerwaarde boven auto's die domweg eerst de batterij leegrijden en dan terugvallen op de verbrandingsmotor. Bovendien voorkomt dit dat de batterij aan het einde van de rit leeg is, net bij het binnenrijden van de stad van bestemming.

Wanneer beide motoren samen voor de aandrijving zorgen, is deze Q8 nog stiller, soepeler en verfijnder dan de variant met alleen een verbrandingsmotor. Echter, het verschil tussen alleen op benzine of alleen op stroom rijden is groot. De benzinemotor is overduidelijk veel sterker dan de elektromotor en daarom verschilt de reactie van het gaspedaal afhankelijk van de gekozen aandrijving. Dit "euvel" werd ook geconstateerd tijdens een eerdere test van de Audi Q7 PHEV, maar daarbij was het verschil nog groter. Volgens Audi kan de Q8 PHEV zo'n 47 km geheel elektrisch afleggen. Ondanks het feit dat de weersomstandigheden tijdens de proefrit uiterst ongunstig waren (strenge vorst), kan die beloofde afstand goed worden benaderd. Wanneer de batterij leeg is bedraagt het verbruik van de benzinemotor zo'n 1 op 10.

Er zijn twee versies van de Q8 plug-inhybrid: de "55 TFSI e" is goed voor 381 pk / 600 Nm. De hier gereden "60 TFSI e Competition" doet daar een schepje bovenop met 462 pk / 700 Nm. Dit betreft het gecombineerde vermogen van beide motoren. Wanneer de motoren hun krachten bundelen om maximaal te presteren verandert de eerst zo stille en verfijnde Q8 in een oogwenk in een ziedend agressieve machine die met groot machtsvertoon asfalt verorbert. De inzittenden worden dan stevig in hun stoelen gedrukt (0- 100 km/u in 5.4 seconden) terwijl merkbaar het uiterste wordt gevraagd van de aandrijflijn en het onderstel.

Om het forse gewicht en het enorme vermogen onder controle te houden zijn namelijk vele hulpsystemen actief. De rijhoogte varieert gedurende de rit en in het stuurwiel is voelbaar dat commando's van de bestuurder pas na diverse lagen van elektronica worden vertaald in een koerswijziging. Of dit een voor- of nadeel is, is puur persoonlijk. Wie de voorkeur geeft aan sportief rijden met een puur mechanisch gevoel, zal zich minder prettig voelen in de Q8. Wie het werk juist graag aan de machine overlaat en geniet van het feit dat met zoveel gemak zulke prestaties uit zo'n grote auto kunnen worden gehaald, zal volop genieten van de Q8 PHEV.

Conclusie

De Audi Q8 is voortaan ook leverbaar met plug-inhybride aandrijving. Dit is een logische ontwikkeling, want diesel raakt vanwege de samenstelling van de uitlaatgassen uit de gratie, terwijl CO2-belasting giganten zoals de Q8 extra kostbaar maakt. Wie om welke reden dan ook nog niet klaar is voor de geheel elektrische auto, heeft aan een plug-inhybride een goede tussenoplossing. De "Q8 TFSI e" is op de korte afstand stil, soepel en uitstootvrij zoals een volledig elektrische auto. Op de langere afstand zorgt diezelfde elektromotor ervoor dat de benzinemotor zijn werk efficiënter en met meer verfijning doet. Voor wie vooral naar de prijs kijkt: de plug-inhybrid is minimaal 23.000 euro voordeliger dan een Q8 met dieselmotor.

Nadelen kent de hybride-techniek niet, anders dan de noodzaak om regelmatig op te laden. Wanneer niet consequent wordt geladen, is de batterij slechts ballast en pakt het verbruik zelfs hoger uit. Het extra gewicht van de batterij is op het totaalgewicht van de Q8 relatief klein. Het weggedrag is daarom gelijk gebleven: comfortabel met een sportieve ondertoon.

plus Ruim en praktisch

Uiterst comfortabel

Nog stiller en verfijnder dan een conventionele Q8 min Karige standaard-uitrusting

Achterste zijruiten niet geheel te openen

Reactie gaspedaal verschilt bij rijden op elektra of benzine

