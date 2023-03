Een ervaren beginner

In Nederland is de EL7 ("Emotional Lifestyle", rangorde 7) het tweede model dat Nio introduceert. Elders in de wereld is de fabrikant echter al langer actief. Nio is van origine Chinees en daar heeft het de nodige ervaring opgedaan voordat het uitbreidde naar de rest van de wereld. In Europa is Nio begonnen in Noorwegen, want dat is het belangrijkste land voor elektrische auto's.

Om beginnersfouten te voorkomen heeft Nio experts uit de autowereld aangetrokken en wereldwijd ontwikkelcentra geopend. De EL7 is in Europa getekend en ziet er daarom volgens westerse normen goed uit. Het lijnenspel is strak en de EL7 straalt uit dat het een elektrische auto is. De EL7 is een grote SUV en is qua maat vergelijkbaar met een Audi e-tron, Mercedes-Benz EQE SUV en BMW iX.

Ruimte en uitrusting

De EL7 heeft een uitgesproken ruim interieur, zowel voor- als achterin. Desondanks kiest Nio voor vijf en niet voor zeven zitplaatsen. Voor dat laatste heeft het merk namelijk al de ES8 (die vooralsnog niet naar ons land komt). Zoals het hoort bij een SUV is de instap eenvoudig en zorgt de hoge zit voor een machtig gevoel. De stijl van de cabine is niet Chinees, maar eerder Scandinavisch minimalistisch. Daarbij is veel aandacht voor het milieu, want het interieur is geheel vegan en grotendeels gemaakt van gerecycleerde materialen.

Nio kiest ervoor om de techniek te etaleren. Achter het stuurwiel is een slank vrijstaand beeldscherm te vinden en centraal op de middenconsole staat een tweede, groter beeldscherm dat verticaal is geplaatst. Toch is de grote aandachtstrekker het ronde schermpje bovenop het dashboard dat een vrolijk animerend gezichtje toont. Dit is de boordcomputer genaamd "Nomi", die de bestuurder op basis van vrij-geformuleerde, gesproken commando's assisteert.

Alhoewel Nio hoog opgeeft over de intelligentie van Nomi, gaf "zij" tijdens de testrit aan de meeste commando's niet te verstaan, niet te begrijpen en te leren van de fouten om het later beter te kunnen doen. Andere verzoeken konden alleen worden ingewilligd door eerst in te loggen met een "Nio account". Zelfs het eigen "Nio House" wist Nomi niet te vinden! Ondanks vele software updates was daarom weinig verbetering merkbaar ten opzichte van Nomi in de eerder geteste Nio ET7 (oktober 2022).

„Ondanks de jonge leeftijd van het merk biedt de EL7 nu al dezelfde kwaliteiten als grote SUV's van de gevestigde orde“

Niet zichtbaar, maar nog veel belangrijker, is de centrale computer die de EL7 de rekenkracht geeft waar menig PC thuis jaloers op zou zijn! Die rekenkracht is nodig omdat de EL7 dankzij vele sensoren in staat is geheel zelfstandig te rijden. Tenminste, in China. In Europa is dit nog niet toegestaan en dus beperkt de EL7 zich tot assisteren op de achtergrond zoals alle moderne auto's in Europa dat doen.

Elektrische auto

Nio ziet zijn kans schoon in Europa omdat de gevestigde orde de overstap naar elektrisch rijden (te) langzaam maakt. Bovendien doet Nio dingen anders! Zoals iedere elektrische auto kan ook de EL7 thuis, bij een publiek laadpunt en aan een snellader opladen. Daar komt voor Nio nog een optie bij: wie ervoor kiest de auto en/of batterij te huren, kan gebruik maken van batterijwisselstations. Hier kan de batterij binnen enkele minuten worden vervangen door een opgeladen exemplaar. Dit is niet bedoeld voor dagelijks gebruik, maar als snelle oplossing tijdens lange reizen. In tegenstelling tot de virtuele assistent en de zelfrijdende functies is de batterwissel geen functie voor de toekomst: verspreid door Europa zijn de wisselstations nu al actief.

De EL7 is leverbaar met een 75 of 100 kWh batterij, waarmee de actieradius varieert van 391 tot 509 km. Voor deze test is de variant met 100 kWh accu ingezet en deze wist bij onguur weer (koud, wind, regen) 485 km af te leggen op een volle batterij. Dat vroeg wel de nodige zelfbeheersing, want de EL7 heeft een motorvermogen van niet minder dan 653 pk / 850 Nm.

Rijeigenschappen

Afhankelijk van de gekozen modus is dat vermogen deels of geheel beschikbaar. Bovendien bepaalt de gekozen rijstand hoe hard of zacht het onderstel is. In de comfortmodus is de EL7 groots en goedmoedig, waarbij het beloofde comfort wordt geboden door zachte vering. Daarbij is de EL7 zo stil, dat het mechaniek van de stoelmassage het meest luidruchtige onderdeel in de auto is!

Het verschil tussen de diverse modi is groot, want in de sportstand lijkt de EL7 een compleet andere auto! Nu is het onderstel juist stug en is de reactie op het stroompedaal alert. In de Sport-plus modus accelereert de EL7 in 3.9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en daarmee nestelt deze nieuwkomer zich meteen in de top van het segment. In de sportstand is de EL7 niet nerveus of uitdagend, maar simpelweg capabel. Om te presteren hoeft het mechaniek zich namelijk nooit kwaad te maken en dus blijft de waardigheid behouden. Ook op hoge snelheid blijft de EL7 stabiel en voorspelbaar, net als de grote SUV's van de gevestigde orde.

Toch laat Nio een grote kans liggen. Een bijkomend voordeel van elektrische auto's is de mogelijkheid om te rijden met één pedaal. Dan houdt de auto bij het loslaten van het stroompedaal zo sterk in, dat dit gelijk staat aan remmen. Volgens Nio vraagt dit te veel gewenning en is ervoor gekozen slechts beperkt af te remmen (en energie terug te winnen) bij het loslaten van het stroompedaal. Echter: een dergelijke functie is in de regel door de gebruiker in- of uit te schakelen en dus voor niemand verplicht.

Tenslotte: als dit alles bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. Onderhuids delen de Nio EL7 en ET7 dezelfde technische basis. Toch is er een groot verschil. De luchtvering van de EL7 heeft een speciale voor terreinrijden. Dan wordt de bodemvrijheid met 9 cm vergroot en zijn diverse functies beschikbaar voor terreinrijden eenvoudiger te maken.

Conclusie

Kan Nio met de EL7 een plek op de markt veroveren? Ja, nu met de prijs en later met onderscheidende techniek. Ondanks de jonge leeftijd van het merk biedt de EL7 nu al dezelfde kwaliteiten als grote SUV's van de gevestigde orde. Dat betreft de ruimte, de afwerkingskwaliteit, de uitrusting, de ergonomie, de prestaties en het weggedrag. Om kopers over de streep te trekken met dit nieuwe merk in zee te gaan, is de prijs scherp. De EL7 heeft een zeer rijke standaarduitrusting en kost ongeveer hetzelfde als een concurrerend model in de basisuitvoering.

In de toekomst kan de EL7 echter meer zijn dan alleen een prijsvechter. In China is de EL7 nu al een geheel zelfrijdende auto en zodra de Europese wet dat toestaat zullen die functies ook in Europa beschikbaar zijn. De daartoe benodigde sensoren en rekenkracht zijn al aan boord. Een software update is daarom voldoende om de extra functionaliteit te activeren. Kortom: deze beginner heeft in feite al aardig wat ervaring in huis!