Overdaad schaadt niet

Mercedes-Benz maakt duidelijk onderscheid tussen elektrische en niet elektrisch aangedreven auto's. Het maakt die keuze om optimaal gebruik te kunnen maken van de respectievelijke technieken. Bovendien kunnen behoudende klanten tevreden worden gesteld met nieuwe versies van modellen met conventionele aandrijving. Omgekeerd geeft dit Mercedes-Benz de vrijheid om voor de elektrische auto's volop in te zetten op vernieuwing.

En die vernieuwing begint al met het uiterlijk! De EQS SUV is weliswaar een grote SUV, maar zeker geen imposante krachtpatser met een stompe neus, gespierd koetswerk of avontuurlijke uitstraling. Bij de EQS draait het namelijk om de stroomlijn en dat geldt ook voor de hogere EQS SUV. Daarom bedient ook de SUV zich van ronde vormen, een gesloten grille en een neus uit één stuk (de motorkap kan niet open). De testauto is uitgevoerd in de kleur "Sodaliet blauw" en dat staat geweldig, want het geeft veel meer karakter dan grijze of zwarte exemplaren.

Ruimte

Ondanks de riante afmetingen heeft de EQS SUV voor een auto in dit segment een ronduit bescheiden uitstraling. Bij de EQS SUV draait alles namelijk om de inzittenden, niet om de buitenwacht. De EQS is zelfs korter dan de GLS, Mercedes-Benz' grootste SUV met verbrandingsmotor. Echter, dankzij het op maat gemaakte platform heeft de EQS SUV een langere wielbasis en dus toch meer binnenruimte. De EQS SUV is niet domweg groot om groot te zijn, maar om ruimte te bieden! De EQS SUV heeft namelijk drie zitrijen en is dus een zevenzitter.

Dat wil zeggen: het is een "5+2"-zitter, want de ruimte op de derde zitrij is alleen voldoende voor kleine kinderen. En om ruimte te kunnen bieden op de achterste zitrij moet de tweede zitrij naar voren worden geschoven (volledig elektrisch). Wanneer de derde zitrij niet in gebruik is kan deze vernuftig worden opgeklapt, waarbij de achterste hoofdsteunen precies in een uitsparing in de vloer passen. De tweede zitrij kan daarna naar achteren worden geschoven, waarna de hoofd- en beenruimte achterin uitstekend is.

De zit voorin is welhaast koninklijk te noemen. De bestuurder en bijrijder zitten hoog op riante stoelen met goed zicht op het enorme koetswerk. Daarmee geeft de EQS SUV het machtige gevoel dat het rijden met een SUV voor velen zo aantrekkelijk maakt.

Uitrusting

Dat koninklijke gevoel is ook te danken aan de weelderige aankleding van het interieur. Dat is een cocon van hout, leder en chroom. Het dashboard is juist strak met beeldschermen van links tot rechts ("hyperscreen"). Daarom heeft de EQS SUV absoluut geen klassieke uitstraling, maar juist een moderne.

„Het motorvermogen van dik 500 pk biedt onder alle omstandigheden een heerlijke reserve“

Kenmerkend voor Mercedes-Benz is "MBUX" ofwel de "Mercedes-Benz User eXperience" voor het bedienen van alle functies. Zo kan de bestuurder de inhoud van het linker beeldscherm (snelheidsmeter, toerenteller, boordcomputer) kiezen met knoppen links op het stuurwiel. Met een knop rechts op het stuur wordt het audio-, communicatie- en navigatiesysteem bediend. Dit lijkt een voor de hand liggende opzet, maar de meeste andere merken volgen deze logica niet en husselen de locaties van bediening en weergave nog altijd door elkaar De meeste functies kunnen ook worden bediend met vrij geformuleerde, gesproken commando's. Ook dan is MBUX slimmer dan gemiddeld, maar het is wel belangrijk dat de auto een internetverbinding heeft. Zonder contact met het hoofdkwartier is het begrip van MBUX beperkt.

Het audiosysteem wordt verzorgd door specialist Burmester en heeft een helder, harmonieus en muzikaal geluid. Het navigatiesysteem is bijzonder dankzij "augmented reality". Het head-up display projecteert instructies zoals pijlen in het blikveld van de bestuurder om duidelijk te maken welke afslag moet worden genomen. De laatste versie van deze software weet zeer nauwkeurig advies te geven over de te volgen rijstrook en dat is in de praktijk een zinvolle toevoeging. Heel bijzonder is de relax-functie, waarbij stoelmassage, sfeerverlichting, parfum en het audiosysteem worden gecombineerd om de bestuurder en bijrijder te ontspannen of juist te verkwikken. Dat lijkt misschien ver gezocht, maar in een schijnbaar oneindige verkeersopstopping in België zorgde het echt voor ontspanning.

De overige functies, zoals de parkeerhulp, smartphone-app en bestuurdersassistentie zijn allemaal gemiddeld voor een auto in dit segment.

Actieradius en opladen

Een auto zoals de EQS (SUV) is bedoeld voor het afleggen van zeer lange afstanden en daarom heeft Mercedes-Benz iedere laatste centimeter van het op maat gemaakte platform gebruikt voor de batterij. Die heeft een capaciteit van 108 kWh en dat is bijna drie keer zoveel als de accu van de gemiddelde elektrische stadsauto! De actieradius is afhankelijk van het gekozen motorvermogen (360 pk, 449 pk of 544 pk). Daarbij geldt: hoe meer vermogen, hoe hoger het verbruik en dus hoe kleiner de actieradius. De testauto is de sterkste variant ("EQS SUV 580") en die kan in theorie 594 km afleggen op een volle batterij. In de praktijk, onder gematigde weersomstandigheden, was dat 550 km. En daarmee wordt echt in de praktijk bedoeld, want tijdens de test stond een afspraak in Frankrijk op het programma en die bestemming werd zorgeloos en moeiteloos bereikt.

Omdat de batterij zo'n grote capaciteit heeft, kan de EQS SUV ook snel laden. De folder belooft een maximale laadsnelheid van 200 kW. Tijdens de test was dat 156 kW, hetgeen pas rond 80% daalde tot 140 kW om die snelheid bijna tot 98% vol te houden. Dit toont aan dat Mercedes-Benz niet kiest voor kortstondige spectaculaire recordwaarden, maar juist voor een constante hoge snelheid.

Elektrisch rijden

Mercedes-Benz heeft ervoor gekozen om de EQS SUV het karakter van een elektrische auto te geven en niet om het vertrouwde karakter van een benzinemotor te imiteren met een elektromotor. Daarom biedt de EQS SUV behalve ultieme souplesse ook enorme daadkracht. De EQS SUV 580 laat zich kalm en statig rijden als een limousine, maar kan net zo goed mokerslagen uitdelen en de inzittenden in de stoelen drukken als een sportwagen. Echter, dit gaat nooit gepaard met enige vorm van agressie of spektakel (dat is voorbehouden aan AMG-versies). Zelfs de sprint van 0 naar 100 km/u in 4.6 verloopt zo beschaafd, dat het geen enkele sensatie biedt.

Met hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder kiezen hoe sterk de EQS SUV inhoudt (en dus energie terugwint) bij het loslaten van het stroompedaal. De sterkste stand is voldoende om te rijden met één pedaal. Als alternatief is er een automatische stand. Dan wordt radar gebruikt om andere voertuigen te detecteren en bepaalt de elektronica hoe sterk wordt ingehouden bij het loslaten van het stroompedaal. In de praktijk verstaat de elektronica zijn werk goed en is dit de prettigste stand. Bovendien: bij het handmatig kiezen voor maximale recuperatie vermindert het gevoel in het rempedaal dramatisch, waardoor het onprettig rijden is. Ondanks het slimme terugwinnen van energie blijft de EQS SUV een grote en zware auto met een bijbehorend testverbruik van 21 kWh per 100 km.

Weggedrag

Dankzij luchtvering heeft de EQS SUV naar wens een uitgesproken comfortabel of juist dynamisch karakter. In dat laatste geval is de EQS niet sportief, maar wel wendbaar en capabel. Dat is mede te danken aan vierwielbesturing. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen mee of tegen voor meer stabiliteit op hoge snelheid en een kleinere draaicirkel op lage snelheid. Optioneel sturen de achterwielen zelfs 5 graden mee en dat zorgt voor een onnatuurlijk gevoel. Echter, dat neemt menigeen graag voor lief dankzij de extra wendbaarheid die het in bijvoorbeeld parkeergarages oplevert.

In de comfortabele stand reageert de EQS SUV met een zekere traagheid op oneffenheden in het wegdek. Dat zorgt voor een groots gevoel en een rust die uniek is voor de topmodellen van Mercedes-Benz. Echter, de EQS sedan biedt nog meer rust en comfort omdat deze dankzij de lagere bouw nog gestroomlijnder is en daarom nog stiller is.

Waar de EQS SUV nog een stapje verder gaat, is met de terreinwaardigheid. Dankzij de luchtvering kan de bodemvrijheid met een druk op de knop worden vergroot. De 4Matic vierwielaandrijving plus slimme elektronica maken terreinrijden niet alleen mogelijk, maar ook nog eens makkelijk.

Conclusie

Welke meerwaarde biedt de Mercedes-Benz EQS SUV? In theorie voegt het aan de overweldigende luxe, het ultieme comfort en de innovatieve techniek van de Mercedes-Benz EQS extra ruimte en terreinwaardigheid toe. Echter, de extra zitplaatsen zijn alleen geschikt voor kinderen. De off-road functies zullen in de praktijk zelden tot nooit worden gebruikt.

Wat de EQS SUV in feite biedt is een zalige overdaad. De offroad functie geeft namelijk een suggestie van onoverwinnelijkheid. De hoge zit maakt de EQS SUV machtig. De weelderige aankleding zorgt voor een bevoorrecht gevoel. Het motorvermogen van dik 500 pk biedt onder alle omstandigheden een heerlijke reserve. En het beste nieuws is: dankzij de elektrische aandrijving is dit een overdaad die niet schaadt.