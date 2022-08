Multifunctionele weelde

Voor 2022 komt er nog een uitdaging bij: men wil elektrisch rijden. Als vanaf de eerste schets geen rekening is gehouden met de batterijen die daarvoor nodig zijn, gaat dat ten koste van de binnenruimte en/of de rijeigenschappen. Met het oog op (deels) elektrische aandrijving is de Range Rover geheel opnieuw ontworpen.

De Range Rover heeft nog altijd een gespierde schouderlijn, hoog opgetrokken neus en zelfverzekerde uitstraling. Echter, dit keer zijn de vormen glad en rond voor een optimale stroomlijn. Zelfs de deurhendels zijn verzonken in het koetswerk. Aan de achterzijde loopt een zwarte band over de gehele breedte van de auto over in de zwarte achterlichten voor een futuristische uitstraling. Accenten op de voorportieren en helemaal achteraan de sierlijn onder de zijruiten hinten juist naar de voorgaande Range Rovers.

Ruimte

Deze vijfde generatie van de Range Rover is zo mogelijk nog groter dan de voorgangers en begeeft zich op het randje van wat nog bruikbaar is op de openbare weg. Met zijn lengte van 5 meter 5 past de Range Rover net niet in een parkeervak. Vanwege de breedte van 2 meter 21 is de kans groot dat er geen ruimte meer is om de portieren te openen. Vanwege de hoogte van 1 meter 87 bevindt de Range Rover zich in de gevarenzone voor veel parkeergarages.

Om een klim bij het instappen te voorkomen gaat de Range Rover iets door de luchtvering. Na de instap wacht het weelderige interieur waar de Range Rover al decennialang zijn succes aan dankt. Geheel volgens traditie is de cabine een cocon van leder en chroom met royaal bemeten fauteuils (de term "stoelen" schiet hier tekort). En dankzij de riante buitenmaten laat de ruimte voor- en achterin weinig te wensen over.

De bagageruimte is eveneens volgens goede traditie te bereiken via een tweedelige achterklep. Het voordeel hiervan is, dat het onderste gedeelte dienst kan doen als zitje. En mede dankzij de uitklapbare rugleuning is dat zitje best comfortabel! Afhankelijk van het uitgekozen uitrustingsniveau heeft de bagageruimte een eigen audiosysteem, zodat op een exotische locatie, zittende op de achterklep, onder het genot van muziek kan worden genoten van het uitzicht. Voortaan is de tweedelige achterklep elektrisch te bedienen. Dat is niet alleen comfortabeler, maar voorkomt ook dat de beide delen in de verkeerde volgorde worden gesloten.

Uitrusting

Ook de rest van de uitrusting is modern en weelderig. Land Rover geeft hoog op over het "Pivo"-infotainment-systeem. In de praktijk is echter alleen de vormgeving van bovengemiddelde kwaliteit. De functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid zijn slechts gemiddeld. Tip: schakel de "haptische feedback" uit, anders reageert dit audio-, communicatie- en navigatiesysteem storend traag op aanwijzingen van de gebruiker.

Het Meridian 3d audiosysteem klinkt rijk en helder, met de typisch Britse terughoudendheid. Toch is het desgevraagd wel degelijk in voor een feestje, want met het testnummer voor maximaal volume van de Autozine "Car Audio Demo" op Spotify wapperden de broekspijpen van de testrijder in de wind van de luidsprekers!

Op het gebied van (actieve) veiligheid biedt de Range Rover alle zaken die gangbaar zijn, maar opnieuw is deze Brit terughoudend. De diverse bestuurdersassistenten zijn nauwelijks merkbaar aanwezig en grijpen alleen in wanneer dat echt nodig is.

P400

Alhoewel de Range Rover is ontworpen voor elektrische aandrijving, zijn zowel de geheel elektrische als plug-inhybride versie op het moment van schrijven nog niet leverbaar. Daarom is gekozen voor de "P400". Die is voorzien van een nieuwe 3.0 liter zescilinder benzinemotor die later zal samenwerken met elektromotoren. Nu al is de P400 voorzien van mildhybrid-techniek met 48 volt hulpmotor. Daarmee start de benzinemotor razendsnel en kan een kleine elektromotor kortstondig assisteren.

Om de Range Rover een statig karakter te geven, heeft de fabrikant gekozen voor een indirecte reactie op het gaspedaal. De P400 laat zich daarom bij voorkeur kalm rijden. Echter, wanneer daar om wordt gevraagd maakt de krachtbron zich heel even kwaad (een elektrische compressor voorkomt een turbogat), waarna alle 400 paardenkrachten loskomen. Dan is zelfs deze lichtst gemotoriseerde Range Rover machtig en snel. En ondanks het serieuze vermogen is deze gigant relatief zuinig, met een testverbruik van 1 op 12.

Alleen wanneer de benzinemotor zich kwaad maakt is enig motorgeluid hoorbaar. Onder alle andere omstandigheden is de Range Rover bijzonder stil. Dat is niet alleen te danken aan uitstekende geluidsisolatie, maar ook aan anti-geluid waarmee het laatste restje lawaai wordt gecompenseerd.

Weggedrag

Misschien wel de grootste uitdaging voor autofabrikanten is het combineren van terreinwaardigheid en een veilig weggedrag. Range Rover heeft het zichzelf iets makkelijker gemaakt door te kiezen voor een uitgesproken comfortabel weggedrag in plaats van een sportief weggedrag (daarvoor is de Range Rover Sport in het leven geroepen). Daarom zijn de lange veerwegen en het hoge zwaartepunt door de grote bodemvrijheid minder bezwaarlijk.

Bovendien is de Range Rover voorzien van een camera die de weg "leest" en continu de luchtvering aanstuurt voor maximaal comfort. Op een rechte weg biedt de Range Rover daarom hetzelfde comfort als een luxe sedan in deze prijsklasse. Alhoewel de fabrikant het omgekeerde belooft, helt de Range Rover in de bocht over. Echter, dankzij "Dynamic Response Pro" werd dit ervaren als "gecontroleerd overhellen". De bestuurder merkt namelijk dat de balans ondanks het overhellen wordt bewaard en de wielen veilig aan de grond blijven om de ingezette koers te volgen. Na een korte gewenningsperiode geeft de Range Rover daarom steeds meer vertrouwen.

Dankzij vierwielbesturing heeft de Range Rover een veel kleinere draaicirkel dan gebruikelijk bij auto's van dit formaat. In de praktijk maakt dat het rijden met deze gigant een stuk minder inspannend. In tegenstelling tot sommige andere auto's met meesturende achterwielen werd de besturing van de Range Rover niet als kunstmatig ervaren. Wel voelt de Range Rover uitgesproken zwaar. Dat is met enige goede wil als een voordeel uit te leggen, want ondanks de bovengemiddelde wendbaarheid behoudt de Range Rover hierdoor het waardige karakter.

Terreinrijden

Een Range Rover is altijd veel meer geweest dan een SUV. Een Sports Utility Vehcile kan zich ook redden in het terrein. Een Range Rover is ondanks alle luxe ook een serieuze terreinwagen. Een SUV heeft veelal alleen elektronische "foefjes" om terreinrijden mogelijk te maken. De Range Rover beschikt echter ook over mechanische difflocks en lage gearing en dat maakt een groot verschil.

Toch speelt de elektronica wel een steeds grotere rol. Met een draaiknop kan worden aangegeven in welk type terrein wordt gereden, waarna de elektronica alle systemen optimaal instelt. Juist dit "Terrain Respone System" is verder doorontwikkeld, waardoor de Range Rover met meer gemak nog zwaarder terrein weet te overwinnen.

Conclusie

Hoe ziet de Range Rover voor 2002 ("L460") er uit? Als een auto die trouw blijft aan het originele concept en succesvol gebruik maakt van alle techniek die de moderne tijd biedt. Nog altijd biedt de Range Rover pure weelde in combinatie met serieuze terreinwaardigheid.

Dankzij een nieuw platform is nu ruimte in de vloer voor batterijen, zodat kan worden gekozen voor geheel of gedeeltelijk ("plug-inhybrid") elektrisch rijden. De P400 beschikt over de benzinemotor die later aan elektromotoren zal worden gekoppeld en valt nu al op door rust en souplesse, gecombineerd met een relatief laag verbruik.

Als vanouds is de Range Rover uiterst comfortabel. Dankzij een combinatie van luchtvering en slimme elektronica helt het hoge koetswerk weliswaar over, maar geeft de Range Rover tegelijkertijd een vertrouwenwekkend gevoel. Dankzij vierwielbesturing is de Range Rover ongekend wendbaar voor een auto van deze omvang. Een combinatie van traditionele mechanische en moderne elektronische voorzieningen maken de Range Rover terreinwaardiger, maar maken terreinrijden ook makkelijker.