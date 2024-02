Voor modeljaar 2024 is het front van de Touareg opnieuw getekend. De grille is slanker geworden, waardoor de auto voortaan lager en breder lijkt. Dit is mede mogelijk dankzij de nieuwe LED-lampen die bovendien optisch zijn verbonden met een lichtstrip. Ondanks het vele chroom behoudt de Touareg de relatief beschaafde uitstraling. Terwijl veel grote SUV's proberen te imponeren, is de Touareg even nuchter als iedere andere Volkswagen.

Dat geldt ook voor het interieur. De Touareg is groot en ruim, maar niet weelderig of overdadig. Tegelijkertijd is dit overduidelijk het topmodel van Volkswagen, met alle luxe en techniek die het merk in huis heeft. Daartoe behoren ook het nieuwste infotainment-systeem, een nachtzichtcamera en een head-up display.

Vanaf 2024 is de Touareg voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die de Europese Unie vereist. Dat betekent dat de elektronica continu met de bestuurder meekijkt en voor ieder wissewasje waarschuwt, inclusief vele onterechte meldingen omdat de camera verkeersborden leest voor afslagen en parallelwegen (net als soortgelijke systemen van andere merken). Gelukkig is het waarschuwingsgeluid bescheiden, waardoor de systemen als minder hinderlijk zijn ervaren dan bij sommige andere merken. Ook uitschakelen gaat eenvoudig, maar bij het opnieuw starten van de auto staan alle bemoeials weer op scherp (omdat de wet dat vereist).

Plug-in hybride

Voortaan is de Touareg leverbaar met een 3.0 liter zescilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor. Afhankelijk van de gekozen uitvoering zijn deze samen goed voor 381 pk (Elegance) of 462 pk ("R"). Het betreft hier een plug-inhybride (ook wel bekend als PHEV voor plugin hybrid electric vehicle) en dat betekent dat kan worden opgeladen aan een stekker. Dat kan met een thuislader (zo'n 4.5 uur) of bij een publiek laadpunt (2.5) uur.

Daarna kan een kleine 50 km elektrisch worden gereden, hetgeen beduidend minder is dan gebruikelijk voor een moderne PHEV. Daarbij voelt de Touareg niet als elektrische auto. Het is voelbaar dat in de elektrische modus wordt geschakeld en dat is onnatuurlijk (elektrische auto's hebben in de regel slechts 1 versnelling). Tevens is het elektrische vermogen te gering. Het is daarom beter om de gewenste bestemming in het navigatiesysteem in te voeren, waarna de elektronica de energie in de batterij zo efficiënt mogelijk over de rit verdeelt.

Wanneer strikt iedere 50 km wordt opgeladen is een verbruik van nul mogelijk. Reken op een verbruik van zo'n 7 liter per 100 km zonder opladen.

De prestaties van de 381 pk sterke variant zijn ruimschoots voldoende, waarbij de zescilinder op zijn tijd een fraaie roffel ten gehore brengt. Tegelijkertijd blijven het sprintvermogen en de souplesse sterk achter bij soortgelijke elektrische auto's. Daar zet de Touareg echter een ijzersterk punt tegenover: een maximum trekgewicht van 3.5 ton!

Rijeigenschappen

En de Touareg heeft nog een troef achter de hand: luchtvering. Hiermee is het verschil tussen de comfortabele en sportieve modus merkbaar groter dan bij een auto met stalen veren. In de sportieve stand rijdt de Touareg als een grote, stevige Duitser met een stug doch voorbeeldig karakter. In de comfortabele stand wordt de afstand tot de buitenwereld juist vergroot. Ten opzichte van de sportstand lijkt de Touareg in de comfortmodus bijna over het wegdek te zweven.

De luchtvering kan bovendien de bodemvrijheid vergroten in het terrein. Met een draaiknop kan worden gekozen in welk type terrein wordt gereden, waarna de elektronica de rest doet.

Conclusie

De Volkswagen Touareg is terug van weggeweest. Of dat goed of slecht nieuws is, hangt af van het gebruik. Als grote, ruime, comfortabele gezinsauto is de Touareg goed, maar voor minder geld zijn er elektrische concurrenten die op alle punten nog beter zijn.

Echter, dat zijn veelal rijdende computers en niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Andere grote SUV's zijn juist imposant of opvallend en de Volkswagen is relatief nuchter en beschaafd.

Maar er is meer. De Toureg plug-inhybrid mag een aanhanger van maximaal 3.500 kg trekken en dat doen weinig elektrische auto's na. Bovendien zorgt de standaard luchtvering voor een veelzijdig karakter. De Touareg kan zich daadwerkelijk redden in het terrein, kan zich van een sportieve kant laten zien of is juist uitgesproken comfortabel.