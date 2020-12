Rij-impressie | Audi biedt twee SUV's aan in het topsegment. De Q7 is een grote, luxe SUV die zich ook leent voor terreinrijden. De Q8 is minstens zo royaal bemeten en rijk uitgerust, maar legt de nadruk op sportiviteit en elegantie. Als het om motoren gaat, dan is er minder keuze. Vanwege de hoge belasting op CO2-uitstoot is de dieselmotor vrijwel altijd de logische keuze. Daar komt nu verandering in met de komst van de Q7 plugin-hybrid (PHEV). Maak kennis met de "Audi Q7 55 TFSI e".

Wanneer puur naar de cijfers wordt gekeken, dan is de keuze snel gemaakt. De Q7 diesel is 10.000 euro duurder dan de plug-inhybrid. De uitvoering met alleen een benzinemotor is zelfs 23.000 euro duurder. Op de koop toe levert de hybride 150 pk meer vermogen dan de diesel en 41 pk meer dan de benzineversie.

En het kan nog voordeliger. Audi's eigen e-tron is een volledig elektrische auto die nog meer vermogen tegen een beduidend lagere aanschafprijs en kilometerprijs biedt. Echter, de Q7 is een onvervalste SUV (luxe terreinwagen), terwijl de e-tron een crossover (mix van SUV en gewone personenauto) is. Wie kiest voor de Q7 kiest voor groot, ruim en overweldigend. De Q7 is ruim 5 meter lang en 2 meter breed en behoort daarmee tot de echte giganten. Dankzij de recente facelift van 2019 straalt de Q7 echter een zekere bescheidenheid en beschaafdheid uit, waardoor dit geen "aanstootgevende" auto is.

Ruimte en uitrusting

Ondanks het feit dat de Q7 officieel de meest capabele terreinwagen van Audi is, straalt het interieur pure luxe uit en is er weinig aandacht voor avontuur. De stijl is zelfs grotendeels overgenomen van Audi's topmodel: de A8. Het dashboard is nadrukkelijk om de beide voorstoelen heengebouwd en geeft daarom niet het gevoel van vrijheid of macht dat sommige andere SUV's in dit segment geven.

De hier gereden "Pro Line S"-uitvoering gaat nog een stap verder met kuipstoelen en dat is een vreemde combinatie met de hoge zitpositie. In de regel hebben auto's zoals deze een hoge troon, geen lage kuipstoel. Let op dat de geïntegreerde hoofdsteunen niet voor iedereen hoog genoeg zijn om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Terwijl deze kuipstoelen in andere modellen van Audi ten koste gaan van de ruimte achterin, biedt de Q7 nog steeds volop hoofd- en beenruimte op de achterbank.

Zoals bij vrijwel iedere Audi geldt dat de standaarduitrusting karig is, maar met de juiste opties zeer rijk en zelfs overdadig kan zijn. Het "Bang & Olufsen" audiosysteem is daarbij een aanrader. Het heeft een helder, detailrijk en natuurlijk geluid dat ook op de lange afstand aangenaam blijft. Voor de hybride-uitvoering zijn weinig tot geen aanpassingen gemaakt in het interieur. De enige uitzondering is een subtiel (virtueel) knopje om te kiezen tussen volledig elektrische aandrijving, aandrijving van alleen de verbrandingsmotor (om de energie in de batterij te bewaren voor later) of een combinatie van beide.

Hybride

De aandrijflijn van de "55 TFSI e" bestaat uit een 3.0 liter zescilinder benzinemotor (geen diesel, zoals bij diverse concurrenten) en een elektromotor. Deze zijn samen goed voor 381 pk / 600 Nm. De manier waarop deze samenwerking verloopt is heel anders dan bij andere plug-inhybrids. De elektromotor is gevoelsmatig zwak, waardoor de Q7 in elektrische modus loodzwaar en onwillig voelt. Hierdoor ontbreekt het grootse en superieure gevoel dat hoort bij een SUV uit het topsegment en/of elektrisch rijden.

Het wisselen tussen de beide motoren is duidelijk voelbaar, want de benzinemotor is veel krachtiger dan de elektromotor. Bovendien wordt het gaspedaal bij het omschakelen naar de benzinemotor iets onder de voet vandaan getrokken, waardoor de auto lichter voelt. Wanneer de krachtbron nadrukkelijk wordt geprovoceerd en de naald van de toerenteller bijna in het rode gebied wordt gejaagd, is de "55 TFSI e" capabel en snel. Heel bijzonder: wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden is de benzinemotor even stil als de elektromotor. De rijwind is onhoorbaar en alleen de banden zorgen in de verte voor een licht zoemend geluid. Het resultaat is dat tijdens de testritten de voorkeur steeds uit ging naar aandrijving door alleen de benzinemotor. En dat is natuurlijk niet waar deze hybride voor bedoeld is!

Volgens een officiële meting naar de WLTP-norm kan de Q7 55 TFSI e 43 km afleggen in de elektrische stand. Tijdens de test kon steeds tussen de 35 en 41 km op een volle batterij worden gereden. Reken op een verbruik van 1 op 10 wanneer alleen de benzinemotor wordt gebruikt. Laden kan thuis aan het stopcontact en aan een publiek laadpunt. Aan een publiek laadpunt kostte het laden in de praktijk steeds een kleine 3 uur. Daarbij wordt in het display achter het stuurwiel duidelijk getoond hoe laat het laden naar verwachting klaar is.

Weggedrag

Omdat de Q7 55 TFSI e is voorzien van de gebruikelijke benzinemotor plus een accupakket (17.3 kWh) én elektromotor is deze versie zo'n 400 kg zwaarder dan een standaard Q7. Dat is goed merkbaar in het weggedrag en de besturing. De testauto staat bovendien op 22 inch velgen met banden in de maat 285/35R22 en dat is duidelijk een stap te ver: de besturing wordt hiermee onnatuurlijk zwaar en de auto moet bijna worden gedwongen een bocht te nemen. Kies dus voor de standaard wielen en banden, die zijn groot genoeg!

Middels "Drive Select" kan worden gekozen voor diverse modi, van comfortabel tot sportief. En omdat de Q7 ook bedoeld is voor gebruik in het terrein, zijn aanvullend off-road modi beschikbaar (inclusief hoogst interessante statistieken in de boordcomputer). Niet alleen Drive Select beïnvloedt het karakter; omdat er veel variabelen zijn (aandrijving op voor- of achterwielen, kracht van benzine- of elektromotor, beperkingen door diverse veiligheids-systemen) voelen zowel de besturing als het gaspedaal uitgesproken kunstmatig. Dat is op zich geen probleem, want in veel elektrische auto's communiceert de bestuurder merkbaar meer met een computer dan met traditioneel mechaniek. Dat nodigt echter uit tot vederlichte bediening omdat de bestuurder weet dat de computer de commando's uiteindelijk afhandelt. Wanneer de Q7 echter zo licht wordt bediend is het kunstmatige gevoel te sterk aanwezig. De Q7 rijdt veruit het prettigest wanneer wordt gestuurd met ferme hand (en voet). Alleen dan toont de 55 TFSI e het superieure en meer dan capabele karakter dat iedere Q7 zo aantrekkelijk maakt.

Conclusie

Op papier wint de "55 TFSI e" het van alle andere uitvoeringen van de Audi Q7. Alleen de e-tron is met de lagere aanschafprijs, lagere kilometerprijs en hogerere prestatiesniveau een verstandigere keuze. In de praktijk is er echter veel meer dan alleen koude cijfers. Het verschil zit in het karakter!

De Audi e-tron is een crossover en veruit het meest vooruitstrevende model van Audi. De Q7 daarentegen is een traditionele SUV met koninklijke proporties, overweldigende binnenruimte en (met de juiste opties) overdadige luxe. Terwijl de Q7 met dieselmotor traditioneel machtig is, probeert de plug-inhybrid het beste van beide te combineren. In de praktijk is dat echter maar matig gelukt. In de elektrische modus ontbreekt het de Q7 aan daadkracht en nodigt daarom nauwelijks tot tot frequent elektrisch rijden (en laden). De zescilinder benzinemotor is minstens even stil, maar veel sterker en levendiger.

Het belangrijkste voordeel van deze plug-inhybrid is daarom vooral het belastingvoordeel in de vorm van een lagere aanschafprijs. Daarmee biedt deze hybride niet het beste van twee werelden, maar eet in plaats daarvan vooral van twee walletjes.

plus Zeer ruim

Extreem stil

Uiterst comfortabel min Voelt zeer zwaar

Elektromotor te licht

Hoofdsteunen van kuipstoelen te laag

