"Stoere bak", "mooie wagen", "vet ding", Wie van complimenten houdt, moet overduidelijk de nieuwe Jeep Compass hebben. Tijdens de testperiode maakten omstanders meer dan eens duidelijk de Compass te waarderen. In lijn met het imago van Jeep heeft de Compass namelijk een stoere vormgeving. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het rijke erfgoed van het merk. Dat zit in de vorm van de grille, de hoekige vormen en de vele decoraties. Wie de Compass rustig bestudeert, vindt van voor tot achter subtiele en minder subtiele hints naar het verleden en het lonkende avontuur.

Die "stemmingmakerij" gaat door tot in het interieur. De vloermatten hebben een patroon van rotsen (of zijn het ijsblokken?) en in de randen van de ruiten zijn lijntekeningetjes van de oer-Jeep te vinden. Zoals het hoort bij een Jeep is de opzet van het interieur rechttoe rechtaan, zodat de cabine dezelfde robuuste uitstraling heeft als de rest van de auto. Echter, in de praktijk lijken de gebruikte materialen niet avontuur-bestendig. De testauto zit bij ontvangst vol vingers, vegen en vlekken en die laten zich lastig verwijderen. Het zijn er tijdens de proefrit daarom alleen maar meer geworden.

Ondanks het feit dat de Compass slechts een middelgrote SUV is, is de binnenruimte prima. Bovendien zijn de stoelen comfortabel, ook op de lange afstand. Vanwege de vele verstelmogelijkheden geldt dat voor personen van uiteenlopend postuur. Dankzij de hoge zit en de duidelijk zichtbare motorkap voelt de Compass nog groter dan hij is. Deze Jeep geeft daarom het machtige gevoel waarvoor menigeen een SUV koopt.

Uitrusting

Stellantis gebruikt niet alleen standaardcomponenten om een auto mee te bouwen, het voorziet ook in een standaard infotainment-systeem. De verschillende merken geven hier een eigen layout aan, zodat het past bij de auto. Jeep is hier echter in de fout gegaan. Jeep toont icons die bekend zijn van de mobiele telefoon, maar geeft er een andere betekenis aan! Daarom kostte het enige tijd om de logica achter het audio-, communicatie- en navigatiesysteem te doorgronden. Sowieso vraagt het audiosysteem enige studie, want het heeft standaard een voorkeur voor bas en spectakel. Pas na veel rommelen met instellingen geeft het een evenwichtig geluid dat ook na vele uren aangenaam blijft.

„De Compass ziet er stoer uit en geeft de inzittenden ieder moment van iedere rit het gevoel iets bijzonders te rijden“

Jeep kiest voor een slank en breed beeldscherm en daarom kunnen veel zaken naast elkaar worden getoond. Echter, bij het gebruik van het navigatiesysteem wil de bestuurder weten hoe de route zich voor de auto ontwikkelt, niet wat er naast de auto te zien is. De duidelijkheid laat daarom te wensen over. Wanneer een extern apparaat wordt gekoppeld via Apple CarPlay of Android Auto, valt op dat de Compass stug blijft zoeken naar bekende apparaten, zelfs wanneer die inmiddels zijn verwijderd uit het systeem!

Ondanks het feit dat alle merken van Stellantis dezelfde veiligheidsvoorzieningen delen, maakt de Compass meer fouten dan soortgelijke auto's van Jeep, Citroën en Peugeot. Dit heeft de maken met de plaatsing van de sensoren en de fijnregeling ervan. De door de wet verplichte assistenten zijn uit te schakelen, maar dit vraagt meerdere handelingen en moet aan het begin van iedere rit worden herhaald.

Plug-in hybride

De Jeep Compass is leverbaar als hybride, plug-inhybride en als volledig elektrische auto. Voor deze test is de plug-inhybride (ook wel bekend als "PHEV" voor "plug-in electric vehicle") ingezet. Het volledig opladen van de batterij duurt 4 tot 6 uur, afhankelijk van het laadpunt. Daarna kan de Compass 88 km volledig elektrisch afleggen. Toch rijdt deze PHEV dan niet als een elektrische auto. De prestaties zijn in de elektrische modus matig en de aandrijflijn is zeer duidelijk hoorbaar (hetgeen ook geldt voor de rijwind). Er zijn weinig mogelijkheden om te remmen op de motor en daarom kan ook weinig energie worden teruggewonnen tijdens het rijden.

Op de middentunnel is op een rode achtergrond een hendel te vinden die gevoelsmatig alleen gebruikt mag worden bij gevaar. Het is echter de keuzehendel voor de rijmodus. Wanneer beide motoren samenwerken is duidelijk hoor- en voelbaar welke krachtbron wanneer voor de aandrijving zorgt. Ook het wisselen van krachtbron verloopt weinig subtiel. Wanneer bijvoorbeeld wordt weggereden vanuit stilstand is duidelijk merkbaar dat de elektromotor begint en de benzinemotor de aandrijving overneemt zodra de auto op snelheid is.

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt de elektromotor alleen nog gebruikt om de benzinemotor kortstondig te assisteren. Dan neemt het verbruik sterk toe met de snelheid. Wanneer vlot wordt doorgereden op de snelweg heeft de elektromotor weinig kansen om een bijdrage te leveren en dan loopt het verbruik op tot 1 op 12. Op binnenwegen en in stadsverkeer is de elektromotor actiever en dan daalt het verbruik met een uiterst kalme rijstijl tot 1 op 18.

Weggedrag

Alhoewel de Compass niet primair bedoeld is als terreinwagen, is het wel een Jeep. Daarom heeft ook deze SUV een behoorlijke bodemvrijheid. En omdat de wielen op de uiterste hoeken zijn geplaatst, kan deze gezinsauto van Jeep verrassend steile hellingen bedwingen. De wielen hebben een grote uitslag, zodat de Compass moeiteloos door diepe kuilen kan rijden. Dit heeft echter tot gevolg dat de auto minder stabiel is op de snelweg. Jeep compenseert dat met een stug onderstel. Daarom is de wegligging per saldo voldoende, maar blijft merkbaar dat de Compass gemaakt is voor het avontuur; zelfs wanneer wordt gekozen voor voorwielaandrijving.

Conclusie

Stellantis bouwt op basis van standaardcomponenten vele verschillende auto's. Door de lengte en breedte van het platform aan te passen, is al een behoorlijk verschil te maken. Daarna zorgen de bandenkeuze, fijnregeling en natuurlijk de vormgeving voor een eigen karakter.

Bij veel Stellantis-producten is dan de conclusie: dankzij de inspanningen van het merk spreekt deze auto een unieke doelgroep aan, terwijl het model nog steeds functioneel en verstandig is. Helaas geldt dat niet voor de Compass. Ook wanneer wordt gekozen voor tweewielaandrijving is merkbaar dat compromissen zijn gemaakt om echt terreinwaardige versies mogelijk te maken. De plug-inhybride is de meest ruwe van alle Stellantis merken omdat de elektromotor en benzinemotor niet harmonieus samenwerken. Dat alles zorgt ervoor dat de bestuurder meer betrokken is bij het rijden, maar het was vast niet de bedoeling om dat op deze manier te realiseren.

Aan de andere kant, wie deze zaken voor lief neemt heeft aan de Jeep Compass wel de meest uitgesproken SUV van Stellantis. De Compass ademt het avontuurlijke karakter van Jeep. De Compass ziet er stoer uit en geeft de inzittenden ieder moment van iedere rit het gevoel iets bijzonders te rijden.