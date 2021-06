Vooruitblik | Een middelgrote auto is in de regel afgestemd op de middelmaat. Om de grootst mogelijke doelgroep aan te spreken wordt gekozen voor een ingetogen uiterlijk en conventionele techniek. Maar wat als die middenklasser juist liefhebbers moet aanspreken? Dan is het aanbod beperkt en voornamelijk Duits. Om daar verandering in te brengen introduceert het op-en-top Franse merk DS nu de 4. Tijd voor een eerste kennismaking!

DS is een zogenaamd "premium" merk en dat betekent dat alles beter moet zijn dan gemiddeld. Toch begint deze eerste kennismaking met het uiterlijk. En om met de laatste trends in de automarkt mee te kunnen is de DS 4 verkrijgbaar in twee uitgesproken varianten.

De standaard "4" is een traditionele hatchback, maar dan wel een met een extravagante vormgeving. Scherpe lijnen, bijzondere vormen en uitgesproken accenten zorgen voor een unieke verschijning. Voor de aankleding hebben de vormgevers zich sterk laten beïnvloeden door de modewereld. Let daarbij op de verzonken deurgrepen en de dagrijverlichting in de vorm van een reeks LED's. Deze verschijning kan daarom onmogelijk Duits, Engels of Japans zijn, maar straalt onmiskenbare Franse flair uit.

Om in te spelen op de grote vraag naar SUV's, is de DS 4 er ook als "Cross" (hier niet getoond). Die heeft een meer avontuurlijk karakter dankzij nadrukkelijker aangezette bumpers, stootranden rondom en dakdragers. Ongeacht de gekozen versie hebben beide versies dezelfde afmeting, techniek en dezelfde bodemvrijheid. De "Cross" beperkt zich dus tot een andere aankleding.

Ruimte en uitrusting

Binnenin biedt DS keuze uit diverse ambiances, die zijn genoemd naar wijken in Parijs. Het verschil zit hierbij niet alleen in het uitrustingsniveau, maar ook in de aankleding, de materialenkeuze en het kleurenpalet Opnieuw is de band met de modewereld overduidelijk dankzij de stiksels, sierelementen en aandacht voor details. Zo zijn de knoppen voor het openen en sluiten van de zijruiten verwerkt in de belijning van het deurpaneel, zodat ze geen storende factor maar juist een ornament vormen. De luchtroosters van het dashboard zijn achter de knoppen verwerkt, zodat deze het lijnenspel niet verstoren.

De hier getoonde auto wijkt iets af van de standaard en is een "Performance Line". Hierin maakt het frivole plaats voor een sportieve en strakke uitstraling. Dankzij de relatief grote wielbasis is de ruimte binnenin goed. Zelfs achter de kuipstoelen van deze sportieve variant resteert nog steeds voldoende beenruimte voor volwassenen achterin.

„zelfs gebaseerd op een statische kennismaking (wel proefzitten, niet proefrijden) weet de DS 4 te overtuigen met de uitgesproken vormgeving en aandacht voor detail“

Om de belofte van "premium"-kwaliteit waar te kunnen maken, is iedere DS 4 rijk uitgerust. Alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die DS voor handen heeft zijn ook in dit middelgrote model leverbaar! Denk daarbij ook aan minder gangbare zaken zoals glas met geluidsisolatie, een head-up display en een nachtzichtcamera. Alleen een achterbank met massagefunctie en verwarming is voorbehouden aan het topmodel, de DS 9. De DS 4 is zelfs de eerste DS die is voorzien van het nieuwe "Iris" infotainment systeem, dat onder andere over een virtuele persoonlijke assistent beschikt (te bedienen met vrij geformuleerde commando's).

Rijeigenschappen

De DS 4 staat op hetzelfde platform als de grotere DS 7 en DS 9, zij het als een ingekorte versie. De DS 4 deelt dus niet de techniek met de Citroën C4 of Opel Astra, die van hetzelfde moederbedrijf komen. Met andere woorden: dankzij het platform kan de "4" zich ook onderscheiden met de rijeigenschappen. Dit wordt nog eens versterkt door de "Active Scan Suspension" waarbij een camera de weg scant en razendsnel de afstemming van het onderstel aanpast aan het wegdek.

Het nadeel van het nieuwe platform is dat volledig elektrische aandrijving niet tot de mogelijkheden behoort. De DS 4 wordt naar keuze aangedreven door een 1.2 liter driecilinder benzinemotor ("PureTech 130"), een 1.6 liter viercilinder benzinemotor ("PureTech 180") of een combinatie van een benzinemotor en een elektromotor (plug-inhybride). Tijdens deze eerste kennismaking behoorde proefrijden nog niet tot de mogelijkheden. Echter, afgaande op de specificaties biedt de DS 4 gemiddelde prestaties ten opzichte van het verbruik. De plug-inhybride is daarbij in alle gevallen in het voordeel. Deze versie is sterker, sneller én zuiniger.

Conclusie

Weet de nieuwe middenklasser van DS te overtuigen met bovengemiddelde kwaliteiten? Ja, zelfs gebaseerd op een statische kennismaking (wel proefzitten, niet proefrijden) weet de DS 4 te overtuigen met de uitgesproken vormgeving en aandacht voor detail. Alleen daarmee zal het merk al kopers voor zich weten te winnen die zich simpelweg niet thuisvoelen of niet aangetrokken voelen tot "premium" modellen van andere merken.

Wanneer puur met het verstand wordt geoordeeld weet de DS 4 ook te overtuigen. De DS 4 is een slagje groter dan andere middenklassers en benut dat door net even meer bagageruimte en beenruimte achterin te bieden. De uitrusting is ongeacht de gekozen uitvoering rijk en modern. Afgaande op de specificaties scoren de benzinemotoren een ruime voldoende. De plugin-hybride scoort met de combinatie van vermogen, prestaties en verbruik zelfs bovengemiddeld goed.

plus Bovengemiddeld ruim

Rijke, moderne uitrusting

Onderscheidende vormgeving min Niet leverbaar als elektrische auto

Volkswagen ID.3

"Volkswagen neemt de leiding"

Nissan Leaf

"Stille revolutie"

BMW i3

"Pionieren zonder zorgen"

Citroën C4

"Comfort 2.0"