Autotest | Bij de meeste automerken is het kleinste model tevens het instapmodel. Door te kiezen voor een eenvoudige opzet en vertrouwde techniek kan de prijs laag worden gehouden. Tegelijkertijd moet ook het instapmodel aan alle "merkwaarden" voldoen. Bij Mercedes-Benz betekent dat vernieuwing, een hoogwaardige afwerking en volop comfort. Hoe geeft de kleine A-Klasse daar invulling aan?

Wie niet sterk is moet slim zijn. Dat moet het uitgangspunt zijn geweest bij het ontwerp van de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse. Bij andere modellen van Mercedes-Benz komt de luxe van de royale buitenmaten, de sterke motoren en de chique materialen. De A-Klasse wordt juist gekozen om de compacte vorm, want dat maakt de auto handelbaar in de stad. Sterke motoren maken een auto kostbaar in aanschaf en gebruik. En met alleen chique materialen is een auto nog geen Mercedes-Benz.

Daarom ligt de nadruk bij de A-Klasse op slimme elektronica. Te beginnen bij de instap. Uiteraard wordt de A-Klasse geleverd met een afstandbediening om de portieren te ontgrendelen of vergrendelen. Maar in plaats van de meegeleverde afstandbediening kan ook een mobiele telefoon met de app van Mercedes-Benz worden gebruikt. En daarmee is de toon gezet!

eind intro Ondanks het feit dat de vormgeving slechts een doorontwikkeling is van de vorige A-Klasse, is de invulling veel slimmer. Zo valt op dat Mercedes-Benz de beschikbare binnenruimte nuttiger weet te besteden dan voorheen. Dat vertaalt zich niet alleen in de gebruikelijke hoofd- en beenruimte, maar ook in bewegingsvrijheid rondom de voorstoelen. Omdat de testauto is voorzien van sportstoelen met een harde kunststof schaal aan de achterkant, is de beenruimte achterin matig. De bagageruimte is beter toegankelijk dan voorheen, waardoor in- en uitladen makkelijker wordt.

In de praktijk is vooral van belang dat de overzichtelijkheid is verbeterd. Dankzij de uitgekiende positionering van de A-stijl (de balk tussen de voorruit en het voorportier) ten opzichte van de voorstoelen, is het zicht naar voren verbeterd. De C-stijl (de balk tussen de achterruit en het achterportier) is smaller geworden, waardoor ook achteruitrijden makkelijker is geworden.

Digitaal dashboard

Omdat de A-Klasse is gericht op een jong publiek, kiest Mercedes-Benz juist dit model om de nieuwste elektronica te introduceren. In plaats van ouderwetse klokken, heeft de A-Klasse twee grote beeldschermen die van achter het stuurwiel tot midden op het dashboard doorlopen. Hiermee kunnen alle gebruikelijke functies van de auto worden bediend, maar het maakt ook ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Het meest voor de hand liggende voordeel van de beeldschermen is dat knoppen overbodig zijn en daarom ademt het interieur rust. Daarbij kan de bestuurder zelf kiezen hoe en waar gegevens over de snelheid, het verbruik en de navigatie worden getoond. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de bestuurder zich beter thuisvoelt; de belangrijkste communicatie tussen auto en bestuurder loopt immers zoals hij/zij dat wenst en niet zoals de fabrikant het bedacht had.

Hey Mercedes!

De echte vernieuwing zit in het bedieningsconcept, genaamd "MBUX" (voor "Mercedes-Benz user interface"). Alle functies zijn te bedienen met aanraakgevoelige paneeltjes op het stuurwiel, met een groter aanraakgevoelig paneel op de middentunnel én middels gesproken opdrachten. Voor die laatste functie hoeft de bestuurder geen vaste commando's te leren, maar kan hij/zij simpelweg met de auto praten alsof het een ander mens is; vergelijkbaar met de digitale assistenten van iPhone en Android.

Eerst wordt de aandacht van de auto gevraagd door te zeggen "Hey, Mercedes". Daarna volstaat het om te zeggen "ik heb het koud", "zet de verwarming hoger" of woorden van gelijke strekking. Dit moet voldoende zijn om de computer te manen het interieur te verwarmen. Aanvankelijk vraagt het enige goede wil om er achter te komen wat de auto wel en niet verstaat. "Zet toonregeling neutraal" of "activeer Apple Carplay" blijken niet te werken. "Wat is het weer in Amsterdam", "wat is de maximumsnelheid", "lees het laatste WhatsApp bericht voor" en "wat is mijn verbruik" werden wel verstaan en met een correct antwoord gehonoreerd. Ook kunnen artiesten bij naam worden genoemd, waarop hun muziek van een aangesloten bron wordt afgespeeld. De A-Klasse is de eerste auto waarbij dit ook werkt met complexe namen van bijvoorbeeld Japanse artiesten.

Ook anders dan anders is dat deze techniek in de auto is gebouwd, terwijl bij andere autofabrikanten het gesproken commando eerst via een dataverbinding naar een externe server wordt gestuurd die het interpreteert en vervolgens als computercode naar de auto terugstuurt. Of om het simpel te zeggen: de bestuurder kan ook een gesprek aangaan met de A-Klasse in de garage of in een uithoek waar het mobiele netwerk geen bereik heeft.

„Als het gaat om de elektronica dan verzet de A-Klasse de bakens in het segment“

Infotainment

Het navigatiesysteem maakt gebruik van "augmented reality". Dit betekent dat camerabeelden worden gecombineerd met kaartmateriaal. Zo ziet de bestuurder op het beeldscherm dezelfde verkeerssituatie als voor de auto, met daar overheen geprojecteerde kleuren en symbolen om duidelijk te maken wat belangrijk is. Denk daarbij aan een grote pijl richting de afslag die moet worden genomen. In eerste instantie leidt dit vooral af, want het is allemaal zo mooi en nieuw dat het alle aandacht opeist. Uitendelijk maakt het navigeren nog makkelijker.

Heel bijzonder is dat de A-Klasse ingebouwde software heeft om de auto op beperkte schaal in te zetten als deelauto. Zo kunnen buren een auto delen, bedrijven geld besparen of zeer initiatiefrijke particulieren een centje bijverdienen wanneer ze de auto zelf niet gebruiken.

Rijeigenschappen

Niet alleen op elektronisch gebied brengt de vierde generatie van de A-Klasse vernieuwing, ook op mechanisch gebied is er volop nieuws te melden. Zo is de aerodynamica ongekend gunstig voor een auto in dit segment en dat betekent een lager verbruik en hogere mate van comfort (lees: weinig rijgeluiden).

In tegenstelling tot de grote modellen van Mercedes-Benz, heeft de A-Klasse voorwielaandrijving. Dat is voordeliger te realiseren en zorgt voor meer binnenruimte. Daarbij heeft de A-Klasse een stugger onderstel dan de "limousines" van Mercedes-Benz, waardoor dit compacte model de bestuurder veel meer bij het rijden betrekt. Het relatief kleine stuurwiel en de directe reactie op iedere stuurbeweging maken de A-Klasse alert en gewillig. De wegligging is uitstekend, en mede dankzij "communicatieve" banden is zowel hoorbaar als voelbaar waartoe de auto in staat is. Dit geeft niet alleen een vertrouwenwekkend gevoel, maar geeft de A-Klasse ook een unieke levendigheid die niet is te vinden in de grotere modellen van Mercedes-Benz.

De A-Klasse kan optioneel worden voorzien van alle semi-zelfrijdende functies die leverbaar zijn op de grotere modellen. Dat betekent dat de A-Klasse zelf gas kan geven, zelf kan remmen en zelf kan sturen. Hier is de slimme elektronica echter minder ver ontwikkeld dan in de rest van de auto. De A-Klasse kan ingrijpen bij gevraar, zoals bij een fietser of voetganger op de weg. Maar de auto geeft ook een ruk aan het stuur bij het oprijden van een wisselstrook (met doorgetrokken streep). Wanneer de bestuurder dit corrigeert, onhoudt de computer niet dat op deze plek een stuurcorrectie onnodig is en gebeurt hetzelfde de volgende dag weer. Nog een punt van kritiek: de draaicirkel is onhandig groot.

Motoren

Al bij het basisontwerp van de nieuwe A-Klasse is rekening gehouden met verschillende aandrijftechnieken. Een elektrisch aangedreven versie van de A-Klasse is aangekondigd, de eerste conceptcars waren zelfs louter elektrische auto's. Echter, rekening houdende met de wereldwijde vraag wordt de A-Klasse vooralsnog voorzien van traditionele benzine- en dieselmotoren.

Omdat Mercedes-Benz voornamelijk grote auto's produceert met de daarbij behorende grote motoren, kunnen de ontwikkelkosten daarvan worden verdeeld over heel veel auto's. Om de compacte A-Klasse gunstig te kunnen prijzen, heeft Mercedes-Benz een beroep gedaan op Renault-Nissan voor de "compacte" motoren.

Dat wil echter niet zeggen dat de A-Klasse voorzien is van een Renault-motor! De krachtbron van de partner is slechts als basis gebruikt en vervolgens door de technici van Mercedes voorzien van eigen techniek voor meer vermogen en minder rijgeluiden. Daarbij staan de nodige "technische hoogstandjes" op het programma, zoals cilinder-uitschakeling, een roetfilter voor benzinemotoren en extreem lage interne wrijving.

De hier gereden "A200 DCT" levert 163 pk / 250 Nm en valt vooral op door de enorme "gewilligheid" die doet vermoeden dat er veel meer vermogen aanwezig is. Zelfs wanneer kalm wordt gereden, is altijd voelbaar dat heel veel reserve beschikbaar is. Dat geeft een superieur gevoel en daarmee de meerwaarde die hoort bij een merk zoals Mercedes-Benz. Het zorgt er ook voor dat de A200 buitengewoon vlot reageert (en een fraai geluid produceert!) wanneer extra vermogen gewenst is. Tegelijkertijd missen alle bijzondere technieken hun uitwerking niet, want het testverbruik kwam uit op een keurige 1 op 18.5.

Conclusie

Het kleinste model van een merk is tevens het instapmodel. Om de A-Klasse betaalbaar te houden en tot een echte Mercedes-Benz te maken, heeft het merk een bijzondere insteek gekozen. Bij de A-Klasse ligt de nadruk niet op het mechaniek, maar op innovatieve elektronica. De A-Klasse rijdt daarom zoals het hoort: beter dan soortgelijke auto's van alledaagse merken, maar niet significant beter dan andere premium-merken.

Als het gaat om de elektronica dan verzet de A-Klasse de bakens in het segment. Vrijwel alle veiligheidstechniek en semi-zelfrijdende functies van de grote modellen van Mercedes-Benz zijn beschikbaar op de A-Klasse. Op het gebied van "infotainment" (audio, communicatie en navigatie) gaat de A-Klasse zelfs verder dan alle andere modellen van Mercedes-Benz. In de praktijk leveren deze functies echt meerwaarde en maken ze het dagelijks leven veiliger en aangenamer. Kortom: de A-Klasse is het heldere licht van Mercedes-Benz.