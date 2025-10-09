Het uiterlijk! De No8 introduceert niet alleen een nieuwe nomenclatuur (methode van naamgeving), maar ook een nieuwe huisstijl. De vormgevers van DS zagen namelijk al geruime tijd ruimte voor verbetering. Zo was de harmonie in het silhouet niet perfect en ook de stijl van de voor- en achterzijde sloot in hun ogen niet optimaal aan.

En er was nog iets: de DS4 is een hatchback, maar deed vanwege de onderlinge verhoudingen van het plaatwerk meer denken aan een crossover. De nieuwe neus benadrukt daarom de breedte van de auto, niet de hoogte. Dat is te danken aan een nieuwe grille die niet alleen een horizontale vorm heeft, maar met de patronen van de lamellen wederom de breedte accentueert. Doordat de onderlinge ruimte tussen de lamellen toeneemt richting het midden, is het (verlichte!) DS-logo nog prominenter aanwezig.

De motorkap is opnieuw ontworpen om de lengte van de auto te benadrukken. Dit lijkt misschien een detail, maar het zorgt er wel degelijk voor dat de No4 er uitziet als een hatchback en minder als een crossover.

En er is nog een nieuwe ontwikkeling die DS met de No8 heeft geïntroduceerd: de modellen hebben voortaan een minder Franse (60% wordt buiten Frankrijk verkocht) en minder vrouwelijke uitstraling om een grotere doelgroep aan te spreken. Dat zit niet alleen in de vorm, maar bijvoorbeeld ook in het gebruik van overdadig chroom. Voortaan is alleen de lijn onder het dak en boven de portieren verchroomd. Al het andere chroom is vervangen voor matzwart voor een modernere uitstraling. Dit alles doet absoluut niets af aan de verfijning, maar de nieuwe stijl maakt DS wel moderner en laagdrempeliger.

Ruimte

Nog steeds biedt de DS 4 / No4 een uitgesproken knusse cabine die rondom de inzittenden is gebouwd. Zij wanen zich in een cocon van leder, alcantara en andere bijzondere materialen. Kenmerkend voor DS zijn de vele verwijzingen naar de modewereld, want waar mogelijk zijn exclusieve stiksels toegepast. Op vele plekken komt een driehoekvorm terug en dat zorgt door reflectie uit alle richtingen voor een fascinerend effect.

Omdat de No4 geen nieuwe auto is, is de ruimte gelijk aan de DS4. Dat wil zeggen: de ruimte voorin is goed, die achterin zelfs bovengemiddeld (afhankelijk van het type voorstoelen).

Uitrusting

Voor DS mag een beeldscherm geen onderbreking of obstakel op het dashboard vormen. In plaats daarvan moet het een onderdeel van het geheel zijn, of beter nog: het interieur verfraaien. Daarom heeft DS het beeldscherm niet alleen fraai ingebouwd, maar ook gezorgd voor moderne "graphics" (vormgeving van de menu's). Die "graphics" volgen de huisstijl van de auto perfect en zo is het beeldscherm echt onderdeel van het geheel.

Achter het stuurwiel is voortaan een groter beeldscherm te vinden. Dit zorgt voor betere afleesbaarheid, samen met een aantal nieuwe layouts die door de bestuurder zijn in te delen. DS gaat met de tijd mee door een slimme spraakgestuurde assistent met ChatGPT als "brein" in de auto te introduceren. Wie daar omwille van de digitale veiligheid geen behoefte aan heeft, kan een privacy-modus inschakelen om alle digitale volgers en luistervinken (tijdelijk) uit te schakelen.

„Om de meerwaarde te kunnen bieden die bij dit zogenaamde "premium product" hoort, heeft DS een batterij en elektromotor van modellen uit een hoger segment geleend“

Volgens DS is het audiosysteem van de Franse specialist Focal niet gewijzigd. Echter, in de twee gereden exemplaren van de No4 klonkt het schraal en kunstmatig en niet muzikaal en helder zoals voorheen.

Plug-in hybride

Voor modeljaar 2025 zijn vrijwel alle motoren nieuw of vernieuwd. De plug-inhybride is vernieuwd. De batterij heeft een grotere capaciteit dan voorheen, waarmee de actieradius met 30% is vergroot. Bovendien werd de elektromotor sterker (125 pk) en tegelijkertijd zuiniger.

Wanneer elektrisch wordt gereden kan daarom 81 km worden afgelegd. Dat geldt niet alleen in theorie, maar ook tijdens de testrit op een veeleisend traject (maar onder gunstige weersomstandigheden). Dankzij de goede geluidsisolatie en fluisterstille elektrische aandrijving geeft de No4 het comfort dat hoort bij een auto uit het hoge segment.

De geluidsisolatie beperkt zich echter tot geluiden van buiten. Het valt daarom des te meer op wanneer de benzinemotor de aandrijving overneemt van de elektromotor. Dit is hoor- en voelbaar en doet juist afbreuk aan het hoogwaardige gevoel. Omdat de beide motoren ongeveer hetzelfde vermogen leveren, is het karakter van de No4 altijd hetzelfde. De No4 PHEV presteert goed, maar laat zich bij voorkeur kalm rijden.

Elektrische auto

Vanaf modeljaar 2025 is de DS No4 leverbaar als volledig elektrische auto. Alhoewel de No4 een middelgrote auto is, gebruikt DS niet de elektrische aandrijflijn van andere middelgrote auto's van hetzelfde moederbedrijf (Stellantis). Om de meerwaarde te kunnen bieden die bij dit zogenaamde "premium product" hoort, heeft DS een batterij en elektromotor van modellen uit een hoger segment geleend. De elektrische No4 heeft de 58 kWh batterij en 213 pk sterke elektromotor uit de Peugeot 408.

Daarmee heeft de No4 in theorie een actieradius van 450 km. Tijdens de test op wederom een veeleisend tracject onder gunstige weersomstandigheden kwam het daadwerkelijke bereik uit op 368 km. In de regel laat de No4 zich kalm rijden, maar voorzichtig aandringen is voldoende voor rappe tussensprints. Daarmee is de elektrische No4 sneller, soepeler en comfortabeler dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor.

Met drie niveaus van regeneratie kan de bestuurder zelf kiezen hoeveel energie wordt teruggewonnen en hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal.

Weggedrag

DS heeft het onderstel niet aangepast voor modeljaar 2025. Er zijn namelijk slechts weinig hatchbacks in dit segment en dankzij de lagere bouw heeft de No4 sowieso een beter weggedrag dan de vele crossovers en SUV's in het segment.

Toch laat DS het daar niet bij. Het platform is gelijk aan dat van de Opel Astra enPeugeot 308. Echter, de afstemming is aangepast voor een meer verfijnd weggedrag met lichte doch exacte besturing.De No4 is daarom comfortabeler dan andere modellen van Stellantis in hetzelfde segment, zonder dat dit afbreuk doet aan de stabiliteit of veiligheid.

Conclusie

DS Automobiles introduceert de No4 en dat is veel meer dan een nieuwe naam voor de DS 4. Het uiterlijk is op beeldbepalende punten aangepast. Daarom heeft de No4 minder de uitstraling van een crossover en meer van een hatchback. Daarbij is de extravagant Franse stijl ingeruild voor een meer wereldse uitstraling, die desondanks nog even exclusief is. Om niet achter te blijven bij de Chinese concurrentie biedt DS voortaan een rijke uitrusting tegen een relatief gunstige prijs aan.

De plug-inhybride biedt dankzij een sterkere batterij een grotere actieradius en betere prestaties. Voortaan is de No4 leverbaar als volledig elektrische auto. De elektrische aandrijflijn is afkomstig uit grotere auto's van hetzelfde moederbedrijf. Dat zorgt dat voor goede prestaties in combinatie met meer comfort. Kortom: de DS4 heeft meer dan een nieuwe naam en spreekt als No4 een grotere doelgroep aan met modernere techniek.